Лаутаро – 20-й в голосовании на «Золотой мяч», Кейн – 19-й, Беллингем – 18-й, Хвича – 17-й, Бензема – 16-й
Объявлены места с 20-го по 16-е в голосовании на «Золотой мяч».
20-е место занял нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.
19-м стал форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, в сезоне-2022/23 выступавший за «Тоттенхэм».
На 18-й строчке – полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, игравший в сезоне-2022/23 за дортмундскую «Боруссию».
17-м стал вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
На 16-й позиции расположился форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, в прошлом сезоне выступавший в составе мадридского «Реала».
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е и с 25-го по 21-е по итогам голосования.
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хвича чемпион Италии с Наполи, один из двух лучших игроков серии А. вы что?
Понятно что сейчас в тренде везде пихать Белингема, безусловно топ игрок, но не забывайте что он только в этом сезоне перешёл в Реал, и только начала сезона, (всего 13 туров сыграно)
придёт и время Белингема, но не сегодня.
говорю будучи болельщиком Ювентуса