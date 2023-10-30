Винисиус призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса: «Нужно продолжать эту борьбу вместе»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Золотой мяч Сократес Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил приз, вручаемый за гуманитарную деятельность. Винисиус является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций футболиста составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.

Вручение трофея Сократеса состоялось во время церемонии «Золотого мяча». В своей речи Винисиус привлек внимание к проблеме расизма.

«Я могу поговорить о расизме. Сколько раз нам приходилось с ним сталкиваться...

Важно бороться с этим вместе. Мы должны продолжать эту борьбу. Я хотел бы передать это послание всем детям, которые поддерживают нас», – сказал бразилец.

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35 комментариев

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onsigne
Прошлый матч Реала показал, что надо бороться с Винисиусом, а не с расизмом.
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Антон Фалафель
Достал уже этот клещ.
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sargerasxd
Только это надо делать после матча а не во время.
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Собиратель хаоса
Ну, кстати, несмотря на нытье, Вини реально облегчает жизнь смуглым ребятам. Раньше в Ла Лиге расисты периодически оскорбляли всех понемногу, а теперь оскорбляют только его)
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Spartakus1984
Он хочет бороться с белыми?Это расизм.
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василий иванов
пора начинать бороться с Винисуисом. его становится слишком много.
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Святослав Федорович
Перестань провоцировать болельщиков, может быть тебя послушают
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L.A.S_Vegas_777_
Ответ Oleg Olegov
Потом скажет, что зрители из зала ухали как обезьяны
Ещё предмет, похожий на банан ему кинули))
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Oleg Olegov
Потом скажет, что зрители из зала ухали как обезьяны
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Iron72
а этот негр дело говорит! давайте бороться
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Dark.Babysitter
опять...
https://cs11.pikabu.ru/post_img/2020/04/18/1/1587163641128417245.jpg
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aleksproshkin1812@gmail.com
как он надоел со своим нытьем ,не провоцировал бы требуны и не плясал как мартышка не кто бы не вспомнил тебя как игрока ,многие ребята не реагируют на кучу всяких оскорблений ,это футбол ,мужской силовой агрессивный вид ,тут и стукнуть могут ,а ныть за свои провокации тока внимание к себе превлекать ,самое интересное что не привлек ,хороший футболист ,техничный спору нет ,но нытик ,такие кумирами не становиться ,Криш скулил но он игрой всем все доказал а Виниус пока тока вниманием к себе ,Реалу надо с этим что то решать ,его и среди фанатов уже глумят
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Adrenaline Z
опять провоцирует!
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დათო სანაძე
С такой борьбой в Реале скоро белых не останется
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Заяцволк
О, я вчера смотрел порнушку, где были только негры и негритянки, и ни одного белого, это считается, что я боролся ?
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S. A.
Веди себя нормально и не будешь сталкиваться с расизмом
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uragan
Оделся как негр из джанго, только в красный цвет.
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13ыйРычагЛапорты
У него ладошки белые. я видел.
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lemming
Может уже хватит бороться, может стоит попытаться жить в мире.
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Гамарджоба Генацвале
Как же он задолбал.
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Adrenaline Z
у винисиуса бельмо и зубы белые, отвечаю! я видел
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Rick Sorkin
Сказал человек, который является главным лицом стимулирующим и сеющим расизм в головах других людей. Своим поведением только медвежью услугу оказывает остальным чернокожим
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леннорыч-абрамович
В связи с этим Золотой Мяч достаётся... Золотой мяч достаётся... Зе Турбо!
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Jon han
я не верю ему ни грамм!
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Bazilic
Его борьба
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