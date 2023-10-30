Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»
Эмилиано Мартинес считает, что Лионель Месси должен брать «Золотой мяч» 15 раз.
– Месси заслужил 8-й «Золотой мяч»?
– Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, что ж, я сочувствую тем, кто делит с ним одну эру, – сказал смеясь вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины, выигравший вместе с Месси ЧМ-2022.
Сам Мартинес занял 15-е место в голосовании.
«Выиграть приз The Best, потом оказаться здесь – это нечто впечатляющее. Но я уже добился главного.
Мне нравится видеть радость и слезы детей, когда я приезжаю в Аргентину. Это поощрение за всю мою карьеру.
Я хочу продолжать творить чудеса с национальной сборной и с «Астон Виллой», и я думаю именно об этом», – добавил Эмилиано.
Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
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Смысл бы особо не поменялся
43 трофея
4 ЛЧ
6 ЗБ
2 mvp чемпионата мира
и наконец, 8 кратный обладатель золотого мяча.
вот что важно на самом деле.
а то что кринж до 50 лет будет набивать стату на Андоррах и Аль фатхах, уже всем наплеввть, кроме фанов кринжа
Так что придётся накручивать изо всех сил😢
По поводу ЗМ и ЧМ француз Дешам.
И это лишний раз доказывает, что неправильно привязывать командные победы и поражения к индивидуальным наградам. Котлеты отдельно, мухи отдельно.
Месси должен получить ЗМ не из-за победы на ЧМ, а потому что был лучшим футболистом мира в прошлом сезоне.
Это же их клиент.
Круто они это придумали, да? 😄
Они подарили нам незабываемое сражение в свое время.