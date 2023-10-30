Гвардиол – 25-й в голосовании на «Золотой мяч», Сака – 24-й, Онана – 23-й, Ким Мин Чжэ – 22-й, Гризманн – 21-й

Названы места с 25-го по 21-е в голосовании на «Золотой мяч».

25-м стал защитник « » и сборной Хорватии Йошко Гвардиол, игравший за « » в сезоне-2022/23.

24-е место занял полузащитник « » и сборной Англии Букайо Сака.

23-ю строчку отдали голкиперу « » и сборной Камеруна Андре Онана, игравшему в прошлом сезоне за « ».

На 22-й позиции расположился защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ, выступавший в прошлом сезоне за « ».

21-м стал нападающий « » и сборной Франции Антуан Гризманн.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее была представлена первая пятерка по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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