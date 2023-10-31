Трофей Яшина. Мартинес – 1-й, Эдерсон – 2-й, Буну – 3-й, Куртуа – 4-й, тер Стеген – 5-й, Онана – 6-й
Названа десятка лучших вратарей мира по версии France Football.
Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил трофей Яшина.
Топ-10 вратарей мира по версии France Football:
1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)
2. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия)
3. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хилаль», Марокко)
4. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия)
5. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия)
6. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун)
7. Доминик Ливакович («Динамо» Загреб / «Фенербахче», Хорватия)
8. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», Англия)
9. Майк Меньян («Милан», Франция)
10. Брис Самба («Ланс»)
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча».
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Как последовательность мест вратарей может быть разной в рейтинге ЗМ и рейтинге приза Яшина?
Лучший вратарь мира прошлого сезона по всем продвинутым метрикам Аллисон, Тер Стеген с минимальным отставанием второй.
Дальше за ними - пропасть, а персонажами типа Мартинеса и Ливаковича не пахнет и близко
Лучший вратарь Ла Лиги 22/23 - да, но не более
Молодец, отработал свой приз👅👅👅
Каждый раз думаю, что готов к комментариям на спортс и меня не удивить. Посмотри хоть нарезки действий Яшина и не позорься больше
Парадокс, но Тибо был одним из лучших в составе «Реала» в тот вечер. Если бы не он, пропустили бы все 8, а не 4
Но остальное - почти любой удар в створ залетал
Награду за ЧМ заслужил, вратаря за сезон - ну нет