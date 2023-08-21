Абаскаль об 1:3: «После такой желтой, как у Игнатова, подчас просто боишься бороться и прессинговать. «Спартак» не побеждает «Зенит» 5 лет, но мы не опускали руки»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Зенита» (1:3).

– Ребята, по‑вашему, перегорели, ожидая 9 дней игру с лидером? Или просто комплексовали перед более техничной командой?

– Два момента. План «Зенита» – больше обороняться, они отдали нам мяч. Но если получаешь такую желтую карточку, как Игнатов, подчас просто боишься бороться и прессинговать.

Второе – мы не можем обыграть «Зенит» в течение 11 матчей, пяти последних сезонов. Но мы не опускали рук до последней секунды, очень хотели выиграть.

В больших матчах, впрочем, все решают детали. Уверен, что мы играем со страстью и с сердцем. При этом есть сложный плотный календарь, который обязательно скажется – если не сейчас, так позже. Несмотря на это, мы свои шансы не реализовали, а соперник реализовал, таков футбол.

Отдельные слова – болельщикам. Спасибо им большое, обязательно постараемся дать им причины и впредь приходить на наши игры в таком большом количестве, – сказал главный тренер «Спартака».

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76 комментариев

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Bobby Shmonka
я такой ахинеи про "жёлтая на 9 минуте сломала игру" никогда не слышал...
+75
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error505
Судья убил игру. Абаскаль уже хорошо влился в семейство красно-белых)
+55
-5
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Фут.Боль
Игнатов-то жив после этой жёлтой, кто знает?
+48
0
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Oleg Olegov
Как в одном предложении у него уместилась жалоба на то, что Зенит отдал мяч, и на то, что сложно прессинговать? Зачем прессинговать команду, которая отдала мяч?
+28
0
+28
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Гамарджоба Генацвале
Новая книга Рабинера:"Жёлтая, убившая Спартак".
+24
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Senchas
он до сих пор не понимает, что ЖК дали по совокупности? 3 фола за 9 минут, один из них наступ шипами, другой удар в колено. что за неадекватность?
+23
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Антон Патракеев
Спасибо Зениту, что опустили с небес на землю, теперь разговоры про чемпионство закончатся, надеюсь. Пахать, пахать и ещё раз пахать
+21
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lovkac
Ответ Bobby Shmonka
я такой ахинеи про "жёлтая на 9 минуте сломала игру" никогда не слышал...
А как же великие слова про "5 и 7 гол были забиты из оффсайда"?
+16
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Лейтенант Гофмиллер
Обратил внимание, что многим спартаковцам в принципе сложно чисто забрать мяч, особенно у техничных игроков соперника. Тот же Умяров вышел и во всех единоборствах включал руки (задержки, захваты и т.п.). А потом удивленно разводил теми же руками, когда Карасев ему фолы свистел.
+17
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q2fbdx2shh
Желтая карточка которая убила Спартак. Где она сейчас?
+14
0
+14
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mean machine/
Да уймись уже, клоун!
+13
-1
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mean machine/
Абаскаль: Правила игры в футбол мешают нам бороться и прессинговать.
+11
-1
+10
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Дурачок
Этот тренер Спартака сломался. Несите следующего.
+10
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Пётр
Да спартак свой план на сезон выполнили, чемпионство после трёх туров отметили
+9
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SMART789
Ответ Senchas
он до сих пор не понимает, что ЖК дали по совокупности? 3 фола за 9 минут, один из них наступ шипами, другой удар в колено. что за неадекватность?
В этом эпизоде где дали ЖК началась быстрая атака Венделл развернул его и если бы не фол отдавал бы в атаку

Это срыв атаки как по мне, по правилам жк
+9
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Владимир Стрельцов
Оо, уже и сложный плотный календарь добавился. Виноваты все: календарь, карточка, фаза луны, но не Спартак
+9
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Артем Гладских
Ответ error505
Судья убил игру. Абаскаль уже хорошо влился в семейство красно-белых)
Типичный спартак
+10
-3
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gelkin
Не очень понятно про прессинг, если получил жёлтую Игнатов то есть ещё несколько игроков типа Мозеса, Медины, Соболева без жёлтых пусть они прессингуют в чём проблема не понимаю. Кажется план на игру был бить по ногам техничным игрокам Зенита по любому поводу, а когда Карасёв это присёк план развалился судя по всему, это как минимум странный план для такой команды как Спартак
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Артем Гладских
Ответ Владимир Стрельцов
Оо, уже и сложный плотный календарь добавился. Виноваты все: календарь, карточка, фаза луны, но не Спартак
согласен, все виноваты , но не спартак.
+5
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blаncо
С этим всё ясно, несите следующего)
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Zenith forever
Ответ gelkin
Не очень понятно про прессинг, если получил жёлтую Игнатов то есть ещё несколько игроков типа Мозеса, Медины, Соболева без жёлтых пусть они прессингуют в чём проблема не понимаю. Кажется план на игру был бить по ногам техничным игрокам Зенита по любому поводу, а когда Карасёв это присёк план развалился судя по всему, это как минимум странный план для такой команды как Спартак
Такой план помог Спартаку выиграть у Зенита в прошлом году в кубке, когда спартаковцы косили игроков Зенита весь матч при полном попустительстве судьи Мешкова. Но Карасев показал, что такого не допустит, а ничего другого у Абаскаля в качестве тактики не нашлось.
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Caerly
По уму Игнатов должен был получать ЖК на ВТОРОЙ минуте за шипы в ногу Клаудиньо. Карасёв его пожалел, но оказалось, что напрасно.
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estoico
Всё, Гильермо, тебе пора. Карреры из тебя не получилось.
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paskal-instrument.ru
Да он просто закапывает себя. Проиграть Зениту не зазорно, но вот такие оправдания - это позор и сигнал руководству, что тренер поплыл...
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Mark Safa
Ответ Аморалинни
Вот что брак с человеком делает
Нет, это что Спартак и тарелка борща, делает с человеком 🤣
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