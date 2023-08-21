«Каково это – сосать? Валите домой, педики». «Вулвс» поручили стюардам не давать фанатам исполнять 17 гомофобных кричалок на игре с «Брайтоном»

Теги премьер-лига Англия болельщики Вулверхэмптон Молине Стэдиум Брайтон ЛГБТ брань дискриминация контент Футбол

«Вулверхэмптон» поручил стюардам отслеживать гомофобные кричалки на игре АПЛ.

Daily Mail сообщает, что работники стадиона получили список, состоящий из 17 позиций, перед игрой с «Брайтоном» (19 августа). Они должны были обращать внимание на исполнение перечисленных песен и кричалок и предпринимать усилия для обеспечения «приятной, безопасной и гостеприимной обстановки».

Также в инструкциях было указано, что приезжие фанаты «могут негативно отреагировать на любые проявления гомофобии».

Среди кричалок указываются такие, как «Мы видим, как вы держитесь за руки», «У вас просто город педиков», «В курсе ли ваши бойфренды, что вы здесь?», «Валите домой, педики», «Каково это – сосать?», «Вы педики и знаете об этом», «Рефери – гомик» и другие.

Следует отметить, что в июле Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Вулверхэмптон» на 100 тысяч фунтов за гомофобные выкрики на игре с «Челси». Также в предыдущем сезоне пятерых болельщиков «волков» выпроводили за пределы стадиона из-за неподобающего поведения на игре с «Брайтоном», причем трое из них были задержаны полицией.

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62 комментария

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Overkiller
А ведь новость не забанят, а за цитаты из её заголовка моментально...
Проверим.
"Гомик, сосать, педики".
+146
-4
+142
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red hikkikomori
-"Какого это сосать?"
- С какой целью интересуетесь?)
+49
-4
+45
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Михо
Ответ Overkiller
А ведь новость не забанят, а за цитаты из её заголовка моментально... Проверим. "Гомик, сосать, педики".
Пока держишься, все мысленно с тобой✊🏻
+45
-1
+44
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asand77
Брайтон считается неформальной «гей-столицей» Великобритании, отсюда и соответствующие кричалки
+26
0
+26
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red hikkikomori
Ответ zffchp2swp
болелы волков какие то лютые гомофобы походу
Это пацанский мув, все мои волки делают АУФ)
+19
-1
+18
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Владислав Сабельников
С уважением, Денис Чернухин
+13
0
+13
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Little Ru
Ну кричалка «судья - три два раз» это интернациональная классика. Такое запрещать нельзя даже в толерантных (прости господи) странах )
+16
-4
+12
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eskerro
Ответ zffchp2swp
болелы волков какие то лютые гомофобы походу
Они просто здоровые
+22
-11
+11
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Pb-SE
What is suck?
Baby, don’t hurt me,
Don’t hurt me,
No more.
+10
-1
+9
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Феоктист
Ответ eskerro
Они просто здоровые
Знал по работе двух гомосексуалистов, один был лет 60-ти, кандидат геологических наук, второй лет 35-ти, топ-менеджер по должности, имел раньше жену, был сын. Оба красили волосы, первый седину, второй для антуража. Все знали, никаких проблем с ними не было, как специалистов их ценили. Вот понимаешь, нормальным людям все равно как человек живёт, а больные на голову, делят на больных и здоровых, не понимая про себя, что они больны.
+7
0
+7
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Aleksey Yashin
«Рефери – гомик» - похоже на одну нашу кричалку, только в более приятной, безопасной и гостеприимной версии)
+7
0
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ddddan 2
это скорее не гомофобность,а подколы над "брайтоном",потому что Брайтон это ЛГБТ столица Британии
+8
-2
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Yossi
Ответ Overkiller
А ведь новость не забанят, а за цитаты из её заголовка моментально... Проверим. "Гомик, сосать, педики".
А вот если первое слово заменить, например, на Зенит?
+18
-12
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Вадим flanec
Интересно другое, как на практике стюарды будут вычислять тех кто скандирует эти "кричалки". А если там весь сектор на 500 человек крикнет, чего стюард сделать то сможет, кроме как присоединиться к кричащим))
+5
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Уся Ваткин
Ответ red hikkikomori
-"Какого это сосать?" - С какой целью интересуетесь?)
сперва поинтересуйся в чём разница между "какоВо" и "какоГо"
+5
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ТТД Бубнова
Ответ Overkiller
А ведь новость не забанят, а за цитаты из её заголовка моментально... Проверим. "Гомик, сосать, педики".
Пользуясь случаем, тоже попробую.

"Sports, каково это - сосать?, медиалига, педики"
+4
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Buharoid
Ответ Владислав Сабельников
С уважением, Денис Чернухин
Словно мяч пятнистый в сетку кипера...
+3
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NikoVinkovic
Ответ Полуэктов Пётр
Нет, вы ошибаетесь. Вы путаете ситуации, когда слово suck используется в качестве существительного. Например "you suck at football" - "ты отстой в футболе". Или просто "You suck" - это не "ты сосешь", а "ты - отстой". Когда слово suck используется в качестве именно ГЛАГОЛА, то значение именно то, о котором мы думаем.
Нет, во фразе "you suck at football" suck не перестаёт быть глаголом, иначе бы стоило говорить "you are a suck at football", но так ведь никто не говорит, потому, что suck - ну хоть убей не существительное, экспресс-словообразование в английском работает скорее наоборот, из существительных легко делаются глаголы, типа "you should Instagram that". А фраза "you suck" дословно переводится именно, как "ты сосёшь", просто в переносном значении, абсолютно в таком же, как и в русском языке (типа "ну ты соснул конечно" в значении "ты облажался"), просто у нас это всё-таки обсценная лексика.

Ещё один аргумент в пользу того, что suck не существительное - ни разу не видел употребление этого слова без местоимений. То есть suck должен кто-то, само по себе как "отстой" оно не работает.
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Мукунку хороший
Откуда они знают кричалки про зенит.?)))
+7
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Полуэктов Пётр
Ответ red hikkikomori
-"Какого это сосать?" - С какой целью интересуетесь?)
Ну, судя по кол-ву кричалок на эту тематику, фанатов сииииильно интересуют все аспекты данного процесса.
+4
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Полуэктов Пётр
Ответ NikoVinkovic
To suck в английском конечно дословно переводится именно так, но переносное значение этого слова уже далеко не всегда означает этот процесс. Скорее похоже на наше слово "лажать", и употребляют его повсеместно и не стесняясь, даже в довольно интеллигентных кругах - настолько оно потеряло обсценное значение.
Нет, вы ошибаетесь. Вы путаете ситуации, когда слово suck используется в качестве существительного. Например "you suck at football" - "ты отстой в футболе".
Или просто "You suck" - это не "ты сосешь", а "ты - отстой".
Когда слово suck используется в качестве именно ГЛАГОЛА, то значение именно то, о котором мы думаем.
+2
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Caerly
А можно раздать болельщикам список, чтобы они точно знали, что не стоит кричать?)))
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Barsa! bolshe chem klub
поручили чтоб болельщики не орали : судя гомик???

а что, лучше чтоб они орали : судья гомофоб???
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ХавиГави_Паратрупер
Ндорам (прославившийся недавно игрок Метца) нашёл новый клуб для себя, похоже😼
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GMeazza
«Рефери – гомик» - эх, как же скуден английский язык
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