Роман Адамов о россиянах в Европе: «Сравните Соболева с Павлюченко – Рома при росте 192 все умел, быстрый, техничный, удар с обеих ног. Тюкавину 21 – Кержаков уже под 100 мячей забил»

Теги Спартак Штутгарт Вольфсбург Роман Павлюченко Роман Адамов Дмитрий Сычев премьер-лига Англия бундеслига Германия Александр Кержаков Сборная России по футболу Динамо Москва Тоттенхэм Карлсруэ Александр Соболев Константин Тюкавин Футбол

Роман Адамов считает, что российские игроки не соответствуют уровню лиг Европы.

– После чемпионата Европы-2008 вас отправляли как минимум в три немецких клуба – «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Карлсруэ». Почему сейчас наших нападающих не ждут в Европе?

– Назовите российских форвардов, которые бы этого заслуживали.

– Соболев и Тюкавин, например.

– Ну, сравните Соболева с Павлюченко. При всем уважении к Саше, Рома при росте 192 умел абсолютно все – быстрый, техничный, удар с обеих ног. В «Тоттенхэме» же не дураки, раз его взяли.

Потом – Кержаков. Давайте будем честны – где Кержаков и где Тюкавин. Тюкавину 21 год, к этому возрасту Кержаков уже забил под сто мячей. Или сравните Костю с Сычевым. Все ведь сразу понятно, – сказал бывший игрок сборной России.

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70 комментариев

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Зверёк
Согласен,Пав был очень хорошим качественным нападающим
+93
-2
+91
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Кузя Гитарист
Ответ Зверёк
Согласен,Пав был очень хорошим качественным нападающим
Как и Керж с Сычевым
+65
-3
+62
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Зверёк
Согласен,Пав был очень хорошим качественным нападающим
Да даже Погребняк Паша так по воротам ######, что нынешним и не снилось😎
+43
-2
+41
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Jadie James
В целом, верно, хоть и выборочное сравнение
+32
-5
+27
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adekvat11
Ответ Поцелуй Оздоева
Комментарий скрыт
Тоттенхэм и Севилья если вы не поняли. В мире же не 5 топ-клубов, Пав играл с бейлом модричем в лч,значит клуб был в топ 4 в Англии, а керж брал КУ с Севильей
+25
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+25
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Shuller18
Прав Адамов. Нет сейчас в России нападающих, которые могли бы усилить серьезный европейский клуб. Тюкавин вообще на мой взгляд сильно переоценен, не так и много он забивает.
+21
-5
+16
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NoBond
чего? Кержаков забил под 100 голов к 21 году?)))
+13
0
+13
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Жан Поль Бельманда
Пав не до конца раскрылся и не хватило характера и терпения чтоб стать топом в апл, чуток не хватило
Тоже самое и с Кержом, но у него другая история поздно выехал, так же и Сычев но наоборот чуток, рано стартанул. Аршавин можно сказать был топом в апл среди россыпей звёзд
+10
-1
+9
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adekvat11
Павлюченко и Кержаков это наши элитные нападающие, которые в той или иной мере проявляли себя и в европейских топ- клубах, но думаю, что у тюкавина тоже есть все шансы вырасти в топ форварда.
+11
-3
+8
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Антонио Мартынов
Ответ Jadie James
В целом, верно, хоть и выборочное сравнение
Так он сравнил с теми, кто играл в Европе плюс/минус в тоже время. Перечислил всех кроме Погребняка
+7
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Феоктист
Ответ Jadie James
В целом, верно, хоть и выборочное сравнение
Сравнение выборочно, но, тогда скажите, уважаемый, кого против Павлюченко, Кержакова или Сычева можно поставить сейчас в пример, как бы получше их. Ну, на ваш выбор?
+6
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Dimonty
Ответ Удар Кержакова
Сычев после Спартака сдулся. В Спартаке он казался супер игроком в те года. Помню его 3 или 4 мяча в ворота Зенита. Один краше другого.
Поэтому стал mvp сезона 2004. Всем бы так сдуваться
+5
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Makeav
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да даже Погребняк Паша так по воротам ######, что нынешним и не снилось😎
Паша образца 2007/2008 вообще лучший российский нападающим был. Это при Кержакове, Паве и Сычёве.

