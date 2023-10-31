Холанд дал совет молодым игрокам: «Продолжайте испытывать голод и желание – это удивительное ощущение. Я здесь, потому что хорош в своем деле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Герд Мюллер рейтинги Пеп Гвардиола Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд дал совет молодым игрокам после получения трофея Герда Мюллера.

France Football вручает «Герд Мюллер Трофи» лучшему бомбардиру сезона. Холанд выиграл этот приз, забив 52 гола в 53 матчах сезона-2022/23.

«Хочу поблагодарить «Манчестер Сити» – клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает.

Я здесь, перед вами, потому что хорош в своем деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте чувствовать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительно.

Я нахожусь в «Сити», выдающейся команде, под выдающимся руководством тренера [Пепа Гвардиолы] и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон», – сказал форвард «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

7 комментариев

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Блуждающий странник
Африканские дети: спасибо за совет, бро
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JENNINGS
Не будь, как сахар, будь как чай: не растворяйся, а растворяй
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Nikolay Stavrogin
А папке спасибо за шикарную генетику и связи не надо сказать?)
Чисто на голоде и желании, понял)
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sundance
нормально он про секс завернул
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fussballer
Ответ JENNINGS
Не будь, как сахар, будь как чай: не растворяйся, а растворяй
Стетхэм?
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