Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча»-2023
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Мероприятие пройдет в театре «Шатле» в Париже и начнется в 21:00 по московскому времени.
В ходе церемонии награды от журнала France Football будут вручены лучшему игроку года, лучшей футболистке, лучшему тренеру и лучшему молодому футболисту.
В 2022 году обладателем «Золотого мяча» стал Карим Бензема. Ознакомиться со списком номинантов на «Золотой мяч»-2023 можно здесь.
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феномен Ronaldo (не путать с фейком) в 2002 получил свой ЗМ только за один титул ЧМ, ноль трофеев на клубном уровне за отчётный период. Представьте какой бы был сейчас вой будь у Месси такая стата:
Ronaldo за Интер в сезоне 2001/2002 забил 7 мячей (на ЧМ 8) да была травма, но когда Месси получил травму кого-то из хейтеров Лео это остановило?
Если Ronaldo получил, то Месси точно более чем заслуживает свой законный ЗМ, со статой в разы лучше в клубах, в сборной (8+0 и 7+3 на ЧМ) плюс у Месси есть трофеи с псж.
Здесь речь не о том насколько Ronaldo сыграл хуже на фоне Лео за отчётный период, а о том, что за 7 матчей могут дать ЗМ, что и было в истории ещё до Месси.
Сейчас могут сказать, что у Ronaldo в оппонентах не было футболиста сделавшего требл, да не было, но был футболист выигравший в один год ЧМ и ЛЧ, а таких в истории было всего 9, значит ценность подобного достижения значительно престижнее. И по такой логике ЗМ 2002 должен был получить именно Роберто Карлос за 2 голевых паса в финале ЛЧ (игрок матча), а не Ronaldo, но получил именно Ronaldo, и именно за ЧМ.
Миф о том, что никто и никогда не получал ЗМ за 7 матчей ЧМ, успешно развенчен.
Ждем законный бесконечный 8-ЗМ для чемпиона мира Л.Месси!
Повезло, что увидели своими глазами это великое,наверное, величайшее противостояние.
В эпоху нулевых (1998-2006)
Не думал, что эпоху Зизу, Зубастика, Роналдиньо,Анри сменят эти два монстра, которые на протяжении десятилетия показывали невероятный игровой уровень, ну и стата( в среднем гол за игру) небывалая.
Возможно только эра в теннисе ( Федерера, Надаля и Джоковича) может быть где-то рядом.
А так при всем уважении к КР, Месси за последний год окончательно выиграл данное противостояние добив 8 ЗМ, ну и самое главное титулом ЧМ в ранге лидера, решая на каждой стадии плей-офф!
(Самый главный турнир по мнению большинства футболистов)
Венец карьеры характеризует игроков , один выигрывает-другой забивает !
Надеемся, что следующее поколение не подкачает!
За кого болеют фанаты Месси последние 5 лет - за Месси
За кого болеют фанаты Роналду последние 5 лет - за Роналду, за Ван Дейка, за Левандовски, за Жоржиньо, за Канте, за де Брюйне, за Мбаппе, за Холланда, за кого угодно)))