Прославленный российский баскетболист Сергей Бабков скончался на 56-м году жизни

Российский баскетболист и тренер ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным телеграм-канала «Мутко против», причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Со сборной России Бабков дважды становился серебряным призером чемпионата мира, дважды брал медали Евробаскета.

Бабков был лучшим снайпером чемпионата Германии, пять сезонов провел в составе испанской «Уникахи».

После окончания карьеры Бабков тренировал национальную сборную России (2004-2005), « » (2006-2009) и «Локомотив» из Новосибирска (2003-2005, 2009-2011).

С 2011 года он занимал пост генерального директора баскетбольного клуба « ».

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