«Каково это – сосать? Валите домой, педики». «Вулвс» поручили стюардам не давать фанатам исполнять 17 гомофобных кричалок на игре с «Брайтоном»

«Вулверхэмптон» поручил стюардам отслеживать гомофобные кричалки на игре АПЛ.

Daily Mail сообщает, что работники стадиона получили список, состоящий из 17 позиций, перед игрой с « » (19 августа). Они должны были обращать внимание на исполнение перечисленных песен и кричалок и предпринимать усилия для обеспечения «приятной, безопасной и гостеприимной обстановки».

Также в инструкциях было указано, что приезжие фанаты «могут негативно отреагировать на любые проявления гомофобии».

Среди кричалок указываются такие, как «Мы видим, как вы держитесь за руки», «У вас просто город педиков», «В курсе ли ваши бойфренды, что вы здесь?», «Валите домой, педики», «Каково это – сосать?», «Вы педики и знаете об этом», «Рефери – гомик» и другие.

Следует отметить, что в июле Футбольная ассоциация Англии оштрафовала « » на 100 тысяч фунтов за гомофобные выкрики на игре с «Челси». Также в предыдущем сезоне пятерых болельщиков «волков» выпроводили за пределы стадиона из-за неподобающего поведения на игре с « », причем трое из них были задержаны полицией.

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