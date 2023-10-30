Лаутаро – 20-й в голосовании на «Золотой мяч», Кейн – 19-й, Беллингем – 18-й, Хвича – 17-й, Бензема – 16-й

Объявлены места с 20-го по 16-е в голосовании на «Золотой мяч».

20-е место занял нападающий « » и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес.

19-м стал форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн, в сезоне-2022/23 выступавший за « ».

На 18-й строчке – полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, игравший в сезоне-2022/23 за дортмундскую «Боруссию».

17-м стал вингер « » и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

На 16-й позиции расположился форвард « » , в прошлом сезоне выступавший в составе мадридского «Реала».

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Ранее были представлены места с 30-го по 26-е и с 25-го по 21-е по итогам голосования.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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