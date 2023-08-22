«Спартак» подписал Бабича, ЦСКА – Давилу, Горячкина завоевала Кубок мира, «МЮ» расстался с Гринвудом, победы «Арсенала» и «Милана», «Зенит» хочет Нереса и другие новости

1. «Спартак» объявил о трансфере защитника Срджана Бабича из «Альмерии». Контракт с сербским игроком заключен на 3 года.

2. Мэйсон Гринвуд покинет «Манчестер Юнайтед». Клуб принял решение расстаться с игроком, хотя внутреннее расследование, связанное с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, показало, что Гринвуд невиновен.

3. «Арсенал» одолел «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ – 1:0. Мартин Эдегор забил с пенальти, а Томиясу Такехиро был удален с поля, получив 2 желтые за 7 минут – одну из них за затяжку времени при ауте.

4. Российская шахматистка Александра Горячкина завоевала Кубок мира. Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии.

4. «Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Давиду Нересу на 45 млн евро. Впрочем, португальский клуб не настроен на продажу.

5. ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийским полузащитником Виктором Давилой до 2027 года.

6. Отступные Арсена Захаряна в «Сосьедаде» – 75 млн евро. «Динамо» получит 12,5 млн евро одним платежом без бонусов и 15% от перепродажи. В трансфере игрока в «Сосьедад» участвовали агент Модрича и Нобель Арустамян, у которого была авторизация на переговоры с клубами из Европы.

7. «Милан» стартовал с победы в Серии А, обыграв «Болонью» – 2:0. Кристиан Пулишич забил в дебютном матче, у Оливье Жиру гол и ассист.

8. Американка Ша’Кэрри Ричардсон победила на 100 м на ЧМ в Будапеште с рекордом чемпионатов мира. Другие медальные результаты – тут.

9. Глава Испанской федерации футбола Луис Рубиалес извинился за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо на церемонии вручения медалей чемпионата мира.

10. Победы Елены Исинбаевой и Марии Ласицкене не вошли в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира по легкой атлетике. Кстати, в Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой. Ему вернули прежнее название – «Труд»

11. Прославленный российский баскетболист Сергей Бабков скончался на 56-м году жизни.

12. Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в ДТП в Самаре. Игрок сообщил, что не пострадал.

13. Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ». Полузащитник заключил с турецкой командой контракт до 2027 года.

14. Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл пропустит сезон-2023/24.

15. Российский игрок «Тампы» Михаил Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ. Макар – 1-й.

16. Тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может возглавить мужскую сборную Нидерландов после Роналда Кумана. Ее включат в шорт-лист кандидатов.

Цитаты дня.

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