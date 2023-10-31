Холанд дал совет молодым игрокам: «Продолжайте испытывать голод и желание – это удивительное ощущение. Я здесь, потому что хорош в своем деле»

Эрлинг Холанд дал совет молодым игрокам после получения трофея Герда Мюллера.

France Football вручает «Герд Мюллер Трофи» лучшему бомбардиру сезона. Холанд выиграл этот приз, забив 52 гола в 53 матчах сезона-2022/23.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Сити» – клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает.

Я здесь, перед вами, потому что хорош в своем деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте чувствовать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительно.

Я нахожусь в «Сити», выдающейся команде, под выдающимся руководством тренера [Пепа Гвардиолы] и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон», – сказал форвард « ».

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