Эмилиано Мартинес: «Два сраных удара, и Франция сравняла. Потом им дали еще пенальти. Слава богу, потом я сделал свое дело»

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Эмилиано Мартинес высказался после победы Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

Вчера команда Лионеля Скалони обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

«Мы в этой игре страдали. Два сраных удара, и они сравняли. Потом им дали еще один пенальти, и они забили. Слава богу, что я потом сделал свое дело. Я об этом мечтал.

Такого чемпионата мира, о котором я мечтал, могло и не быть. Во время серии пенальти я был спокоен», – сказал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы». 

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