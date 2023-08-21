ЦСКА и Давила подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон
ЦСКА объявил о подписании контракта с Виктором Давилой.
Полузащитник заключил с армейцами договор сроком до 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на сезон.
Сообщалось, что чилиец выкупил свой контракт с «Леоном» за 5 млн долларов.
В прошлом розыгрыше чемпионата Мексики Давила забил 10 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: pfc-cska.com
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Виктор, ты дома !
столько ожиданий не могут быть напрасными, Виктор! Удачи!
Или это мексиканские доллары??? 🤔🤔