Альварес – 7-й в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус – 6-й, Родри – 5-й

Теги Сборная Бразилии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор Хулиан Альварес Футбол

Объявлены места с 7-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч».

7-е место занял форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес.

На 6-й строчке – вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

5-м стал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-ес 25-го по 21-ес 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е и с 10-го по 8-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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56 комментариев

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Си Эм Панк
Ответ Dexter Morgan
Альварес откуда тут? Просто за голы на ЧМ?
Человек вообще то играл за МС, выиграл требл и ЧМ за Аргентину.
+47
-6
+41
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onsigne
Гризманн 21-ый, за потрясающий клубный сезон и сильный ЧМ.
Винисиус 6-ой, за крокодиловы слезы и цвет кожи. Позорище, в топ-30 практически все провели сезон лучше этого ущемленного.
+46
-22
+24
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San Remo
да какой на фигь винисиус??))))))))))))))каким боком?)))
+38
-15
+23
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corazón blanco
Ответ onsigne
Гризманн 21-ый, за потрясающий клубный сезон и сильный ЧМ. Винисиус 6-ой, за крокодиловы слезы и цвет кожи. Позорище, в топ-30 практически все провели сезон лучше этого ущемленного.
Я понимаю, что Винисиуса не красят его выходки и провокации на поле, а также его реакция на провокации в его сторону. Но у Винисиуса 23+ 21 во всех турнирах. Точно все в топ-30 провели сезон сильнее Винисиуса? Пора уже адекватно смотреть на вещи. Да, возможно он в рейтинге завышен, но принижать его только из-за его борьбы с расизмом - смех. Я тоже недоумеваю, почему тот же Гризманн и Гюндоган так низко. Они заслуживали быть намного выше.
+23
-2
+21
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Dexter Morgan
Ответ Си Эм Панк
Человек вообще то играл за МС, выиграл требл и ЧМ за Аргентину.
Играл, но не на ведущих ролях.
+16
-4
+12
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S H A R K
Остальные 4:
4. Де Брюйне
3. Мбаппе
2. Холланд
1. Месси.

Не парьтесь ожидая другого результата, всё уже давно слито, и многие, наверное, уже видели список до церемонии.
+10
0
+10
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Dexter Morgan
Альварес откуда тут? Просто за голы на ЧМ?
+14
-10
+4
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Стахович
Ответ San Remo
да какой на фигь винисиус??))))))))))))))каким боком?)))
40 г+п за Реал в прошлом сезоне,лучший дриблер мира и один из самых зрелищных игроков.Согласен,он должен быть ещё выше
+3
0
+3
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encaro_one
О, Кевин четвертый, неожиданно прекрасно.
+3
0
+3
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Стахович
Ответ Сослан Бедоев
Вообще всем по сути плевать на все места от 4 и выше, но Вини 6-й это конечно бред)) только если чисто кого-то повыше впихнуть из футболистов Реала...)
Почему игрок,который сделал в прошлом сезоне за Реал 40 г+п,лучший дриблер,которого боится любой правый защитник мира,не должен быть на 6 месте?
+2
0
+2
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Plashmya Apache
Ответ San Remo
да какой на фигь винисиус??))))))))))))))каким боком?)))
За заслуги в борьбе с расизмом)))))
+3
-1
+2
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FC.Barcelona
Ответ Nacho13
А на каком месте Криштиану?)
Вроде 829
+4
-2
+2
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heymon95
Ответ onsigne
Гризманн 21-ый, за потрясающий клубный сезон и сильный ЧМ. Винисиус 6-ой, за крокодиловы слезы и цвет кожи. Позорище, в топ-30 практически все провели сезон лучше этого ущемленного.
Ну да, все ж сделали больше чем 21+20 за сезон
+2
0
+2
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Си Эм Панк
Ответ Dexter Morgan
Играл, но не на ведущих ролях.
На ЧМ он стал основным и внёс вклад)
+3
-1
+2
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sargerasxd
Даже тут нашлись люди которые не понимают почему Вини так высоко
+3
-1
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Си Эм Панк
Ответ Dexter Morgan
И это всё. Как мало надо, чтобы быть в топе. Другие весь сезон основные, забивают много.
1 сезон в команде и даже выходя на замену проявлял себя, сейчас ещё лучше играет)
+2
0
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Мгер Цолакян
Винисиус - 6-й.
Бернарду - 9-й

Где логика?
+5
-3
+2
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Nacho13
А на каком месте Криштиану?)
+5
-4
+1
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chiga
Ответ onsigne
Гризманн 21-ый, за потрясающий клубный сезон и сильный ЧМ. Винисиус 6-ой, за крокодиловы слезы и цвет кожи. Позорище, в топ-30 практически все провели сезон лучше этого ущемленного.
Согласен! Чего только Кокорин стоит! Ни слез крокодиловых, да и вообще ничего!
+3
-2
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Someone-else1980
Ответ Сослан Бедоев
Вообще всем по сути плевать на все места от 4 и выше, но Вини 6-й это конечно бред)) только если чисто кого-то повыше впихнуть из футболистов Реала...)
В смысле бред? Отличный сезон, мог и повыше быть
+1
0
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Dexter Morgan
Ответ Си Эм Панк
На ЧМ он стал основным и внёс вклад)
И это всё. Как мало надо, чтобы быть в топе. Другие весь сезон основные, забивают много.
+3
-2
+1
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BorisD.
1. Месси
2. Холланд
3. Мбаппе
4. ДеБрюйне
Все очевидно, минимум интриги.
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fussballer
Ответ Человек1991
Мальком 30 игр 26 голов 10 голевых . Промес 35 игр 25 голов 10 голевых . В сезоне 22/23 по гол+пас оба в Топ 20 на последних местах , но в среднем за матч Мальком и Промес в топ 5 вместе с Месси , Холландом и Мбаппе. ))
Сильно.
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svm199
Ответ San Remo
да какой на фигь винисиус??))))))))))))))каким боком?)))
Т - толерантность
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ARCAN
Альварес седьмой???? Вы серьезно? Игрок ротации же!
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