Рубиалес извинился за поцелуй с футболисткой: «Я ошибся в максимально эмоциональный момент и сожалею, это было спонтанно»
Глава Испанской федерации футбола извинился за поцелуй с футболисткой.
В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.
Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.
«Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.
Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другом.
Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.
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Рубиалес поступил необдуманно и просто принес извинения за это. Все успокоились и разошлись.
Не понимаю приколов в комментах. Целовать в губы без спроса незнакомого человека - это очевидная не норма. Это даже обсуждать странно. Тем более он её руководитель (хотя это и не важно).
Вам тоже вряд ли бы понравилось, если бы тетка вдвое старше вас вдруг поцеловала вас в губы без спроса.
Скинешь адресок своей пассии, раз у тебя такие взгляды?
Он извиняется не перед этой футболисткой.