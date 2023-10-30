Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника Золотой мяч Тиаго Месси Интер Майами Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси с семьей приехал на церемонию вручения «Золотого мяча».

36-летнего капитана сборной Аргентины сопровождают его жена Антонелла Рокуццо и трое их сыновей – Тиаго, Матео и Чиро.

Месси считается главным фаворитом. Он может получить рекордный, 8-й, приз.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.

Фото: twitter.com/ballondor

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57 комментариев

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Oleg
Ответ Artem Piatkov
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Мне хочется тебе купить конфет, налить чаю и сказать что то, что бы у тебя отлегло.
Прям жалко даже.
+39
-7
+32
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corazón blanco
Антонелла конечно красотка, красивая история у них получилась.
+34
-6
+28
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Влад Тюрин
Мбаппе и Холанд пришли (вероятно 3 и 2 места соответственно), хотя 100% знают, что они не взяли ЗМ, а вот Роналду не пришел на церемонии 2018 и 2019, хотя он занял 2 и 3 места соответственно.
Какой же он все таки эгоист.
Он даже к Модричу не пришел, хотя играл с ним 5 лет и взял в 2018 с ним свою последнюю ЛЧ, да он даже к ЗМ Бензема на церемонию в 2022 не приехал (вместе 9 лет играли), хотя француз его лучший ассистент в карьере и во многом жертвовал результативностью ради Роналду.

