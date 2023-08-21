«Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на 45 млн евро (CNN Portugal)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Давид Нерес деньги Футбол

«Зенит» готовит новое предложение о трансфере Давида Нереса.

По данным CNN Portugal, российский клуб готовит предложение на 45 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» предлагал 18+3 млн евро и 30+5 млн евро за Нереса. Оба предложения «Бенфика» отклонила.

В «Бенфику» Нерес перешел летом прошлого года из донецкого «Шахтера» за 15 млн евро.

В минувшем сезоне бразилец забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 48 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В этом сезоне у него 2 голевые передачи за 26 минут в 2 матчах чемпионата Португалии.

Полную статистику 26-летнего правого вингера можно найти здесь.

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59 комментариев

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SMART789
Ответ Aleksey Yashin
В борьбу за Мбаппе Зенит не хочет вступить? ПСЖ готов за 250 его отдать спокойно
Он слева играет, там у нас Мостовой
+53
0
+53
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Александр Лобода
З - зачем?!
+36
-7
+29
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Aleksey Yashin
В борьбу за Мбаппе Зенит не хочет вступить?
ПСЖ готов за 250 его отдать спокойно
+15
-1
+14
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Легато
Да лучше в Бразилии перспективных поискать, 40+ это очень очень много и не факт, что заиграет на эти деньги
+9
0
+9
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Полуэктов Пётр
Непонятно для чего тратить 45 лям (+зп явно большую предлагать придется).
Еврокубков нет, ради РПЛ? У Зенита и так для нее достаточный состав. 1-2 игрока на 15-20 лям в сумме закрыли бы вопросы с запасом.
+6
-1
+5
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ГШ68
Ответ Дмитрий9779
А зачем КБ закупились на 40 млн в это ТО?
Кого они купили на 40? Вроде 24 млн. За 4-х футболистов.
+4
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+4
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Stewee
Ответ Александр Лобода
З - зачем?!
Чтобы еще лет 5 подряд спокойно брать чемпионство.
+7
-3
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Alexander Tryapyshko
В это же время "Спартак" готовит новое издание книги "как убивали Спартак"
+5
-1
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Дмитрий9779
Этот игрок очень хорош.
+7
-3
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Prise
Топ) жаль еврокубков нет
+8
-5
+3
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dmitry_p
Ответ Александр Лобода
З - зачем?!
Спартак унижать, зачем еще, что вы как маленькие.
+13
-10
+3
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SMART789
Ответ Александр Лобода
З - зачем?!
Потому что нет игрока на правый фланг

К сожалению Бакаев не убедителен
+3
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Старая школа
Какое-то хилое поколение у Аякса по итогу вышло. Нерес мечется от Шахтера к Зениту. Зиеш никому не нужен. Ван де Бек затерялся в подвалах АПЛ. Де Йонг вроде более-менее, но в том-то и дело, что всего лишь "более-менее". Да и Велтман с Тальяфико могли бы и получше клубы найти.
+3
-1
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Герман Блант
Ответ Александр Лобода
З - зачем?!
Чтобы наказывать Спартак и всех остальных еще сильнее)
+7
-5
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Дмитрий9779
Ответ Александр Лобода
З - зачем?!
А зачем КБ закупились на 40 млн в это ТО?
+15
-13
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Bobby Shmonka
Ответ sd4fmwrvz8
Товарищи зенитовцы и кто на них теребонькает, скажите мне пожалуйста , у зенита есть хоть один свой воспитанник?ну или хотя бы который на лавке сидит, у Спартака того же допустим игроки основы человек 7-8 свои!для сравнения чисто
Чистяков,Мостовой , Кержаков,Васильев.
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Alex
Ответ sd4fmwrvz8
Комментарий удален модератором
Во время этого трансферного окна Лукойл цены на бенз почти каждый день повышает
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Игорь Новиков
Ну столько он не стоит.
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Verhovn
Ну если бабушки московские оплатили газ, то почему бы и нет. Мне кажется странным этот трансфер.
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Bobby Shmonka
Игрок топовый ,но 40+ млн дорого за него.
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PIT-BUL
для зенита не дорого, газ поднимут на 2 рубля с лица и все
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Новый тренер ФК Спартак
не мешок, четко и твердо
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Дмитрий9779
Ответ ГШ68
Кого они купили на 40? Вроде 24 млн. За 4-х футболистов.
Бонгонда 7+3,Бабич за 6,Рябчук-6,Медина-7,...забыл что за 15 млн Санчеса трансфер сорвался у вас,да,но и окно и ещё не закрыто.
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Артём Амирджанян
Классный игрок, но слииииишком много за него
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Alisher Buranov
Чё то продешевил Зенит, 18, 30, 45 лямов. Можно сразу же с 50 начинать, Газпром не продешевеет же?
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