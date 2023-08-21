ЦСКА и Давила подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон

ЦСКА объявил о подписании контракта с Виктором Давилой.

Полузащитник заключил с армейцами договор сроком до 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на сезон.

Сообщалось, что чилиец выкупил свой контракт с « » за 5 млн долларов.

В прошлом розыгрыше чемпионата Мексики Давила забил 10 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: pfc-cska.com

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