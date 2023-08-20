Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в беге на 100 м, мужчины – на 110 м с/б, в тройном прыжке и метании диска

21 августа на ЧМ по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Тройной прыжок

20:40

Фавориты: Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Лазаро Мартинес (Куба), Тьяго Перейра (Португалия), Яссер Трики (Алжир), Уилл Клэй (США), Джейдон Хибберт (Ямайка), Чжу Ямин (Китай).

Диск

21:30

Фавориты: Кристиан Чех (Словения), Даниэль Штоль (Швеция), Андрюс Гуджюс (Литва), Миколас Алекна (Литва), Лукас Вайссхайдингер (Германия), Мэттью Денни (Австралия), Алекс Роуз (Самоа).

110 м с/б

22:40

Фавориты: Грант Холлоуэй (США), Хэнсл Парчмент (Ямайка), Рашид Бродбелл (Ямайка), Дэниэл Робертс (США), Сюнсукэ Идзумия (Япония), Джейсон Джозеф (Швейцария), Фредди Криттенден (США).

Женщины

100 м

22:50

Фавориты: Шерика Джексон (Ямайка), Ша’Кэрри Ричардсон (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар), Дэрил Нейта (Великобритания), Тамари Дэвис (США), Джина Люкенкемпер (Германия), Муджинга Камбунджи (Швейцария).

ПРИМЧАНИЕ: в расписании указаны только финалы. Время начала соревнований – московское.

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