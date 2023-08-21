«Машинам не надо работать». Алип о Венделе, забившем 2 гола «Спартаку» после пропуска предсезонки

Нуралы Алип описал Вендела словом «машина».

Защитник « » ответил на вопрос о хавбеке петербургской команды после дубля бразильца в матче со « » (3:1).

– В чем феномен ? Пропустил всю предсезонку, приходит и два мяча забивает.

– Машинам не надо работать. Приходит, работает, свое дело делает, – сказал .

Вендел даже не готовился к сезону – и развалил «Спартак» дублем

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