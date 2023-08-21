Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ. Макар – 1-й

Сайт НХЛ включил Михаила Сергачева в список 20 лучших защитников.

Российский защитник « » занял в рейтинге 17-е место.

Первую строчку занял игрок обороны «Колорадо» Кейл Макар, на второй строчке защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, замыкает тройку Миро Хейсканен из « ».

Топ-20 лучших защитников выглядит так:

1. («Колорадо»);

2. Адам Фокс (« »);

3. Миро Хейсканен («Даллас»);

4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

5. Роман Йоси («Нэшвилл»);

6. Чарли Макэвой («Бостон»);

7. Расмус Далин («Баффало»);

8. Эрик Карлссон («Питтсбург»);

9. Алекс Пьетранджело («Вегас»);

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

11. Джош Моррисси («Виннипег»);

12. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

13. Девон Тэйвс («Колорадо»);

14. Джейккоб Слэвин («Каролина»);

15. Хампус Линдхольм («Бостон»);

16. Брент Бернс («Каролина»);

17. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

19. Брэндон Монтур («Флорида»);

20. Ши Теодор («Вегас»).