Альварес – 7-й в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус – 6-й, Родри – 5-й

Объявлены места с 7-го по 5-е в голосовании за «Золотой мяч».

7-е место занял форвард « » и сборной Аргентины Хулиан Альварес.

На 6-й строчке – вингер « » и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

5-м стал хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Сегодня в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е, с 25-го по 21-е, с 20-го по 16-е, с 15-го по 11-е и с 10-го по 8-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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