Винисиус призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса: «Нужно продолжать эту борьбу вместе»
Винисиус Жуниор призвал бороться с расизмом после получения трофея Сократеса.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии получил приз, вручаемый за гуманитарную деятельность. Винисиус является учредителем Vini Jr Institute – образовательного приложения для бедных студентов. В 2022 году сумма инвестиций футболиста составила 335 000 евро, в 2023-м превысила 1 миллион евро, а в 2024-м достигнет 2,5 млн.
Вручение трофея Сократеса состоялось во время церемонии «Золотого мяча». В своей речи Винисиус привлек внимание к проблеме расизма.
«Я могу поговорить о расизме. Сколько раз нам приходилось с ним сталкиваться...
Важно бороться с этим вместе. Мы должны продолжать эту борьбу. Я хотел бы передать это послание всем детям, которые поддерживают нас», – сказал бразилец.
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