Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже. Он отразил пенальти Комана в финале ЧМ-2022, а затем приложил к паху награду лучшему вратарю турнира
Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию вручения «Золотого мяча».
31-летний голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины занял 15-е место в голосовании на «Золотой мяч». Он также претендует на приз имени Яшина лучшему вратарю года.
Твиттер телеканала TNT Sports выложил кадры прибытия Мартинеса на церемонию «Золотого мяча» в сопровождении супруги Аманды. На видео слышен свист и неодобрительные возгласы зрителей.
Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана. Арггентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.
Сегодня вечером проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.
Эмилиано Мартинес: «Два сраных удара, и Франция сравняла. Потом им дали еще пенальти. Слава богу, потом я сделал свое дело»
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