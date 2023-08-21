Роман Адамов о россиянах в Европе: «Сравните Соболева с Павлюченко – Рома при росте 192 все умел, быстрый, техничный, удар с обеих ног. Тюкавину 21 – Кержаков уже под 100 мячей забил»
Роман Адамов считает, что российские игроки не соответствуют уровню лиг Европы.
– После чемпионата Европы-2008 вас отправляли как минимум в три немецких клуба – «Вольфсбург», «Штутгарт» и «Карлсруэ». Почему сейчас наших нападающих не ждут в Европе?
– Назовите российских форвардов, которые бы этого заслуживали.
– Соболев и Тюкавин, например.
– Ну, сравните Соболева с Павлюченко. При всем уважении к Саше, Рома при росте 192 умел абсолютно все – быстрый, техничный, удар с обеих ног. В «Тоттенхэме» же не дураки, раз его взяли.
Потом – Кержаков. Давайте будем честны – где Кержаков и где Тюкавин. Тюкавину 21 год, к этому возрасту Кержаков уже забил под сто мячей. Или сравните Костю с Сычевым. Все ведь сразу понятно, – сказал бывший игрок сборной России.
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Тоже самое и с Кержом, но у него другая история поздно выехал, так же и Сычев но наоборот чуток, рано стартанул. Аршавин можно сказать был топом в апл среди россыпей звёзд
Интересно как бы мы выступили на евро, если Погреб не получил ту глупую травму в товарняке с сербами.
Брюгге или какую нибудь Бенфику?)
Первых может быть и усилил бы, а вторым при всем уважении и за бесплатно не нужен)