Эмилиано Мартинес – 15-й в голосовании на «Золотой мяч», Гюндоган – 14-й, Буну – 13-й, Левандовски – 12-й, Салах – 11-й

Объявлены места с 15-го по 11-е в голосовании на «Золотой мяч».

15-м стал вратарь сборной и « » .

14-е место занял полузащитник сборной Германии и «Барселоны» , игравший за « » в сезоне-2022/23.

13-я строчка досталась вратарю сборной и « » , который по окончании прошлого сезона ушел из «Севильи».

12-м стал нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски.

На 11-е место поставили вингера « » и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е и с 20-го по 16-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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