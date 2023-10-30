Гвардиол – 25-й в голосовании на «Золотой мяч», Сака – 24-й, Онана – 23-й, Ким Мин Чжэ – 22-й, Гризманн – 21-й
Названы места с 25-го по 21-е в голосовании на «Золотой мяч».
25-м стал защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол, игравший за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23.
24-е место занял полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака.
23-ю строчку отдали голкиперу «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана, игравшему в прошлом сезоне за «Интер».
На 22-й позиции расположился защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ, выступавший в прошлом сезоне за «Наполи».
21-м стал нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее была представлена первая пятерка по итогам голосования.
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