Абаскаль об 1:3: «После такой желтой, как у Игнатова, подчас просто боишься бороться и прессинговать. «Спартак» не побеждает «Зенит» 5 лет, но мы не опускали руки»

Гильермо Абаскаль высказался после поражения «Спартака» от «Зенита» (1:3).

– Ребята, по‑вашему, перегорели, ожидая 9 дней игру с лидером? Или просто комплексовали перед более техничной командой?

– Два момента. План « » – больше обороняться, они отдали нам мяч. Но если получаешь такую желтую карточку, как , подчас просто боишься бороться и прессинговать.

Второе – мы не можем обыграть «Зенит» в течение 11 матчей, пяти последних сезонов. Но мы не опускали рук до последней секунды, очень хотели выиграть.

В больших матчах, впрочем, все решают детали. Уверен, что мы играем со страстью и с сердцем. При этом есть сложный плотный календарь, который обязательно скажется – если не сейчас, так позже. Несмотря на это, мы свои шансы не реализовали, а соперник реализовал, таков футбол.

Отдельные слова – болельщикам. Спасибо им большое, обязательно постараемся дать им причины и впредь приходить на наши игры в таком большом количестве, – сказал главный тренер «Спартака».

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