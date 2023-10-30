Эмилиано Мартинес дал бы Месси 15 «Золотых мячей»: «Сочувствую тем, кто играет с ним в одну эру»

Теги Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес считает, что Лионель Месси должен брать «Золотой мяч» 15 раз.

– Месси заслужил 8-й «Золотой мяч»?

– Это награда для лучшего игрока мира. И если Месси должен выиграть ее 15 раз, что ж, я сочувствую тем, кто делит с ним одну эру, – сказал смеясь вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины, выигравший вместе с Месси ЧМ-2022.

Сам Мартинес занял 15-е место в голосовании.

«Выиграть приз The Best, потом оказаться здесь – это нечто впечатляющее. Но я уже добился главного.

Мне нравится видеть радость и слезы детей, когда я приезжаю в Аргентину. Это поощрение за всю мою карьеру.

Я хочу продолжать творить чудеса с национальной сборной и с «Астон Виллой», и я думаю именно об этом», – добавил Эмилиано.

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча».

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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59 комментариев

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Alex Slobodskikh
В принципе, можно было бы заголовок из первых пяти слов оставить.
Смысл бы особо не поменялся
+44
-5
+39
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G.O.D.
Ответ Artem Piatkov
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Крепись, брат, сегодня будет тяжело
+37
-13
+24
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Гегенпрессинг Рангника
Мартинес и жену Месси отдаст
+29
-7
+22
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Blaumerc
Ответ Artem Piatkov
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честно, кто ценит футбол именно за игру плевать на эти циферки.
43 трофея
4 ЛЧ
6 ЗБ
2 mvp чемпионата мира
и наконец, 8 кратный обладатель золотого мяча.
вот что важно на самом деле.
а то что кринж до 50 лет будет набивать стату на Андоррах и Аль фатхах, уже всем наплеввть, кроме фанов кринжа
+41
-29
+12
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Artem Piatkov
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0+0 в плей-офф чм за 20 лет забыла ты дописать
+23
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Я бы на месте месси не стал брать золотой мяч из рук мартинеса - отмывать придется долго.
+14
-4
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Buharoid
Ответ Alex Slobodskikh
В принципе, можно было бы заголовок из первых пяти слов оставить. Смысл бы особо не поменялся
Там "бы" я думаю уже лишнее.
+7
0
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Мохнатый55
Ответ Artem Piatkov
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Эпоха не может быть названа в честь вечно Второго.
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Artem Piatkov
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Тёмыч, сегодня будет очень трудный день. Первый такой после 18.12.2022😊
Так что придётся накручивать изо всех сил😢
+7
-2
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Blaumerc
честно, кто ценит футбол именно за игру плевать на эти циферки. 43 трофея 4 ЛЧ 6 ЗБ 2 mvp чемпионата мира и наконец, 8 кратный обладатель золотого мяча. вот что важно на самом деле. а то что кринж до 50 лет будет набивать стату на Андоррах и Аль фатхах, уже всем наплеввть, кроме фанов кринжа
У Месси больше голевых действий 🤣
+8
-4
+4
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everythingiknow00
Ответ Alex Slobodskikh
В принципе, можно было бы заголовок из первых пяти слов оставить. Смысл бы особо не поменялся
Дал бы месси 15 раз
+3
0
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Oleg
Ответ Leon Petov
А что по поводу ЗМ думает аргентинец Камбьяссо? https://www.sports.ru/football/1103862330-kambyasso-o-zolotom-myache-poteryal-veru-kogda-inter-vyigral-vse-turni.html?sl=1
https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1719071036698742844?t=9MscGLH3dXBlToEXUBxgEQ&s=19
По поводу ЗМ и ЧМ француз Дешам.
+5
-2
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Lindeman
Ответ Artem Piatkov
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Не надоело постить каждый раз эти цифры?
+3
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Oleg
Ответ Си Эм Панк
У кого боты, у того и плюсики Эпоха Артемона)
Артемка крутит на виду у всех, спортс молчит)
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atomio
Ответ Artem Piatkov
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Тёма сегодня не твой день, извини) он не твой с 18.12.2024 🥲
+8
-6
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Vinnipukh Vinni
Ответ waleri
Один только вопрос - не вытащи этот шутник серию пенальти на ЧМ с оранжевыми, а в финале с французами сейчас звучали бы теже самые речи???
Конечно, нет.
И это лишний раз доказывает, что неправильно привязывать командные победы и поражения к индивидуальным наградам. Котлеты отдельно, мухи отдельно.
Месси должен получить ЗМ не из-за победы на ЧМ, а потому что был лучшим футболистом мира в прошлом сезоне.
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Подкат Мальдини
Валерий Георгьевич мы вас узнали
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
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Темыч крутишь со страшной силой, но не твой день, держись 🥺🥺
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Си Эм Панк
Ответ Oleg
Артемка крутит на виду у всех, спортс молчит)
Куда смотрит модерация?)
Это же их клиент.
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waleri
Один только вопрос - не вытащи этот шутник серию пенальти на ЧМ с оранжевыми, а в финале с французами сейчас звучали бы теже самые речи???
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Квадратное личико
Ответ Oleg
Артемка крутит на виду у всех, спортс молчит)
А это демократия и свобода слова по-спортсовски) Артёмка крутит, народ видит, редакция не видит) Пишешь им, отвечает условный Игоряша Новиков, что ничего нету) Обсуждать это на ветках нельзя, потому что оффтоп)
Круто они это придумали, да? 😄
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zzzeeerrrooo
Ответ Artem Piatkov
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Эпоха без главного титула в футболе?
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Textus
Ответ Artem Piatkov
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Да успокойся ты, дружище.. тут это итак понимают, кто любит футбол и без фанатизма
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Oleg
Ответ Квадратное личико
А это демократия и свобода слова по-спортсовски) Артёмка крутит, народ видит, редакция не видит) Пишешь им, отвечает условный Игоряша Новиков, что ничего нету) Обсуждать это на ветках нельзя, потому что оффтоп) Круто они это придумали, да? 😄
Игоряша бдит, тебе за секунду 2 минуса прилетело)
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arspurs9
Ответ Blaumerc
честно, кто ценит футбол именно за игру плевать на эти циферки. 43 трофея 4 ЛЧ 6 ЗБ 2 mvp чемпионата мира и наконец, 8 кратный обладатель золотого мяча. вот что важно на самом деле. а то что кринж до 50 лет будет набивать стату на Андоррах и Аль фатхах, уже всем наплеввть, кроме фанов кринжа
Тот, кто ценит футбол, не будет называть людей из списка величайший футболистов в истории «кринжем» или «гномом», не позорься.
Они подарили нам незабываемое сражение в свое время.
+3
-3
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