Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023

Теги Лионель Месси Золотой мяч Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени.

В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.

В 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема. Ознакомиться со списком номинантов на «Золотой мяч»-2023 можно здесь

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

156 комментариев

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Эрик Максим Чупо-Мотинг
Сегодня у половины спортса сгорит) Вечером узнаем у какой
+89
-9
+80
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SaH4r.
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Спойлер: Месси
благодарим за инсайд
+25
-1
+24
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
Сегодня в очередной раз вручат абсурдный Золотой Мяч "избранному" аргентинцу Коротко об истории этой плешивой награды: 2010 ❌ Снейдер - требл + финал ЧМ (4+1 в плей-офф) ✔️ Месси - победа в Ла Лиге, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ, вылет в 1/4 ЧМ от Германии (0:4) 2019 ❌ Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов (лучший игрок финала) и лучший игрок АПЛ, финалист Лиги Наций, победитель Суперкубка УЕФА ✔️ Месси - Чемпион Ла Лиги🤞 2021 ❌ Левандовски - Чемпион Германии, обладатель Золотой Бутсы ✔️ Месси - победитель Кубка Испании, выиграл Копу Америки, которую ради него в 4 раз за 6 лет разыграли 2023 ❌ Холланд - требл + лучший бомбардир АПЛ (38 - рекорд + Золотая Бутса) и лучший бомбардир ЛЧ) ✔️ Месси - ЧМ, выигранный ещё в 2022 (4 из 7 голов с пенальти, 1/4 и финал ЧМ начинались со свистка судьи и пробива пенальти аргентинцем)
минута или две прошло как пост вышел, а ты всё это смог накатить так быстро? Артёмка ну ты и лютый
+32
-12
+20
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Александр Жук
Пример из истории:

феномен Ronaldo (не путать с фейком) в 2002 получил свой ЗМ только за один титул ЧМ, ноль трофеев на клубном уровне за отчётный период. Представьте какой бы был сейчас вой будь у Месси такая стата:
Ronaldo за Интер в сезоне 2001/2002 забил 7 мячей (на ЧМ 8) да была травма, но когда Месси получил травму кого-то из хейтеров Лео это остановило?
Если Ronaldo получил, то Месси точно более чем заслуживает свой законный ЗМ, со статой в разы лучше в клубах, в сборной (8+0 и 7+3 на ЧМ) плюс у Месси есть трофеи с псж.
Здесь речь не о том насколько Ronaldo сыграл хуже на фоне Лео за отчётный период, а о том, что за 7 матчей могут дать ЗМ, что и было в истории ещё до Месси.
Сейчас могут сказать, что у Ronaldo в оппонентах не было футболиста сделавшего требл, да не было, но был футболист выигравший в один год ЧМ и ЛЧ, а таких в истории было всего 9, значит ценность подобного достижения значительно престижнее. И по такой логике ЗМ 2002 должен был получить именно Роберто Карлос за 2 голевых паса в финале ЛЧ (игрок матча), а не Ronaldo, но получил именно Ronaldo, и именно за ЧМ.
Миф о том, что никто и никогда не получал ЗМ за 7 матчей ЧМ, успешно развенчен.
Ждем законный бесконечный 8-ЗМ для чемпиона мира Л.Месси!
+51
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+17
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Отец Абду
Ответ Эрик Максим Чупо-Мотинг
Сегодня у половины спортса сгорит) Вечером узнаем у какой
Синоптики обещают, что сегодня вечером нас ожидают грады, гроза, дождь, ураганы, цунами...
+20
-5
+15
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Tseren031293
Ну что, вот и закончилась 15 летняя эпоха доминирования Месси и Роналду- 12( скорее всего 13) золотых мячей на двоих с 2008 года.
Повезло, что увидели своими глазами это великое,наверное, величайшее противостояние.
В эпоху нулевых (1998-2006)
Не думал, что эпоху Зизу, Зубастика, Роналдиньо,Анри сменят эти два монстра, которые на протяжении десятилетия показывали невероятный игровой уровень, ну и стата( в среднем гол за игру) небывалая.
Возможно только эра в теннисе ( Федерера, Надаля и Джоковича) может быть где-то рядом.
А так при всем уважении к КР, Месси за последний год окончательно выиграл данное противостояние добив 8 ЗМ, ну и самое главное титулом ЧМ в ранге лидера, решая на каждой стадии плей-офф!
(Самый главный турнир по мнению большинства футболистов)
Венец карьеры характеризует игроков , один выигрывает-другой забивает !
Надеемся, что следующее поколение не подкачает!
+17
-3
+14
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Спойлер: Месси
+18
-5
+13
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Реал чисто на удаче и отскоках выиграл, а ты уже радуешься. Все понимают, что по игре, счёт этого матча где-то 2-1,3-1 в пользу Барсы. Фанатам Реала не привыкать радоваться отскокам.
+21
-8
+13
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Квадратное личико
Ответ SaH4r.
Комментарий удален модератором
Лучшая шутка, что видел в Ютубе за долгое время:
За кого болеют фанаты Месси последние 5 лет - за Месси
За кого болеют фанаты Роналду последние 5 лет - за Роналду, за Ван Дейка, за Левандовски, за Жоржиньо, за Канте, за де Брюйне, за Мбаппе, за Холланда, за кого угодно)))
+17
-4
+13
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e_kot
Ответ Artem Piatkov
Сегодня в очередной раз вручат абсурдный Золотой Мяч "избранному" аргентинцу Коротко об истории этой плешивой награды: 2010 ❌ Снейдер - требл + финал ЧМ (4+1 в плей-офф) ✔️ Месси - победа в Ла Лиге, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ, вылет в 1/4 ЧМ от Германии (0:4) 2019 ❌ Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов (лучший игрок финала) и лучший игрок АПЛ, финалист Лиги Наций, победитель Суперкубка УЕФА ✔️ Месси - Чемпион Ла Лиги🤞 2021 ❌ Левандовски - Чемпион Германии, обладатель Золотой Бутсы ✔️ Месси - победитель Кубка Испании, выиграл Копу Америки, которую ради него в 4 раз за 6 лет разыграли 2023 ❌ Холланд - требл + лучший бомбардир АПЛ (38 - рекорд + Золотая Бутса) и лучший бомбардир ЛЧ) ✔️ Месси - ЧМ, выигранный ещё в 2022 (4 из 7 голов с пенальти, 1/4 и финал ЧМ начинались со свистка судьи и пробива пенальти аргентинцем)
Рад что у тебя заранее подгорает, то ли ещё будет 😉
+12
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+10
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Максим Кутузов
Ответ Artem Piatkov
Сегодня в очередной раз вручат абсурдный Золотой Мяч "избранному" аргентинцу Коротко об истории этой плешивой награды: 2010 ❌ Снейдер - требл + финал ЧМ (4+1 в плей-офф) ✔️ Месси - победа в Ла Лиге, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ, вылет в 1/4 ЧМ от Германии (0:4) 2019 ❌ Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов (лучший игрок финала) и лучший игрок АПЛ, финалист Лиги Наций, победитель Суперкубка УЕФА ✔️ Месси - Чемпион Ла Лиги🤞 2021 ❌ Левандовски - Чемпион Германии, обладатель Золотой Бутсы ✔️ Месси - победитель Кубка Испании, выиграл Копу Америки, которую ради него в 4 раз за 6 лет разыграли 2023 ❌ Холланд - требл + лучший бомбардир АПЛ (38 - рекорд + Золотая Бутса) и лучший бомбардир ЛЧ) ✔️ Месси - ЧМ, выигранный ещё в 2022 (4 из 7 голов с пенальти, 1/4 и финал ЧМ начинались со свистка судьи и пробива пенальти аргентинцем)
Пей таблетки, учи уроки, ищи работу
+14
-4
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Верховный Лорд
Не фанат Месси, не люблю Рычажелону и ее фанатов, но блин, выиграть ЧМ с такой донной сборной это достижение заслуживающее ЗМ
+17
-8
+9
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Верховный Лорд
Ответ fussballer
О как, сборная то донная оказывается)
По сравнению с Англией, Францией, Бразилией? Да, донная
+12
-3
+9
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vincere
Сегодня Лео обойдёт Волан-де-Морта: у того всего 7 крестражей. Для всех остальных Месси недосягаем.
+10
-4
+6
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SaH4r.
вечером зайду почитать комментарии, думаю будет очень жарко и весело
+9
-3
+6
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Vinnipukh Vinni
Ответ Scorpio
Комментарий удален модератором
Да не, ЗМ надо вручить за голы бернлям и пролёт мимо ЧМ.
+7
-2
+5
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Квадратное личико
Ответ Artem Piatkov
Сегодня в очередной раз вручат абсурдный Золотой Мяч "избранному" аргентинцу Коротко об истории этой плешивой награды: 2010 ❌ Снейдер - требл + финал ЧМ (4+1 в плей-офф) ✔️ Месси - победа в Ла Лиге, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ, вылет в 1/4 ЧМ от Германии (0:4) 2019 ❌ Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов (лучший игрок финала) и лучший игрок АПЛ, финалист Лиги Наций, победитель Суперкубка УЕФА ✔️ Месси - Чемпион Ла Лиги🤞 2021 ❌ Левандовски - Чемпион Германии, обладатель Золотой Бутсы ✔️ Месси - победитель Кубка Испании, выиграл Копу Америки, которую ради него в 4 раз за 6 лет разыграли 2023 ❌ Холланд - требл + лучший бомбардир АПЛ (38 - рекорд + Золотая Бутса) и лучший бомбардир ЛЧ) ✔️ Месси - ЧМ, выигранный ещё в 2022 (4 из 7 голов с пенальти, 1/4 и финал ЧМ начинались со свистка судьи и пробива пенальти аргентинцем)
Сейчас будет миллиард лайков с миллиарда артёмок. Час Икс настал. Игоряша прикроет, как всегда 👍
+8
-3
+5
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Pont ham pilat
Сегодня Леонель Месси БЕСКОНЕЧНОСТЬ ♾️
+4
0
+4
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Фран
Один из самых лёгких выборов. Лео Месси. Остальные далеко позади в этом году.
+25
-21
+4
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Василий Леонов
В 1998 Зидану дали только за 2 года в финале. За Юве в тот год он играл посредственно, в сборную - ещё хуже.
+4
0
+4
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SaH4r.
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
у них теперь новый герой - Беллингем
+5
-1
+4
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Сегодня в очередной раз вручат абсурдный Золотой Мяч "избранному" аргентинцу Коротко об истории этой плешивой награды: 2010 ❌ Снейдер - требл + финал ЧМ (4+1 в плей-офф) ✔️ Месси - победа в Ла Лиге, вылет от Интера Снейдера в 1/2 ЛЧ, вылет в 1/4 ЧМ от Германии (0:4) 2019 ❌ Ван Дейк - победитель Лиги Чемпионов (лучший игрок финала) и лучший игрок АПЛ, финалист Лиги Наций, победитель Суперкубка УЕФА ✔️ Месси - Чемпион Ла Лиги🤞 2021 ❌ Левандовски - Чемпион Германии, обладатель Золотой Бутсы ✔️ Месси - победитель Кубка Испании, выиграл Копу Америки, которую ради него в 4 раз за 6 лет разыграли 2023 ❌ Холланд - требл + лучший бомбардир АПЛ (38 - рекорд + Золотая Бутса) и лучший бомбардир ЛЧ) ✔️ Месси - ЧМ, выигранный ещё в 2022 (4 из 7 голов с пенальти, 1/4 и финал ЧМ начинались со свистка судьи и пробива пенальти аргентинцем)
Даже если искусственно убрать 4 ЗМ у Месси, твой Рончик все равно не обойдет Лео по количеству настоящих ЗМ. Вот настолько много будет ЗМ у Месси) Но по твоей логике легко можно Рона оставить с 0 ЗМ, лень расписывать.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Футбол это игра, а в любую игру можно играть хорошо или плохо, по разному. Фанаты Реала совсем уже что ли? Хорошую игру никто не придумывал, так как она по определению есть в футболе. Я в шоке, что такие вещи нужно объяснять. Спасибо, что рассмешил.
+3
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Homelender_666
Месси получит, после этого предназначение Домиана и Олега будет исполнено (они почти год пишут одно и тоже " Главный турнир в истории спорта ФИФА ЧМ). А Артёмку и Романа ждёт очередная боль.
+6
-3
+3
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SaH4r.
Ответ Александр Жук
Пример из истории: феномен Ronaldo (не путать с фейком) в 2002 получил свой ЗМ только за один титул ЧМ, ноль трофеев на клубном уровне за отчётный период. Представьте какой бы был сейчас вой будь у Месси такая стата: Ronaldo за Интер в сезоне 2001/2002 забил 7 мячей (на ЧМ 8) да была травма, но когда Месси получил травму кого-то из хейтеров Лео это остановило? Если Ronaldo получил, то Месси точно более чем заслуживает свой законный ЗМ, со статой в разы лучше в клубах, в сборной (8+0 и 7+3 на ЧМ) плюс у Месси есть трофеи с псж. Здесь речь не о том насколько Ronaldo сыграл хуже на фоне Лео за отчётный период, а о том, что за 7 матчей могут дать ЗМ, что и было в истории ещё до Месси. Сейчас могут сказать, что у Ronaldo в оппонентах не было футболиста сделавшего требл, да не было, но был футболист выигравший в один год ЧМ и ЛЧ, а таких в истории было всего 9, значит ценность подобного достижения значительно престижнее. И по такой логике ЗМ 2002 должен был получить именно Роберто Карлос за 2 голевых паса в финале ЛЧ (игрок матча), а не Ronaldo, но получил именно Ronaldo, и именно за ЧМ. Миф о том, что никто и никогда не получал ЗМ за 7 матчей ЧМ, успешно развенчен. Ждем законный бесконечный 8-ЗМ для чемпиона мира Л.Месси!
ходит слух, что в 2029 году France Footbal вручит "Супер Золотой Мяч" лучшему игроку тридцатилетия, ты же понимаешь о ком я намекаю?
+8
-5
+3
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