Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию «Золотого мяча» в Париже. Он отразил пенальти Комана в финале ЧМ-2022, а затем приложил к паху награду лучшему вратарю турнира

Эмилиано Мартинеса освистали по прибытии на церемонию вручения «Золотого мяча».

31-летний голкипер « » и сборной занял 15-е место в голосовании на « ». Он также претендует на приз имени Яшина лучшему вратарю года.

Твиттер телеканала TNT Sports выложил кадры прибытия на церемонию «Золотого мяча» в сопровождении супруги Аманды. На видео слышен свист и неодобрительные возгласы зрителей.

Сэйв Мартинеса на 123-й минуте в финале ЧМ-2022 против Франции помог Аргентине довести встречу до серии пенальти. В послематчевой серии Эмилиано парировал удар Кингсли Комана. Арггентинец приложил к паху награду лучшему вратарю турнира и потряс ею после финала.

Сегодня вечером проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.

Эмилиано Мартинес: «Два сраных удара, и Франция сравняла. Потом им дали еще пенальти. Слава богу, потом я сделал свое дело»

Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?

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