Кто скажет про Месси тоже не ездил, то:
только 2018 можно притянуть, но тогда Лео был 5 по итогу и ЗМ получил не его партнер по клубу/сборной.
В 2016 и 2017 ЗМ вручали сразу в соло Роналду без церемоний (2016 в музее Реала, в 2017 на Эйфелевой башне).
2020 - ковид.
2022 - Месси официально не попал даже в топ-30.
+65
-39
+26
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Aslan Aslan
Ответ Влад Тюрин
Мбаппе и Холанд пришли (вероятно 3 и 2 места соответственно), хотя 100% знают, что они не взяли ЗМ, а вот Роналду не пришел на церемонии 2018 и 2019, хотя он занял 2 и 3 места соответственно. Какой же он все таки эгоист. Он даже к Модричу не пришел, хотя играл с ним 5 лет и взял в 2018 с ним свою последнюю ЛЧ, да он даже к ЗМ Бензема на церемонию в 2022 не приехал (вместе 9 лет играли), хотя француз его лучший ассистент в карьере и во многом жертвовал результативностью ради Роналду. Кто скажет про Месси тоже не ездил, то: только 2018 можно притянуть, но тогда Лео был 5 по итогу и ЗМ получил не его партнер по клубу/сборной. В 2016 и 2017 ЗМ вручали сразу в соло Роналду без церемоний (2016 в музее Реала, в 2017 на Эйфелевой башне). 2020 - ковид. 2022 - Месси официально не попал даже в топ-30.
ну так эти парни в начале карьеры, а Криш бывал на этой церемонии, как и Месси, чаще, чем кто либо ещё
+13
0
+13
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cektor
Обладатель 8 золотых мячей
+27
-16
+11
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Artem Ka
Ответ S. A.
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Скорее еще штук 5 ушло на сторону))
+20
-9
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
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Липовые лайки, так и живём.
+11
-1
+10
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S. A.
Ответ Влад Тюрин
Мбаппе и Холанд пришли (вероятно 3 и 2 места соответственно), хотя 100% знают, что они не взяли ЗМ, а вот Роналду не пришел на церемонии 2018 и 2019, хотя он занял 2 и 3 места соответственно. Какой же он все таки эгоист. Он даже к Модричу не пришел, хотя играл с ним 5 лет и взял в 2018 с ним свою последнюю ЛЧ, да он даже к ЗМ Бензема на церемонию в 2022 не приехал (вместе 9 лет играли), хотя француз его лучший ассистент в карьере и во многом жертвовал результативностью ради Роналду. Кто скажет про Месси тоже не ездил, то: только 2018 можно притянуть, но тогда Лео был 5 по итогу и ЗМ получил не его партнер по клубу/сборной. В 2016 и 2017 ЗМ вручали сразу в соло Роналду без церемоний (2016 в музее Реала, в 2017 на Эйфелевой башне). 2020 - ковид. 2022 - Месси официально не попал даже в топ-30.
Чего не сделаешь ради плюсиков
+20
-11
+9
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Oleg
Антонелла красотка, стройная, подтянутая, изящная.
+15
-6
+9
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benjamin92
Ответ Artem Piatkov
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Интересно посмотреть сколько ты накрутишь плюсов, когда выйдет новость, что Месси выиграл 8 ЗМ )
+6
0
+6
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Oleg
Ответ S. A.
Левандовскому это скажи
Левандовскому в 21 за вылет в 1/8 ЛЧ от Вильяреала и последнее место в группе на Евро?
+4
-1
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
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Что то не заметно.
Прими уже реальность, Месси твоего кумира уделал и быть вторым после Лео не зазорно.
+5
-2
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Илья Мурашов
Ответ shunbal-bet
такой бред притянутый за уши... откуда Роналду знал, что его бывшие партнеры взяли ЗМ? им как будто говорят до начала ой смотри вот такой то выиграет награду
В узких кругах все знают, кто обладатель заранее. Все знают основную тройку претендентов. Например, если Роналду не знал, что не он получит ЗМ в 2018, почему не поехал? Ведь ему могли дать. Раз не поехал, значит знал, что не он. В 2022 все знали, что Бензема выиграет. Конкурентов у него не было. Глупая попытка оправдать Роналду.
+3
-1
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Leon Petov
Ответ Oleg
Антонелла красотка, стройная, подтянутая, изящная.
хочешь быть на её месте, рядом со своим любимцем?
+8
-6
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Си Эм Панк
Ответ benjamin92
Интересно посмотреть сколько ты накрутишь плюсов, когда выйдет новость, что Месси выиграл 8 ЗМ )
Напишет что Месси заслужил ЗМ, что признаёт Роналду вечно вторым и слёзы )
+2
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Artem Piatkov
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Представляю как же сложно тебе живётся в этом мире🤔
+2
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JURAVLI
Ответ S. A.
То есть ЗМ 2021 абсолютно заслуженный, верно?
Естественно
+5
-3
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shunbal-bet
Ответ Влад Тюрин
Мбаппе и Холанд пришли (вероятно 3 и 2 места соответственно), хотя 100% знают, что они не взяли ЗМ, а вот Роналду не пришел на церемонии 2018 и 2019, хотя он занял 2 и 3 места соответственно. Какой же он все таки эгоист. Он даже к Модричу не пришел, хотя играл с ним 5 лет и взял в 2018 с ним свою последнюю ЛЧ, да он даже к ЗМ Бензема на церемонию в 2022 не приехал (вместе 9 лет играли), хотя француз его лучший ассистент в карьере и во многом жертвовал результативностью ради Роналду. Кто скажет про Месси тоже не ездил, то: только 2018 можно притянуть, но тогда Лео был 5 по итогу и ЗМ получил не его партнер по клубу/сборной. В 2016 и 2017 ЗМ вручали сразу в соло Роналду без церемоний (2016 в музее Реала, в 2017 на Эйфелевой башне). 2020 - ковид. 2022 - Месси официально не попал даже в топ-30.
такой бред притянутый за уши... откуда Роналду знал, что его бывшие партнеры взяли ЗМ? им как будто говорят до начала ой смотри вот такой то выиграет награду
+4
-3
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Artem Piatkov
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В следующий год тоже приедет получит 9 золотой мяч, потому что пока Величайший футболист всех времен Лео Месси будет играть футбол, ему нет равных, Лео Король футбола 👑⚽🥇🏆🇦🇷 следующий год Лео выиграет Копа Америки 2024 и там он станет лучшим футболистам, бомбардиром и ассистентом турнира! 🔥👍➕
+1
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Милитриса Кирбитьевна
Ну, ладно, дайте ему уже этот золотой мяч, но на этом и всё, дальше только мемуары. Церемония восковых фигур.
+4
-3
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Кокич
Вспомнился анекдот. Вкратце:
— Нарушаем? Ваши права! Сержант Нечепорук, трое детей.
0
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Илья Мурашов
Ответ Гамарджоба Генацвале
А вот остался бы Месси в ПСЖ, то пришёл бы пешком на церемонию вручения! Было бы символично.
Уже ходил пешком 2 года назад
+1
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мать Зетмира
Ответ Artem Piatkov
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Nike Adidas
Ответ Artem Piatkov
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а где можно посмотреть
0
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Гамарджоба Генацвале
А вот остался бы Месси в ПСЖ, то пришёл бы пешком на церемонию вручения! Было бы символично.
+3
-3
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