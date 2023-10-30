Джокович хочет, чтобы серб взял «Золотой мяч»: «Было бы круто, но при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть»

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Новак Джокович хотел бы, чтобы сербский футболист взял «Золотой мяч».

– Я никогда раньше не посещал церемонию вручения «Золотого мяча», так что мне очень нравится.

– Вы очень любите футбол?

– Да, да, конечно. Футбол – самый популярный спорт в мире с большим отрывом. Я вырос, играя в футбол и смотря футбол. Мой отец некоторое время был профессиональным игроком. Я очень рад быть здесь.

– Кто станет следующим сербским обладателем «Золотого мяча»?

– Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса» (перешел в «Фенербахче» – Sports.ru), капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич...

Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально, – сказал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

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14 комментариев

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NottinghamForest
Дмитрий Губерниев: "Конечно же я хотел бы видеть россиянина победителем Золотого мяча. Но при наличии Месси, Белингема, Мбаппе (далее список из примерно 1150 футболистов) трудно выиграть Золотой мяч
+18
-3
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Имя Фамилия
Праймовый Тадич уж точно заслужил хотя бы на волне успехов Аякса получить высокое место в рейтинге, но даже тогда он оказался ниже в голосовании под Де Йонгом и Де Лигтом. В этой награде больше не игроки соревнуются, а их агенты с соответствующими затратами и перспективами уйти в плюс.
+7
-3
+4
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Jlaw
Ответ NottinghamForest
Дмитрий Губерниев: "Конечно же я хотел бы видеть россиянина победителем Золотого мяча. Но при наличии Месси, Белингема, Мбаппе (далее список из примерно 1150 футболистов) трудно выиграть Золотой мяч
а как же Великий Зе?
+4
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encaro_one
Йокича и Джоковича Сербии хватит за глаза.
Куда еще и в футболе
+3
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Подкат Мальдини
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Артём Петров
Лимит на индивидуальные награды для сербов был превышен, извини, Новак)
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Bozqurd_Idel_Ural_
для этого сборной Сербии надо научиться играть в футбол, чтобы реализовать свой потенциал. Соседняя Хорватия при меньшем количестве таких сильных футболистов уже дважды была в медалях на ЧМ. А Сербия еле-еле отборы проходит.
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Андрей
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
для этого сборной Сербии надо научиться играть в футбол, чтобы реализовать свой потенциал. Соседняя Хорватия при меньшем количестве таких сильных футболистов уже дважды была в медалях на ЧМ. А Сербия еле-еле отборы проходит.
почему это меньше, в Хорватии все громкие имена за исключением пару защитников. А имена эти на слуху не только в сборной.
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