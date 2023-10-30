Гвардиол – 25-й в голосовании на «Золотой мяч», Сака – 24-й, Онана – 23-й, Ким Мин Чжэ – 22-й, Гризманн – 21-й

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Названы места с 25-го по 21-е в голосовании на «Золотой мяч».

25-м стал защитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол, игравший за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23.

24-е место занял полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака.

23-ю строчку отдали голкиперу «Манчестер Юнайтед» и сборной Камеруна Андре Онана, игравшему в прошлом сезоне за «Интер».

На 22-й позиции расположился защитник «Баварии» и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ, выступавший в прошлом сезоне за «Наполи».

21-м стал нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее была представлена первая пятерка по итогам голосования.

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34 комментария

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corazón blanco
Гризманн и Сака как-то слишком низко. При том, что не стоит забывать, что прошлые пол-сезона Антуан играл по полчаса, так как Атлетико не хотел платить за Антуана полную сумму и в конечном итоге добились своего, получив скидку на выкуп.
+50
-3
+47
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Отец Абду
Гризманн должен был находиться в топ 10...
+35
-2
+33
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Ткачев Ярослав
Гризманн должен быть в топ-15,слишком занизили
+28
-2
+26
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AnMe
Гризиманн вообще в топ5 должен быть. Лучший в сборной, лучший в ла лиге за сезон. Почему игнорируют таких разносторонних игроков
+19
0
+19
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Гризманна как обычно недооценивпют
+17
-1
+16
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Даниил Гутин
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Гризманна как обычно недооценивпют
при том, что он стал одним из лучших ассистентов топ 5 лиг, не говоря про ЧМ
+15
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Даниил Нестрогаев
Антоша лучший сезон в карьере провел. Очень низко. Сака лидер Арсенала и на ЧМ был хорош. Тоже очень низко..
+11
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Blaumerc
Ответ Даниил Гутин
при том, что он стал одним из лучших ассистентов топ 5 лиг, не говоря про ЧМ
Гризманн был вообще теневым героем на ЧМ. не считая финал, именно гризманн был лучшим футболистом сборной Франции.
на данный момент, спокойно входит в топ 10 лучших футболистов мира
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Born is the King
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Гризманна как обычно недооценивпют
Недостаточно распиарен. Будь у него такая сильная PR команда как у Месси например и Лапорта, который бы покупал ему золотые украшения
+9
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Vamos Atleti !!!
Гризманн 21-ый, дальше можно не смотреть, уровень экспертов ясен
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corazón blanco
Ответ 2vdhrvmmzf
Из за того что он играл меньше его должны поставить выше?
Из-за того, что он пропустил столько игровых минут, а повторил свой лучший результат за сезон по системе гол пас. Плюс на Мундиале был одним из главных лидеров сборной Франции. Да и когда его выкупили, стал играть в Атлетико на высочайшем уровне, демонстрируя свою лучшую игру за карьеру, Вы просто посмотрите какой прогресс у Атлетико ( который продолжается до сих пор) с января прошлого месяца.
+4
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encaro_one
Низковато Гризман. За один только матч с Англией на ЧМ можно было в десятку поставить, а он и в Ла Лиге был неплох.
+2
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Фанат спорта01
Ответ AnMe
Гризиманн вообще в топ5 должен быть. Лучший в сборной, лучший в ла лиге за сезон. Почему игнорируют таких разносторонних игроков
Пиар делает своё дело.
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ corazón blanco
Гризманн и Сака как-то слишком низко. При том, что не стоит забывать, что прошлые пол-сезона Антуан играл по полчаса, так как Атлетико не хотел платить за Антуана полную сумму и в конечном итоге добились своего, получив скидку на выкуп.
Из за того что он играл меньше его должны поставить выше?
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Фёдор Кузнецов
Стата Гризманна в Ла Лиге почти такая же как у Месси в Лиге 1,на ЧМ играл топово, и 21 место
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Артём Комахин
Гризманн очень недооцененный. Он провел очень хороший прошлый сезон и в этом держит планку, а ему 21 место дали
Бред какой-то
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Nicolas Erfe
Гризманн 21...все ясно.
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Виьалий
Сашка выдал супер сезон. Низковато. Да и Гризман также
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Krauvec Cool
Гризман был одним из лучших на ЧМ, но слишком не популярный.
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valek 211
Саку занизили, очень сильно
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Vatikan
Онана это фиаско. Он ещё и претендент на золотой мяч
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Владимир Самсонов
Ким Мин Чжэ высоковато
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vik444
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А где Дзюбиньо ?
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Proper Chels
Ответ corazón blanco
Гризманн и Сака как-то слишком низко. При том, что не стоит забывать, что прошлые пол-сезона Антуан играл по полчаса, так как Атлетико не хотел платить за Антуана полную сумму и в конечном итоге добились своего, получив скидку на выкуп.
Что Сака тут в принципе делает?
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Кирилл Татаринцев
всмысле уже идëт?
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