Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»

Лионель Месси с семьей приехал на церемонию вручения «Золотого мяча».

36-летнего капитана сборной сопровождают его жена и трое их сыновей – , Матео и Чиро.

Месси считается главным фаворитом. Он может получить рекордный, 8-й, приз.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.

Фото: twitter.com/ballondor

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