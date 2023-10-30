Модрич – 10-й в голосовании на «Золотой мяч», Бернарду – 9-й, Осимхен – 8-й
Названы места с 10-го по 8-е в голосовании на «Золотой мяч».
10-м стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, выигравший приз в 2018 году.
На 9-й строчке расположился хавбек «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва.
8-е место занял форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен.
Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е и с 15-го по 11-е по итогам голосования.
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