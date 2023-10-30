Винисиус призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса: «Нужно продолжать эту борьбу вместе»

Винисиус Жуниор призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса.

Вингер « » и сборной получил приз, вручаемый за гуманитарную деятельность. Винисиус является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций футболиста составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

Вручение трофея состоялось во время церемонии «Золотого мяча». В своей речи привлек внимание к проблеме расизма.

«Я могу поговорить о расизме. Сколько раз нам приходилось с ним сталкиваться...

Важно бороться с этим вместе. Мы должны продолжать эту борьбу. Я хотел бы передать это послание всем детям, которые поддерживают нас», – сказал бразилец.

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