Прославленный российский баскетболист Сергей Бабков скончался на 56-м году жизни

Теги происшествия Спартак-Приморье Сергей Бабков сборная России Уникаха Единая лига ВТБ Новосибирск Баскетбол

Российский баскетболист и тренер Сергей Бабков ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным телеграм-канала «Мутко против», причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Со сборной России Бабков дважды становился серебряным призером чемпионата мира, дважды брал медали Евробаскета.

Бабков был лучшим снайпером чемпионата Германии, пять сезонов провел в составе испанской «Уникахи».

После окончания карьеры Бабков тренировал национальную сборную России (2004-2005), «Спартак-Приморье» (2006-2009) и «Локомотив» из Новосибирска (2003-2005, 2009-2011).

С 2011 года он занимал пост генерального директора баскетбольного клуба «Новосибирск».

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18 комментариев

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misshud
Пусть земля ему будет пухом! Шикарный баскетболист и очень воспитанный человек!
+21
0
+21
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Shos
Очень жаль, помню как ребенком смотрел чм 1998 года, где он в полуфинале с США вытащил сборную своими 3-х очковыми в финал
+12
0
+12
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Юрий Воронин
56 лет! Вся жизнь ещё впереди!
+9
-2
+7
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Crenk
СуперСнайпер
+4
0
+4
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Nikita Nikitin
Ого, Боб, ну как же так…
+4
0
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Bartez1986
Прекрасный был снайпер. Шикарный трёхочковый. Как же рано...
+3
0
+3
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urloff
Ох ты ж боже мой... в той сборной был одним из любимых баскетболистов!
+3
0
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AntOn
Ответ Shos
Очень жаль, помню как ребенком смотрел чм 1998 года, где он в полуфинале с США вытащил сборную своими 3-х очковыми в финал
Да, в том полуфинале он был просто лучший …
+2
0
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Сергей Галынский
Да ладно
Как так,Боб
+1
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Олег Жуков
Земля пухом...
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Rumov
За Шахтер донецкий играл.
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alexpashc1982@gmail.com
пойду гляну полуфинал 98 года,кстати давно хотел пересмотреть
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Волька-ибн-Алёша
очень печально
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Мерседес-Бендзь
RIP
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Football family Gdansk
Как жаль...
30 очков в полуфинале, как вчера были... Классный игрок, а спротс позор, даже фотки его в профиле нет(((
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Crenk
Ответ Юрий Воронин
56 лет! Вся жизнь ещё впереди!
Целый этап жизни маячил впереди
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