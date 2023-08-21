«Машинам не надо работать». Алип о Венделе, забившем 2 гола «Спартаку» после пропуска предсезонки

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Вендел Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Нуралы Алип описал Вендела словом «машина».

Защитник «Зенита» ответил на вопрос о хавбеке петербургской команды после дубля бразильца в матче со «Спартаком» (3:1).

– В чем феномен Вендела? Пропустил всю предсезонку, приходит и два мяча забивает.

– Машинам не надо работать. Приходит, работает, свое дело делает, – сказал Алип.

Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

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18 комментариев

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Aleksey Yashin
Тренируются те, кто играть не умеет.
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Роман Олегов
Реально странно, что на Вендела не находится покупатель в Европе. Очень складный полузащитник до топа-топыча не хватает разве что длинных пасов по верху на манер Пола Скоулза. Но по продвижению мяча за счет ведения, пожалуй, один из лучших. Вообще практически не теряет мяч при ведении.
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Bobby Shmonka
Вендел феномен,готовый игрок для любого топ клуба мира.
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KOS14
Сильным разминка не нужна, слабым не поможет
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brodovan
Ответ sd4fmwrvz8
Закроет рот свой когда нибудь нет?
Ты про Абаскаля, который второй день на жёлтую жалуется?
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Архитектор Мендисабаль
Алип принудил бухаря-гуляку прийти к игровому тонусу.
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Victor Pavlovuch
Да Спартаку и тренировки не помогают! Им к психам надо идти , чтобы ноги не подгибались!
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blаncо
Пускай попробует играть, вися на жк с 10 минуты!
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lovkac
Ответ Роман Олегов
Реально странно, что на Вендела не находится покупатель в Европе. Очень складный полузащитник до топа-топыча не хватает разве что длинных пасов по верху на манер Пола Скоулза. Но по продвижению мяча за счет ведения, пожалуй, один из лучших. Вообще практически не теряет мяч при ведении.
Загулы в Спортинге и в Зените отпугивают покупателей. Если бы не они, Вендел бы у нас не оказался
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SMART789
Тренировки для тех кто не умеет играть в футбол (c)
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St.7
Вендел вчера приятно удивил.
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OldRedWhite
Убил новорожденную интригу !
Или теперь будут надувать Динамо ?
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0:4 на спотифай камп ноу
Странно как на матч тв проголосовали за персону тура назвав судью Карасева, при Венделе который забил 2 мяча принципиально сопернику, и ещё Быстров поясняет мы типа не сговаривались 😂
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LokoMasteR
сильным не нужна, а слабым не поможет тренировка)
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Сослан Бедоев
"Машинам не надо работать"-звучит как девиз Лады))
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Роман Олегов
Ответ KOS14
Сильным разминка не нужна, слабым не поможет
Ну вот с разминкой перебор уже, конечно.. Она всем нужна.
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Snoopy747
Ответ sd4fmwrvz8
Закроет рот свой когда нибудь нет?
Эх, какой кайф наблюдать за такими комментариям после того как встатие потушили
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