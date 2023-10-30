Модрич – 10-й в голосовании на «Золотой мяч», Бернарду – 9-й, Осимхен – 8-й

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Названы места с 10-го по 8-е в голосовании на «Золотой мяч».

10-м стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, выигравший приз в 2018 году.

На 9-й строчке расположился хавбек «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва.

8-е место занял форвард «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен.

Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-ес 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е и с 15-го по 11-е по итогам голосования.

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28 комментариев

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Cruel Snake
Модрич в свои 38, в 10 лучших, просто 😎👌супердед
+66
-5
+61
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JENNINGS
В 38 лет - по-прежнему в топе лучших футболистов мира!
Нестареющая живая Легенда! Волшебник!🎩🇭🇷
+36
-4
+32
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corazón blanco
Ответ Cruel Snake
Модрич в свои 38, в 10 лучших, просто 😎👌супердед
Великий игрок. Казалось бы пришел в уже зрелом для полузащитника возрасте в Мадрид в 27 лет, номинирован на самый провальный трансфер 2013 года в Примере. А затем уже пошла история. 500 игр за Мадрид, столько трофеев, второе место на чемпионате мира, легенда Мадрида и сборной Хорватии!
+26
-4
+22
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JENNINGS
Ответ ScaryClown$
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Скорейшего выздоровления!🫂
+8
-2
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alexmixer9
Осимхен конечно топовый для себя сезон провел, но 8 место??
Чем лучше того же Кейна или Лаутаро?
+4
0
+4
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corazón blanco
Ответ alexmixer9
Осимхен конечно топовый для себя сезон провел, но 8 место?? Чем лучше того же Кейна или Лаутаро?
Наверное потому что был главным творцом исторического скудетто Наполи.
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Поздравления.
+2
-1
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alexmixer9
Ответ alexmixer9
Осимхен конечно топовый для себя сезон провел, но 8 место?? Чем лучше того же Кейна или Лаутаро?
Пс
А почему в этом году ЗМ весь день вручают?)
Вроде раньше побыстрее было всегда
+1
0
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ JENNINGS
Скорейшего выздоровления!🫂
там уже проще пристрелить
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ScaryClown$
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ everythingiknow00
В отличие от распиаренного карлана Модрич и правда один из лучших игроуов мира
твоего середняка носатого сначала декласировал Гави в прошлом сезоне в 2х класико и в финале ЛН,ну а Месси в 1/2 ЧМ.
+5
-4
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superduper
Ответ zip13
Тут всё ясно, если в 7ке лучших не будет Кокорина, контору ФФ нужно закрывать
Ты все шутишь про кокорина?
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benjamin92
Ответ Альберт Васильченко
Где трансляцию посмотреть скажите пожалуйста?!
ВК vitalsport
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everythingiknow00
Ответ ScaryClown$
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Собственно ник соответствует твоей сущности, чуть ли не каждый сезон Модрича за последние 10 лет это топ 10 игрок мира
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Rick Sorkin
Ответ Cruel Snake
Модрич в свои 38, в 10 лучших, просто 😎👌супердед
В 10 лучших награды France Football (голосуют люди, которые не понимают футбол). Хоть и Модрич, безусловно, хорош, но это бред, что народ всё ещё опирается на голосование этой ангажированной газетенки
+1
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Cruel Snake
Ответ corazón blanco
Великий игрок. Казалось бы пришел в уже зрелом для полузащитника возрасте в Мадрид в 27 лет, номинирован на самый провальный трансфер 2013 года в Примере. А затем уже пошла история. 500 игр за Мадрид, столько трофеев, второе место на чемпионате мира, легенда Мадрида и сборной Хорватии!
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Dexter Morgan
Лука Модрич феноменален.
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Dexter Morgan
А Модрич легенда.
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Dexter Morgan
В общем, бред.
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Dexter Morgan
Капец. А что Осимхен в топ-10 делает, когда тот же Гюндоган ниже?
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Ювентиниус
Как слитое инфо в интернете один к одному идет.
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Альберт Васильченко
https://sport24.ru/football/news-591603-translyatsiya-zolotogo-myacha-2023-vrucheniye-zolotogo-myacha-2023-translyatsiya-gde-smotret-vrucheniye-zolotogo-myacha-vrucheniye-zm-2023-tseremoniya-vrucheniya-zolotogo-myacha-2023# не благодарите.)
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superduper
Модрич топ. Реально судя по возрасту и уровню на котором он выступает > хави иньеста
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zip13
Тут всё ясно, если в 7ке лучших не будет Кокорина, контору ФФ нужно закрывать
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Альберт Васильченко
Где трансляцию посмотреть скажите пожалуйста?!
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