Трофей Яшина. Мартинес – 1-й, Эдерсон – 2-й, Буну – 3-й, Куртуа – 4-й, тер Стеген – 5-й, Онана – 6-й

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Названа десятка лучших вратарей мира по версии France Football.

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина.

Топ-10 вратарей мира по версии France Football:

1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)

2. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)

3. Яссин БунуСевилья» / «Аль-Хилаль», Марокко)

4. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)

5. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия)

6. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун)

7. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб / «Фенербахче», Хорватия)

8. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», Англия)

9. Майк Меньян («Милан», Франция)

10. Брис Самба («Ланс»)

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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55 комментариев

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Роман Буянов
Что за дичайшая тупость?
Как последовательность мест вратарей может быть разной в рейтинге ЗМ и рейтинге приза Яшина?
+43
-3
+40
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Dexter Morgan
Позорище. Эмилиано Мартинес вообще не топовый голкипер.
+34
-10
+24
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Ruscello
Ха. Да это шутка года- тер Штеген пятый.)
+20
-2
+18
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ОттоДракула
Мартинеса вообще в топ-10 быть не должно. Посредственный вратарь.
+11
-2
+9
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Артем Дорохин
А Алиссон где?
+9
0
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Даулет Сарсенбин
Думал либо Эдерсон, либо Тер Штеген возьмут, странно если честно
+7
0
+7
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ta-tosha
это же хайповый Оскар.
Лучший вратарь мира прошлого сезона по всем продвинутым метрикам Аллисон, Тер Стеген с минимальным отставанием второй.
Дальше за ними - пропасть, а персонажами типа Мартинеса и Ливаковича не пахнет и близко
+6
0
+6
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Квадратное личико
Тер Стегена и Мартинеса бы местами поменять, и идеальный список был бы.
+12
-7
+5
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Квадратное личико
Ответ Блуждающий странник
Да, парень с Ла Лигой определенно круче парня с ЧМ. Приоритет турниров. В целом логично, на спортс логика, что ЧМ это 7 игр, а Ла Лига 38 значит титул Ла Лиги круче титула ЧМ
Тер Стеген прям выдающийся сезон провёл. Мартинес объективно кроме двух выигранных серий пенальти и сейва на последних минутах финала очень средне играл, даже на том же ЧМ в его ворота влетало практически всё. Ну дело вкуса, не спорю.
+5
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Артем Дорохин
Да уж, бред сумасшедшего первое место.
+5
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Гамарджоба Генацвале
500.Лещук(Динамо , Россия) долларов заплатил за баннер в Нью-Йорке.
+3
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Даниил Гутин
Буну можно было бы смело поменять местами с Мартинесом: обладатель ЛЕ и 4 место с Марокко
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JENNINGS
Ответ Universal1000
Тибовальта Куртадыра-дыркуа выше гениально отыгравшего сезон Тер Штегена???? Чтоооооо? Нет не так - ЧТОООООООООООООООООО????(вот так правильно). Это позор.
Тер Штеген даже в весеннюю часть ЛЧ не вышел, а в ЛЕ выбыл на первой же стадии
Лучший вратарь Ла Лиги 22/23 - да, но не более
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Салесар
Ответ Роман Буянов
Что за дичайшая тупость? Как последовательность мест вратарей может быть разной в рейтинге ЗМ и рейтинге приза Яшина?
Каждый год эта ситуация, и каждый эти комментарии полные неожиданности. Ну в сотый раз, все очень просто - разные системы голосования. Даже если голосуют те же люди, у них другой набор игрока для голосов, поэтому получается такая ситуация. Это просто-навсего 2 отдельные награды, никак с собой не связанные кроме церемонии
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Leon Petov
Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»

Молодец, отработал свой приз👅👅👅
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Katya Andreychuk
Ответ Блуждающий странник
Не заслужил, он же награду к паху приложил. Это сильно влияет на вратарские качества. Какой-то ЧМ это лишь 7 игр, подумаешь победные серии пенальти и чудо-сейв на 120 минуте. Обязан был Астон Виллу притащить к чемпионству, но он просто мерзкий так что позор и ограбление века!
Нойеру чуть не дали ЗМ за то, что в игре с Алжиром к средней линии поднимался часто. аналитика вратарского дела от ФрансФутбола.
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Блуждающий странник
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
"За красивые глаза"
Каждый раз думаю, что готов к комментариям на спортс и меня не удивить. Посмотри хоть нарезки действий Яшина и не позорься больше
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Dexter Morgan
Блин, вообще обесценили все награды, кроме тех, где цифры решают. Эмилиано Мартинес... Дальше что? Если бы сборная Мьянмы выиграла ЧМ, то голкипер Мьянмы стал бы лучшим вратарём года. Эмилиано Мартинес вообще нигде и никогда не котировался. И до сих пор он вообще не топ.
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Le Tallec
Где Де Хеа?
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umnik3
У Мартинеса в АПЛ 96 сэйвов, ясен пень, что его ни видели ни в ЛЧ и к Астон Вилле внимания - 0+ игра на ЧМ. Все по делу.
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ML26
Ответ Universal1000
Эдерсон и Буну тоже кто такие? Чем известны? Что умеют? Все они вместе взятые с бельгийской дырой Тибо и перемноженные на восемь = пустые места на фоне Тер Штегена 2022-2023. И это. Понимают. Все. Без. Исключения.
Что-то слишком много пафоса в сторону вратаря, который в субботу выбил мяч в ворота и пропустил на последних минутах между ног 🤫 И ты ещё кого-то дырой называешь 😃
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JENNINGS
Ответ Universal1000
Всем насрать на ЛЕ, они не стоит и десятой части Ла ЛИги по значению. В ЛЧ же видели все лишь 4 палки очередные на Этихаде полученные Тибошей. Тер Стеген это безоговорочно лучший вратарь евросезона.
Хоть в одном пропущенном голе есть вина Куртуа?
Парадокс, но Тибо был одним из лучших в составе «Реала» в тот вечер. Если бы не он, пропустили бы все 8, а не 4
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corazón blanco
Ответ Universal1000
Всем насрать на ЛЕ, они не стоит и десятой части Ла ЛИги по значению. В ЛЧ же видели все лишь 4 палки очередные на Этихаде полученные Тибошей. Тер Стеген это безоговорочно лучший вратарь евросезона.
А сэйвы в тех матчах против Сити Вы не видели? Если бы не Тибо, счет был бы еще более разгромным. Я не принижаю заслуг Тер Штегена - прекрасный сезон провел. Но почему надо обязательно принижать и оскорблять одного, чтобы возвысить другого? Или Вы по-другому просто не умеете?
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rembrandao
Ответ Dexter Morgan
Позорище. Эмилиано Мартинес вообще не топовый голкипер.
Как болельщик сборной Аргентины, я с тобой на 100% согласен.
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King_X
Ответ Блуждающий странник
Не заслужил, он же награду к паху приложил. Это сильно влияет на вратарские качества. Какой-то ЧМ это лишь 7 игр, подумаешь победные серии пенальти и чудо-сейв на 120 минуте. Обязан был Астон Виллу притащить к чемпионству, но он просто мерзкий так что позор и ограбление века!
Он на ЧМ в серии пенок был крут, и сейв решающий, эт да, в плюс

Но остальное - почти любой удар в створ залетал
Награду за ЧМ заслужил, вратаря за сезон - ну нет
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