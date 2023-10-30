Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже. Он отразил пенальти Комана в финале ЧМ-2022, а затем приложил к паху награду лучшему вратарю турнира

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Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию вручения «Золотого мяча».

31-летний голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины занял 15-е место в голосовании на «Золотой мяч». Он также претендует на приз имени Яшина лучшему вратарю года.

Твиттер телеканала TNT Sports выложил кадры прибытия Мартинеса на церемонию «Золотого мяча» в сопровождении супруги Аманды. На видео слышен свист и неодобрительные возгласы зрителей.

Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана. Арггентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.

Сегодня вечером проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.

Эмилиано Мартинес: «Два сраных удара, и Франция сравняла. Потом им дали еще пенальти. Слава богу, потом я сделал свое дело»

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14 комментариев

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arspurs9
Сдается мне, освистали его не за сейв в финале, а за быдляческое поведение.
+34
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Attack Sir
Ответ arspurs9
Сдается мне, освистали его не за сейв в финале, а за быдляческое поведение.
В принципе, вполне возможно, но в Париже и Месси свистели, так что тут не угадаешь.
+22
-6
+16
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ten Hag
Ответ arspurs9
Сдается мне, освистали его не за сейв в финале, а за быдляческое поведение.
Неприятный тип
+11
-6
+5
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Александр Северный
жест Мартинеса я бы в данный момент адресовал тем кто сейчас тут кричит о том что всем кроме Месси
+6
-5
+1
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llolishe
Свистели как вчера Хойлунду который был заменен
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Гамарджоба Генацвале
Так по делу. Носился с куклой с лицом Мбаппе как дурачок.
+4
-4
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TaR
Ответ arspurs9
Сдается мне, освистали его не за сейв в финале, а за быдляческое поведение.
Прикольно - свистом отвечать на «быдляческое поведение»)) Можно, наверное, еще из толпы крикнуть о том какой он «гад»)
+2
-2
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EnzoAmatera
Ответ arspurs9
Сдается мне, освистали его не за сейв в финале, а за быдляческое поведение.
Месси освистывали за что?🤣
+1
-1
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Roman Roman
Ответ Александр Северный
жест Мартинеса я бы в данный момент адресовал тем кто сейчас тут кричит о том что всем кроме Месси
чойта? а не тем,кто кричит,что за ЧМ? ему пачиму не дать? он не ЧМ?
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