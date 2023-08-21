Рубиалес извинился за поцелуй с футболисткой: «Я ошибся в максимально эмоциональный момент и сожалею, это было спонтанно»

Глава Испанской федерации футбола извинился за поцелуй с футболисткой.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

«Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.

Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другом.

Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно», – сказал Рубиалес.

«Сексуальное насилие над женщинами должно прекратиться». Министр по социальным правам Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку

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