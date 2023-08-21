Рубиалес извинился за поцелуй с футболисткой: «Я ошибся в максимально эмоциональный момент и сожалею, это было спонтанно»

Теги Луис Рубиалес женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен девушки и спорт ЧМ по футболу среди женщин Футбол

Глава Испанской федерации футбола извинился за поцелуй с футболисткой.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

«Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.

Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другом.

Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.

«Сексуальное насилие над женщинами должно прекратиться». Министр по социальным правам Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Это форма сексуального насилия. Поцелуй без согласия недопустим»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Следующий раз целуй мужика, а лучше негра и тогда все будет супер
+55
-16
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dario Alexys
Если в истории с Касильясом и журналисткой еще понятно, они там уже встречались , то тут какая-то мутная тема. С чего этот лысый альфач позволил себе такое.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ Александр Беляков
Следующий раз целуй мужика, а лучше негра и тогда все будет супер
Шутки шутками, а ведь так и будет - если на следующем ЧМ какой-нибудь мужик поцелует другого мужика без предупреждения, и второй пожалуется на нарушение своих прав, то заклеймят именно второго. Выступит очередной министр равенства и братства и скажет "Права сексуальных меньшинств надо защищать"
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Александр Беляков
Следующий раз целуй мужика, а лучше негра и тогда все будет супер
Если жену/девушку твою начальник поцелует тоже норм будет, если она скажет что ничего такого, все ок?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veld
да всё норм, надо было ещё за ***** схватить, Трамп так делал и его обожает большая часть этого сайта! беспроигрышный ход
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Dario Alexys
Если в истории с Касильясом и журналисткой еще понятно, они там уже встречались , то тут какая-то мутная тема. С чего этот лысый альфач позволил себе такое.
Ну он потому и извинился, что явно лишнего позволил себе. Странно только, что тут в комментах считают нормой такое. Видимо это только до тех пор, пока это с другими и где-то там далеко. Посмотрел бы я как они отреагировали, если бы их сестра рассказывала, как её начальник на работе поприветствовал поцелуем в губы.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Сказочный персонаж этот Рубиалес. Не первый раз попадает в скандальную ситуацию. Он обвинялся в хищении средств федерации и их трате на личные вечеринки. Ещё в отмывании денег при организации Суперкубка в Аравии.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Родя Раскольников
Ответ Александр Беляков
Следующий раз целуй мужика, а лучше негра и тогда все будет супер
В след раз нужно целовать женщину Александра Белякова, а тот будет стоять и терпеть - ведь не негр же.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
И правильно сделал что извинился, целовать женщину без разрешения и тем более прилюдно это явно какие то несдержанные эмоции и избыток чуств. Максимум что он мог сделать это пожать ей руку и следовать формальности.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Единственный адекватный и верный конец ситуации.
Рубиалес поступил необдуманно и просто принес извинения за это. Все успокоились и разошлись.
Не понимаю приколов в комментах. Целовать в губы без спроса незнакомого человека - это очевидная не норма. Это даже обсуждать странно. Тем более он её руководитель (хотя это и не важно).
Вам тоже вряд ли бы понравилось, если бы тетка вдвое старше вас вдруг поцеловала вас в губы без спроса.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Люблю Марго Робби
Вот еслиб с мужиком .....то стал бы героем нации!
Вот если бы мальчика в живот поцеловал...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ <~Inter~>
если тебя на улице засосет женщина лет на 20 старше, то ты наверное счастлив будешь
Посмотрю я на их реакцию когда они будут идти по городу с дочкой лет 16, и её начнёт целовать дедуля какой нибудь рандомный лет 60 ти
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
92:48.
скандал со сборной на чм-18, скандал со слитой перепиской с Пике, теперь вот это. вот уж кто действительно лысый шарлатан ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
songbilong
Ответ Bartez1986
2023 год. Мужчина поцеловал женщину и вынужден извиняться. Ну ок
кстати, Чикатило так же отмазывался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Родя Раскольников
Ответ Bartez1986
2023 год. Мужчина поцеловал женщину и вынужден извиняться. Ну ок
Какая-то лютая перекличка куколдов под этой серией новостей.

Скинешь адресок своей пассии, раз у тебя такие взгляды?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
Ну.. спонтанные поцелуи, в частности от нахлынувших внезапно эмоций (если они не насильные) - это как раз самое приятное.. Если спрашивать всякий раз разрешения, а потом дойдет до маразма и письменное разрешение в трёх экземплярах, то какой кайф?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Хорошо ещё цветы не подарил, вообще устал бы извиняться. Дурдом.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Люблю Марго Робби
Вот еслиб с мужиком .....то стал бы героем нации!
если тебя на улице засосет женщина лет на 20 старше, то ты наверное счастлив будешь
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verhovn
У них сейчас всё спонтанно. Можно в зад долбиться, а поцеловать девушку - ну это зашквар 😄
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ильин
Ответ alkidamant
Ну.. спонтанные поцелуи, в частности от нахлынувших внезапно эмоций (если они не насильные) - это как раз самое приятное.. Если спрашивать всякий раз разрешения, а потом дойдет до маразма и письменное разрешение в трёх экземплярах, то какой кайф?
Уже были шутки (а может и не шутки), что уже и перед сексом надо договор согласия в трёх экземплярах составлять. И сам процесс обязательно с присутствием нотариуса. Ох, куда катится планета...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Dinamik1
Из мухи слона раздули.Скоро к ним ближе чем на 100 метров подходить нельзя будетКак они рожать тогда смогут через пробирку.?
Как определить ручного мастера за 5 секунд , комментарий выше
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полуэктов Пётр
Ответ Lutyr
Зачем он извинялся, если даже футболистка сказала, что всё ок? Если какая-то игра на опережение, то надо было до её слов это делать. Сейчас-то какой смысл в этом уже.
Затем, что он неправильно поступил. То, что ей норм он узнал только потом (а вы, кстати не можете точно знать на сколько ей норм, потому что он её руководитель, а значит она могла просто так сказать, чтобы вонь не поднимать). А значит, что когда он совершал этот поступок - ему было всё равно норм ей или нет. Именно за такой пример поведения, который был им подан (а он явно негативный) он и принес извинения.
Он извиняется не перед этой футболисткой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Pigmalion
Ну да, по отношению к Эрмосо Рубиалес не сделал ничего плохого.
У тебя на работе тоже принято что начальник организации может подойти и на радостях засосать кого-то из сотрудниц?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Александр Беляков
Следующий раз целуй мужика, а лучше негра и тогда все будет супер
можно сразу между булок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pigmalion
Ответ Полуэктов Пётр
Единственный адекватный и верный конец ситуации. Рубиалес поступил необдуманно и просто принес извинения за это. Все успокоились и разошлись. Не понимаю приколов в комментах. Целовать в губы без спроса незнакомого человека - это очевидная не норма. Это даже обсуждать странно. Тем более он её руководитель (хотя это и не важно). Вам тоже вряд ли бы понравилось, если бы тетка вдвое старше вас вдруг поцеловала вас в губы без спроса.
Если б мне не понравилось, я бы сказал что мне не понравилось. Вроде логично ж.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий