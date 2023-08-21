Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ. Макар – 1-й
Сайт НХЛ включил Михаила Сергачева в список 20 лучших защитников.
Российский защитник «Тампы» занял в рейтинге 17-е место.
Первую строчку занял игрок обороны «Колорадо» Кейл Макар, на второй строчке защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, замыкает тройку Миро Хейсканен из «Далласа».
Топ-20 лучших защитников НХЛ выглядит так:
1. Кэйл Макар («Колорадо»);
2. Адам Фокс («Рейнджерс»);
3. Миро Хейсканен («Даллас»);
4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
5. Роман Йоси («Нэшвилл»);
6. Чарли Макэвой («Бостон»);
7. Расмус Далин («Баффало»);
8. Эрик Карлссон («Питтсбург»);
9. Алекс Пьетранджело («Вегас»);
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»);
11. Джош Моррисси («Виннипег»);
12. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
13. Девон Тэйвс («Колорадо»);
14. Джейккоб Слэвин («Каролина»);
15. Хампус Линдхольм («Бостон»);
16. Брент Бернс («Каролина»);
17. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);
18. Дрю Даути («Лос-Анджелес»);
19. Брэндон Монтур («Флорида»);
20. Ши Теодор («Вегас»).
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