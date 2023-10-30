Эмилиано Мартинес – 15-й в голосовании на «Золотой мяч», Гюндоган – 14-й, Буну – 13-й, Левандовски – 12-й, Салах – 11-й
Объявлены места с 15-го по 11-е в голосовании на «Золотой мяч».
15-м стал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.
14-е место занял полузащитник сборной Германии и «Барселоны» Илкай Гюндоган, игравший за «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.
13-я строчка досталась вратарю сборной Марокко и «Аль-Хилаля» Яссин Буну, который по окончании прошлого сезона ушел из «Севильи».
12-м стал нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски.
На 11-е место поставили вингера «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е и с 20-го по 16-е по итогам голосования.
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
с продлением голосования, и отдачи Рональду капитанской повязки.