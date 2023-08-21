«Машинам не надо работать». Алип о Венделе, забившем 2 гола «Спартаку» после пропуска предсезонки
Нуралы Алип описал Вендела словом «машина».
Защитник «Зенита» ответил на вопрос о хавбеке петербургской команды после дубля бразильца в матче со «Спартаком» (3:1).
– В чем феномен Вендела? Пропустил всю предсезонку, приходит и два мяча забивает.
– Машинам не надо работать. Приходит, работает, свое дело делает, – сказал Алип.
Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем
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