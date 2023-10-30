Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»

Эмилиано Мартинес считает, что Лионель Месси должен брать «Золотой мяч» 15 раз.

– Месси заслужил 8-й «Золотой мяч»?

– Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, что ж, я сочувствую тем, кто делит с ним одну эру, – сказал смеясь вратарь « » и сборной , выигравший вместе с Месси ЧМ-2022.

Сам Мартинес занял 15-е место в голосовании.

«Выиграть приз The Best, потом оказаться здесь – это нечто впечатляющее. Но я уже добился главного.

Мне нравится видеть радость и слезы детей, когда я приезжаю в Аргентину. Это поощрение за всю мою карьеру.

Я хочу продолжать творить чудеса с национальной сборной и с «Астон Виллой», и я думаю именно об этом», – добавил .

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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