Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ. Макар – 1-й

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Сайт НХЛ включил Михаила Сергачева в список 20 лучших защитников.

Российский защитник «Тампы» занял в рейтинге 17-е место. 

Первую строчку занял игрок обороны «Колорадо» Кейл Макар, на второй строчке защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, замыкает тройку Миро Хейсканен из «Далласа».

Топ-20 лучших защитников НХЛ выглядит так:

1. Кэйл Макар («Колорадо»);

2. Адам Фокс («Рейнджерс»);

3. Миро Хейсканен («Даллас»);

4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

5. Роман Йоси («Нэшвилл»);

6. Чарли Макэвой («Бостон»);

7. Расмус Далин («Баффало»);

8. Эрик Карлссон («Питтсбург»);

9. Алекс Пьетранджело («Вегас»);

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»);

11. Джош Моррисси («Виннипег»);

12. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

13. Девон Тэйвс («Колорадо»);

14. Джейккоб Слэвин («Каролина»);

15. Хампус Линдхольм («Бостон»);

16. Брент Бернс («Каролина»);

17. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);

19. Брэндон Монтур («Флорида»);

20. Ши Теодор («Вегас»).

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12 комментариев

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oberkorn
Полузащитник карлсон выше пбетранжедло. Все понятно с этим рейтингом
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ curdboy
Список, вроде как, называется прямо сейчас. По мне, так Макар после не очень яркого сезона первого места не заслуживает. Да и Витя пониже должен быть. Карлссону тут вообще делать нечего))) А Хьюз неоправданно высоко)
Мне кажется по совокупности оборонительных и атакующих навыков, плюс по результатам сезона, Пьетранжело должен быть в тройке, как минимум.
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ilya1809
Ответ curdboy
Список, вроде как, называется прямо сейчас. По мне, так Макар после не очень яркого сезона первого места не заслуживает. Да и Витя пониже должен быть. Карлссону тут вообще делать нечего))) А Хьюз неоправданно высоко)
Надо трактовать "список лучших защитников" как "список самых игроков играющих на позиции со словом защитник". Тогда сразу все встает на свои места.Хотя Макар за тот сезон сильно подсдал свои позици все равно.
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NeSt274
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Мне кажется по совокупности оборонительных и атакующих навыков, плюс по результатам сезона, Пьетранжело должен быть в тройке, как минимум.
Оборонительные навыки, к сожалению, нельзя посчитать так же просто как гол + пас, поэтому из уважаемые эксперты никогда не берут в расчет, и очень зря
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Einfach Safari
Ответ Dimash Balatayev
Если напишут, что Макар, или Далин, или Хейсканен топ-1, то вопросов почти не возникнет. Ну еще плюс Фокс.
топ-1 это Дарнелл Нерс) его даже в список не стали включать типа это и так понятно)
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Dimash Balatayev
Если напишут, что Макар, или Далин, или Хейсканен топ-1, то вопросов почти не возникнет. Ну еще плюс Фокс.
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0
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42mk@
Ох сколько много у нас защитников в топе. И ещё куча в кхл играет топовых, за которых местные переживают что их в нхл заберут из за непоняток с федотовым.
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ NeSt274
Оборонительные навыки, к сожалению, нельзя посчитать так же просто как гол + пас, поэтому из уважаемые эксперты никогда не берут в расчет, и очень зря
Согласен, как никак прямые обязанности дефа не учитывать, как то странно.
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Einfach Safari
Ответ curdboy
Список, вроде как, называется прямо сейчас. По мне, так Макар после не очень яркого сезона первого места не заслуживает. Да и Витя пониже должен быть. Карлссону тут вообще делать нечего))) А Хьюз неоправданно высоко)
тогда где Винс Данн?)
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Dimash Balatayev
Ответ Einfach Safari
топ-1 это Дарнелл Нерс) его даже в список не стали включать типа это и так понятно)
)))
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