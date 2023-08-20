Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Женщины разыграют медали в беге на 100 м, мужчины – на 110 м с/б, в тройном прыжке и метании диска

Теги Бег метания чемпионат мира по легкой атлетике результаты тройной прыжок сборная США сборная США жен сборная Ямайки сборная Германии сборная Японии сборная Кубы сборная Великобритании жен сборная Ямайки жен сборная Литвы сборная Швеции Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сборная Словении сборная Китая сборная Германии жен сборная Австралии сборная Португалии Уилл Клэй сборная Швейцарии Хэнсл Парчмент Лазаро Мартинес Шерика Джексон Дина Эшер-Смит Мари-Джози Та Лу Даниэль Штоль Джина Люкенкемпер Андрюс Гуджюс Дэрил Нейта Муджинга Камбунджи Лукас Вайссхайдингер Фредди Криттенден Грант Холлоуэй Дэниэл Робертс Яссер Трики Ша'Кэрри Ричардсон Чжу Ямин Кристиан Чех сборная Алжира сборная Буркина-Фасо сборная Швейцарии жен сборная Кот-д'Ивуара жен Миколас Алекна Рашид Бродбелл Джейсон Джозеф Сюнсукэ Идзумия Тамари Дэвис Тьяго Перейра Джейдон Хибберт Легкая атлетика

21 августа на ЧМ по легкой атлетике разыграют 4 комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

Мужчины

Тройной прыжок

20:40

Фавориты: Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо), Лазаро Мартинес (Куба), Тьяго Перейра (Португалия), Яссер Трики (Алжир), Уилл Клэй (США), Джейдон Хибберт (Ямайка), Чжу Ямин (Китай).

Диск

21:30

Фавориты: Кристиан Чех (Словения), Даниэль Штоль (Швеция), Андрюс Гуджюс (Литва), Миколас Алекна (Литва), Лукас Вайссхайдингер (Германия), Мэттью Денни (Австралия), Алекс Роуз (Самоа).

110 м с/б

22:40

Фавориты: Грант Холлоуэй (США), Хэнсл Парчмент (Ямайка), Рашид Бродбелл (Ямайка), Дэниэл Робертс (США), Сюнсукэ Идзумия (Япония), Джейсон Джозеф (Швейцария), Фредди Криттенден (США).

Женщины

100 м

22:50

Фавориты: Шерика Джексон (Ямайка), Ша’Кэрри Ричардсон (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания), Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка), Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар), Дэрил Нейта (Великобритания), Тамари Дэвис (США), Джина Люкенкемпер (Германия), Муджинга Камбунджи (Швейцария).

ПРИМЧАНИЕ: в расписании указаны только финалы. Время начала соревнований – московское.

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