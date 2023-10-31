Альварес – 7-й в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус – 6-й, Родри – 5-й
Объявлены места с 7-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч».
7-е место занял форвард «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Хулиан Альварес.
На 6-й строчке – вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.
5-м стал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.
Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е и с 10-го по 8-е по итогам голосования.
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Винисиус 6-ой, за крокодиловы слезы и цвет кожи. Позорище, в топ-30 практически все провели сезон лучше этого ущемленного.
4. Де Брюйне
3. Мбаппе
2. Холланд
1. Месси.
Не парьтесь ожидая другого результата, всё уже давно слито, и многие, наверное, уже видели список до церемонии.
Бернарду - 9-й
Где логика?
2. Холланд
3. Мбаппе
4. ДеБрюйне
Все очевидно, минимум интриги.