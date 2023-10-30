Лаутаро – 20-й в голосовании на «Золотой мяч», Кейн – 19-й, Беллингем – 18-й, Хвича – 17-й, Бензема – 16-й

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Объявлены места с 20-го по 16-е в голосовании на «Золотой мяч».

20-е место занял нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

19-м стал форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, в сезоне-2022/23 выступавший за «Тоттенхэм».

На 18-й строчке – полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, игравший в сезоне-2022/23 за дортмундскую «Боруссию».

17-м стал вингер «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

На 16-й позиции расположился форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, в прошлом сезоне выступавший в составе мадридского «Реала».

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е и с 25-го по 21-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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71 комментарий

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Kahn01
Ответ Vatikan
Хвича выше беллингема, неплохо)
Награда теперь вручается за сезон а не за год. Так что все справедливо
+82
-5
+77
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Отец Абду
Бензема выше Кейна, Гризманна, Лаутаро, Сака... Понятно:)
+81
-16
+65
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QWertY
Ответ Vatikan
Хвича выше беллингема, неплохо)
Хвича взял титул с Наполи, кто такая Беллингем?
+84
-38
+46
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Cruel Snake
Из ФНЛ на 17 место в голосование на ЗМ. Такого точно ещё не было
+36
0
+36
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Шурик Шурик
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
ямаль отыграл 7 минут за взрослую команду в прошлом сезоне. в десятке должен быть
+30
0
+30
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Фут.Боль
Ответ Oleg Olegov
Уффф, ну значит Саня Кокорин наверняка в десятке.
Он в четвёрке был.ИК-4.
+20
0
+20
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Vatikan
Ответ Отец Абду
Бензема выше Кейна, Гризманна, Лаутаро, Сака... Понятно:)
Это отголоски прошлого ЗМ
+21
-2
+19
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Oleg Olegov
Уффф, ну значит Саня Кокорин наверняка в десятке.
+19
-3
+16
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Эмир Бухарский
Если говорить по чесноку, то Беллингема и Мусиалу я бы поменял местами. С учётом того, что зм выдается за прошлый сезон, Джамал был в разы ярче Джуда в бундеслиге, статистика тому подтверждение.
+17
-4
+13
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leftdefender
Хвича обошёл Кейна и Беллингема, уже не зря родился!
+11
-1
+10
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Антон Фалафель
Ответ Vatikan
Хвича выше беллингема, неплохо)
А что не так? Внёс огромный вклад в чемпионство Наполи, стал MVP Серии А.
+8
0
+8
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AnMe
Я не следил за Боруссией в прошлом сезоне. Но, вроде, молодняк Джуду отдадут. А в ЗМ на 17 месте аж. Хотя даже трофеев нет. А разрывать начал с начала этого сезона. А что в том сезоне он показал? Послушал бы аналитику от экспертов со спортс, которые следили, а то чувствую себя некомпетентным.
+11
-4
+7
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Blaumerc
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Хвича выше Джуда и Карима, да и Лаутарл как то низковато.
за прошлый сезон ребята.
Хвича чемпион Италии с Наполи, один из двух лучших игроков серии А. вы что?
Понятно что сейчас в тренде везде пихать Белингема, безусловно топ игрок, но не забывайте что он только в этом сезоне перешёл в Реал, и только начала сезона, (всего 13 туров сыграно)
придёт и время Белингема, но не сегодня.
+7
0
+7
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Santa-Barbara
Ответ QWertY
Хвича взял титул с Наполи, кто такая Беллингем?
Беллингем забил два гола Барселоне Б, за это однозначно стоит давать не один, а сразу два ЗМ — такова, видимо, логика )
+6
0
+6
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Roman Dementiev
Лаутаро лишь на 20 месте - это, конечно, комедия. Топ-10 -это прям минимум-минимум.
говорю будучи болельщиком Ювентуса
+7
-2
+5
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Vatikan
Ответ Alex Rhea
Ну как и у Месси последние три ЗМ (считая этот) отголоски его игры в 2008-2015 годах
Ну в какой то степени да. Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя
+5
0
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დათო სანაძე
Ответ leftdefender
Хвича обошёл Кейна и Беллингема, уже не зря родился!
И это после лучшего сезона Кейна в АПЛ. Несправедливо к анличанину
+4
0
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Даниил Гутин
Видимо Кейну не простили тот незабитый пенальти в полуфинале, а Лаутаро промахи на ЧМ, иначе я обьяснить не могу их низкие места
+4
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Борис Энгельгардт
господи, а кто там выше? Кокорин?
+4
0
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Vatikan
Хвича выше беллингема, неплохо)
+18
-14
+4
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Panurge From hell
Ответ Эмир Бухарский
Если говорить по чесноку, то Беллингема и Мусиалу я бы поменял местами. С учётом того, что зм выдается за прошлый сезон, Джамал был в разы ярче Джуда в бундеслиге, статистика тому подтверждение.
Джамал играл в нападении,а Джуд в полузащите.У Мораты в сезоне 16/17 по Г+П в 4 раза больше балов в Ла лиге чем у Иньесты с Модричем вместе взятых.Означает ли это,что он лучше их?
+7
-4
+3
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Valery Kor
Ответ Cruel Snake
Из ФНЛ на 17 место в голосование на ЗМ. Такого точно ещё не было
В обратном направлении, кажется, тоже
+2
0
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Илья Игнатьев
Ответ Roman Dementiev
Лаутаро лишь на 20 месте - это, конечно, комедия. Топ-10 -это прям минимум-минимум. говорю будучи болельщиком Ювентуса
Хех, пустячок, а приятно. Ну конечно, не топ10, но хотя бы ближе к нему, но явно не ниже Хвичи.
+3
-1
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ubAA
Хвича должен быть в 10ке, лучший игрок серии А , чемпион Италии, четвертьфинал ЛЧ, что еще нужно ? Смешно просто, шляпа этот ЗМ
+3
-1
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Vatikan
Ответ Kahn01
Награда теперь вручается за сезон а не за год. Так что все справедливо
Да не, я согласен. Просто в данный момент это выглядит несколько необычно)
+3
-1
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