Интересно как бы мы выступили на евро, если Погреб не получил ту глупую травму в товарняке с сербами.
+5
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Vićtor Diaź
Нельзя не согласиться с легендой таганрогской птицефабрики
+10
-6
+4
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Evgeniy Kropachev
Роман Адамов в 26 отдал пас на Гууса Хиддинка
+3
0
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БолельщикСоСтажем
Ответ Korv@LOL
Павлюченко, Кержаков и Сычёв Топы того в своё время в РПЛ!!! Но чего добился Адамов, чтобы сейчас так рассуждать...? Не понимаю таких комментаторов... ну сам не смог когда была возможность, зачем сейчас то всплывать...
Хотя бы стал чемпионом России и Чехии, лучшим бомбардиром нашего чемпионата в эпоху когда общий уровень футбола в стране был значительно выше чем в последующие годы. И бронза евро, всё честно
+3
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Shuller18
Прав Адамов. Нет сейчас в России нападающих, которые могли бы усилить серьезный европейский клуб. Тюкавин вообще на мой взгляд сильно переоценен, не так и много он забивает.
Девять голов в сезоне, когда его не выпускали основным? Три в этом. Сколько нужно, чтобы не быть переоцененным?
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alexmixer9
Ответ FilinMD
Тут смотря что понимать под серьезным клубом. Чалов вполне себе смог бы усилить клуб уровня ЛЧ, он очень сильно прибавил
А тут смотря что понимать под клбуом уровня лч
Брюгге или какую нибудь Бенфику?)
Первых может быть и усилил бы, а вторым при всем уважении и за бесплатно не нужен)
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Alex1104
Ответ St.7
К сожалению,все по фактам.Но в нынешнее время и мотивации нет за что-то бороться,ведь еврокубков нет:(
А то два года назад они феерили
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Dimonty
Ответ NoBond
чего? Кержаков забил под 100 голов к 21 году?)))
Не, на а чё! Знаешь какое прозвище у Холланда? "Норвежский Керж"
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deimon7.7
Ответ Удар Кержакова
Сычев после Спартака сдулся. В Спартаке он казался супер игроком в те года. Помню его 3 или 4 мяча в ворота Зенита. Один краше другого.
Сычев начал сдавать после крестов в 2005. А до травмы в связке с Лоськовым наводили страху на оборону соперников. Чемпионство с Локо и приз лучшему игроку 2004 никак не сходится с твоим «после спартака сдулся»
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Roman
Ответ Удар Кержакова
Сычев после Спартака сдулся. В Спартаке он казался супер игроком в те года. Помню его 3 или 4 мяча в ворота Зенита. Один краше другого.
Сычев до травмы крестов в Казани просто разрывал за Локо
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Кринженян
Ответ Жан Поль Бельманда
Пав не до конца раскрылся и не хватило характера и терпения чтоб стать топом в апл, чуток не хватило Тоже самое и с Кержом, но у него другая история поздно выехал, так же и Сычев но наоборот чуток, рано стартанул. Аршавин можно сказать был топом в апл среди россыпей звёзд
Павлюченко не хватило умного агента или хотя бы советника, который бы помог с адаптацией в АПЛ. Вот карьера по инерции и пошла на спад
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Gora Pu
Ответ Карпов Стас
Павлюк 188 , да и Керж 100 не забил в 21 )))...Всё понятно , похмелье...
керж 40
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dr. cage
Ответ Удар Кержакова
Сычев после Спартака сдулся. В Спартаке он казался супер игроком в те года. Помню его 3 или 4 мяча в ворота Зенита. Один краше другого.
Сычев в чемпионском Локо один из любимейших форвардов детства.. Очень серьёзно играл..
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