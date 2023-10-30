Джокович хочет, чтобы серб взял «Золотой мяч»: «Было бы круто, но при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть»

Новак Джокович хотел бы, чтобы сербский футболист взял «Золотой мяч».

– Я никогда раньше не посещал церемонию вручения «Золотого мяча», так что мне очень нравится.

– Вы очень любите футбол?

– Да, да, конечно. Футбол – самый популярный спорт в мире с большим отрывом. Я вырос, играя в футбол и смотря футбол. Мой отец некоторое время был профессиональным игроком. Я очень рад быть здесь.

– Кто станет следующим сербским обладателем «Золотого мяча»?

– Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, , лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть – многолетний капитан «Аякса» (перешел в «Фенербахче» – Sports.ru), капитан сборной. ...

Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально, – сказал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» .

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!