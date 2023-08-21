Роман Адамов о россиянах в Европе: «Сравните Соболева с Павлюченко – Рома при росте 192 все умел, быстрый, техничный, удар с обеих ног. Тюкавину 21 – Кержаков уже под 100 мячей забил»

Роман Адамов считает, что российские игроки не соответствуют уровню лиг Европы.

– После чемпионата Европы-2008 вас отправляли как минимум в три немецких клуба – « », « » и « ». Почему сейчас наших нападающих не ждут в Европе?

– Назовите российских форвардов, которые бы этого заслуживали.

– и Тюкавин, например.

– Ну, сравните Соболева с . При всем уважении к Саше, Рома при росте 192 умел абсолютно все – быстрый, техничный, удар с обеих ног. В «Тоттенхэме» же не дураки, раз его взяли.

Потом – Кержаков. Давайте будем честны – где Кержаков и где Тюкавин. Тюкавину 21 год, к этому возрасту Кержаков уже забил под сто мячей. Или сравните Костю с Сычевым. Все ведь сразу понятно, – сказал бывший игрок сборной России.

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