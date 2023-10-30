Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»
Лионель Месси с семьей приехал на церемонию вручения «Золотого мяча».
36-летнего капитана сборной Аргентины сопровождают его жена Антонелла Рокуццо и трое их сыновей – Тиаго, Матео и Чиро.
Месси считается главным фаворитом. Он может получить рекордный, 8-й, приз.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.
Фото: twitter.com/ballondor
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Прям жалко даже.
Какой же он все таки эгоист.
Он даже к Модричу не пришел, хотя играл с ним 5 лет и взял в 2018 с ним свою последнюю ЛЧ, да он даже к ЗМ Бензема на церемонию в 2022 не приехал (вместе 9 лет играли), хотя француз его лучший ассистент в карьере и во многом жертвовал результативностью ради Роналду.
Кто скажет про Месси тоже не ездил, то:
только 2018 можно притянуть, но тогда Лео был 5 по итогу и ЗМ получил не его партнер по клубу/сборной.
В 2016 и 2017 ЗМ вручали сразу в соло Роналду без церемоний (2016 в музее Реала, в 2017 на Эйфелевой башне).
2020 - ковид.
2022 - Месси официально не попал даже в топ-30.
Прими уже реальность, Месси твоего кумира уделал и быть вторым после Лео не зазорно.
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