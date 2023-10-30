Эмилиано Мартинес – 15-й в голосовании на «Золотой мяч», Гюндоган – 14-й, Буну – 13-й, Левандовски – 12-й, Салах – 11-й

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Севилья Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Сборная Марокко по футболу Сборная Египта по футболу Аль-Хилаль Роберт Левандовски Эмилиано Мартинес Илкай Гюндоган Мохамед Салах Яссин Буну Футбол

Объявлены места с 15-го по 11-е в голосовании на «Золотой мяч».

15-м стал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

14-е место занял полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган, игравший за «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

13-я строчка досталась вратарю сборной Марокко и «Аль-Хилаля» Яссин Буну, который по окончании прошлого сезона ушел из «Севильи».

12-м стал нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски.

На 11-е место поставили вингера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е и с 20-го по 16-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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74 комментария

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corazón blanco
Гюндоган как-то слишком низко, с учетом того, как он провел весеннюю часть прошлого сезона. Просто уничтожал всех.
+75
-4
+71
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Отец Абду
Ответ corazón blanco
Гюндоган как-то слишком низко, с учетом того, как он провел весеннюю часть прошлого сезона. Просто уничтожал всех.
Гюндоган и Гризманн слишком недооценены... Оба должны были быть в топ 10, увы
+52
-1
+51
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
По какому принципу Мартинес ниже Буну?🤨
+47
-6
+41
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Oleg Olegov
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
По какому принципу Мартинес ниже Буну?🤨
Буну играет в прогрессирующей лиге, а Мартинес в лиге некрасивых фруктов.
+29
-3
+26
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Temp LC
Буну , Салах и Левандовски выше Гюндогана? Это каким местом надо прошлый сезон смотреть?
+23
-6
+17
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sargerasxd
Я вот почитал комментарии и такое ощущение, как будто в топ 10 должно быть человек 20
+18
-1
+17
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Давид Agabekyan
Буну ахахахахаха
+19
-4
+15
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Dorde
Гюндоган - один из главных творцов требла МанСити, и он даже не в десятке.
+13
-3
+10
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Sòlo una Victoria
Гюндоган орденоносец!! должен быть выше
+8
-1
+7
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Давид Agabekyan
Ответ Temp LC
Буну , Салах и Левандовски выше Гюндогана? Это каким местом надо прошлый сезон смотреть?
У Салаха 19+12 в мёртвом Ливерпуле прошлого сезона. Он на своём месте
+12
-6
+6
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Leon Petov
Ответ corazón blanco
Гюндоган как-то слишком низко, с учетом того, как он провел весеннюю часть прошлого сезона. Просто уничтожал всех.
Пиара не хватило
+8
-2
+6
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corazón blanco
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
По какому принципу Мартинес ниже Буну?🤨
Мартинес конечно выдал перфоманс, по сути спас золото сборной Аргентины, тащил в серии пенальти. Буну тоже красавец, тащил скромную сборную Марокко как мог, да и не стоит забывать, что он тащил еще и мертвую Севилью в Лиге Европы и выиграл ее. Но тоже не понимаю, почему он выше аргентинца.
+4
0
+4
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S H A R K
Ответ Сергей Асеев
Ладно Мартинес, но Буну?!
Лига Европы
+3
0
+3
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Александр Калачев
Ответ Dexter Morgan
Ну Салах хотя бы стабильно играет.
Да молодец, но прошлый сезон никакой не топ-11, он не может быть выше Гюндогана
+2
0
+2
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Александр Калачев
Ответ NottinghamForest
Кто лучше Белингем или Буну? Ответ очевиден - Буну
Беллингем вообще выше 25 не должен был быть, а у Буну 12 финала ЧМ и ЛЕ здраствуйте
+2
0
+2
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Максим Черкашин
Ответ Dorde
Гюндоган - один из главных творцов требла МанСити, и он даже не в десятке.
Мне уже страшно, какая же десятка?:))))))))
+2
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Салах?????? 11 тый. 😂👍
+6
-5
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Люблю выпить
Ответ Сергей Асеев
Ладно Мартинес, но Буну?!
а кто Марокко тащил?
+1
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консультант_ральф
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
По какому принципу Мартинес ниже Буну?🤨
Фэйр-плей во всей видимости
+1
0
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
аксиома эскобара
Ахахахах,но вратари то они так то неплохие
+1
0
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Леван Мкртчян
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
По какому принципу Мартинес ниже Буну?🤨
По росту
+1
0
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Александр Северный
Ответ Гамарджоба Генацвале
Самый нелепый ЗМ получается))
самый нелепый в 2013 был
с продлением голосования, и отдачи Рональду капитанской повязки.
+5
-4
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NottinghamForest
Кто лучше Белингем или Буну? Ответ очевиден - Буну
+1
-1
0
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Roman Araslanov
Организаторам церемонии грош цена, если они не могут воспрепятствовать проникновению в сеть конфиденциальной информации, и как итог весь твиттер кишит слитыми результатами
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Алксандр Гадюшкин
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Бред Ливерпуль ничего не выиграл даже в топ 4 не попал а он 11???? Команда Ман сити взяла требл их всех можно номинировать а не Салаха
при всём величии Мо за прошлый сезон он не наиграл на топ 10 ЗМ
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