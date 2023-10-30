Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени.

В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.

В 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема. Ознакомиться со списком номинантов на «Золотой мяч»-2023 можно здесь.

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