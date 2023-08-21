ЦСКА и Давила подписали контракт до 2027 года с опцией продления на сезон

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Футбол

ЦСКА объявил о подписании контракта с Виктором Давилой.

Полузащитник заключил с армейцами договор сроком до 2027 года. Соглашение предусматривает опцию продления на сезон.

Сообщалось, что чилиец выкупил свой контракт с «Леоном» за 5 млн долларов.

В прошлом розыгрыше чемпионата Мексики Давила забил 10 голов за 31 матч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: pfc-cska.com

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25 комментариев

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Ice Vorya
Фото с Бабаевым есть, теперь верю!
+29
-2
+27
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MarBook!
Надеюсь что до конца ТО увижу ещё пару фоток Бабаева
+12
0
+12
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Stefen
Добро пожаловать в красно-синию семью Виктор!
+6
0
+6
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Серёга Соколов
Добро пожаловать и пожалуйста,заиграй! А главное,вытесни ЗЕ из основы! Мы тебя на руках носить будем!!!
+5
-1
+4
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Алексей Ильин
ДАВИ !
+3
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Кирилл
Теперь максимально официально )

Виктор, ты дома !
+2
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Aleksandr Struzhkov
ну вот теперь верю, фото с Бабаевым=трансфер
+2
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lebedst
теперь верю!
столько ожиданий не могут быть напрасными, Виктор! Удачи!
+2
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.ru
пожелаем нашему новичку в этом году сыграть и забить больше чем в прошлом...
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St.7
Желаем успехов в ЦСКА и много красивых голешников!
+2
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Конский Лось
Ответ MarBook!
Надеюсь что до конца ТО увижу ещё пару фоток Бабаева
Где тут плюс поставить?
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Серёга Соколов
Ответ riverman1980
Он вытеснит Мухина, а не Зе.
Как раз об этом я отвечал чуть ранее другому челу. Мой коммент,на который ты ответил,скорее надежда. А так,я тоже склоняюсь к тому,что ЗЕ останется в центре а Давила на фланге. Не просто ж так про него писали,что он может сыграть и слева и справа в атаке
+1
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riverman1980
Ответ Серёга Соколов
Добро пожаловать и пожалуйста,заиграй! А главное,вытесни ЗЕ из основы! Мы тебя на руках носить будем!!!
Он вытеснит Мухина, а не Зе.
+1
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Vagner01
Ждём дебюта и голов! Удачи Виктор! И без травм!
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BZB
Удачи и достижения высших результатов!
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Marcus Varro
Мухина обратно в опорную зону отправят, а в нападении теперь трио Чалов - Зе - Давила.
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Лосось Валера
Ну может хоть вариативности и глубины в атаке добавится. И Чалова, проваливающего матч, можно будет без потери в качестве заменить) А Зе он не вытеснит, у того прямой сменщик только Адольфо. Скорее Глебов на лавку, Муха на правый, Обляков на левый. Файзуллаев на подхвате после 70 минуты.
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Sergeev55
тут бразилец не мог свой контракт за 400 тыщ долларов выкупить, а этот чилиец за 5 млн. долларов смог!!! Как так???
Или это мексиканские доллары??? 🤔🤔
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Renki
Парня с такой фамилией можно смело в нападение переводить...
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Barbariska_
Не прямой выкуп из Леона из-за санкций?
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IlyaGrain
Не может быть !!!
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