Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира по легкой атлетике

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом Усэйн Болт World Athletics (IAAF) Майкл Джонсон Карл Льюис Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Мария Ласицкене Мохаммед Фара Сифан Хассан Юлимар Рохас Арман Дюплантис Сидни Маклафлин Легкая атлетика

Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ лучших моментов ЧМ по легкой атлетике.

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

В списке не оказалось трехкратной чемпионки мира и мировой рекордсменки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой и трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене

В топ-10 были включены:

  • Сифан Хассан (Нидерланды) – за два золота на ЧМ-2019 (1500 и 10 000 м);
  • Майкл Джонсон (США) – за золото и мировой рекорд на дистанции 400 м на ЧМ-1999;
  • Карл Льюис (США) – за победы на 100 м, в эстафете 4×100 м и в прыжках в длину на ЧМ-1983;
  • Юлимар Рохас (Венесуэла) – за победу в тройном прыжке на ЧМ-2017;
  • Мо Фара (Великобритания) – за победный дубль на ЧМ-2013 (5000 и 10 000 м);
  • Эллисон Феликс (США) – за три золота на ЧМ-2007 (200 м и эстафеты 4×100 м и 4×400 м);
  • Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – за два золота в спринте на ЧМ-2013;
  • Сидни Маклафлин (США) – за золото и мировой рекорд на 400 м с/б на ЧМ-2022;
  • Арман Дюплантис (Швеция) – за золото и мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022;
  • Усэйн Болт (Ямайка) – за золото и мировые рекорды на 100 и 200 м на ЧМ-2009.

Рейтинг был составлен при помощи голосования фанатов. Полный список опубликован на сайте World Athletics (места 20-11, 21-30, 31-40).  

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Фет
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
это плавание, брат
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R Kukhov
Обычное голосование болельщиков
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
Поражает, зачем ты плавание к легкой атлетике определил ))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Все эти рейтинги никакого значения не имеют. Можно также задать вопрос, почему в десятке нет прыжков Пауэла и Эдвардса? В десятке всего три технические дисциплины, все остальное беговые. Уж всяко ни Хасан должна быть в десятке.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pendalf
Ответ alkidamant
За 40 лет.. - ну там много кого нет.. Из наших мне лично хотелось бы видеть в списке Борзаковского, но это чисто дело вкуса
Жаль, но Борзаковский никогда не побеждал на ЧМ:(
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
supervan48rus
Ответ Rahym Hommadow
А где Человек Молния БОЛТ 🤨🤨🤨🤨
Болт в списке
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
и Месси ☝️🤡
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rahym Hommadow
Ответ Макс Фет
это плавание, брат
Ааа да Л А написано не прочитал))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anfitan
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
яма в стипльчезе маловата)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
а с чего они там ваще должны быть то? это мнение Марии Величко которую зачем-то превратили в новость?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Зато в списке лучших побед на Олимпиадах они точно есть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Аулин
Ну если Болт десятый, то куда товарищу майору вообще? Женский новодел, где до этого рекорды ставила Света Феофанова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Думаю в категории "самые грандиозные фейлы в легкой атлетике за последние 40 лет" представители Нидерландов тоже будут в топе!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmpoo
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
Ага, и другого Майкла тоже, Джорданар
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alkidamant
За 40 лет.. - ну там много кого нет.. Из наших мне лично хотелось бы видеть в списке Борзаковского, но это чисто дело вкуса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кириенко
Ответ Rahym Hommadow
Больше поражает в списке нету Майкла Фелпса Дюжина кратный ОЧ и рекордсмен мира
Овечкина тоже проигнорили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Ответ Koulmann
Дочитать до конца сложно было, наверное? Или топ-коммент посмотреть?
Я не только до конца дочитал, но и в Ютубе все посмотрел. Имею полное право выразить свое мнение. И топ-комменты здесь ни причём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexandr Tarakanoff
Ответ Melnikov1968
Все эти рейтинги никакого значения не имеют. Можно также задать вопрос, почему в десятке нет прыжков Пауэла и Эдвардса? В десятке всего три технические дисциплины, все остальное беговые. Уж всяко ни Хасан должна быть в десятке.
Можно задать, но кому? Это не список правильных ответов, а рейтинг голосования болельщиков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Ответ Alexandr Tarakanoff
Можно задать, но кому? Это не список правильных ответов, а рейтинг голосования болельщиков.
Тем кто проводил опрос. Почему меня никто не спросил? 😊😊😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нико Росберг
про Ласицкене - без комментариев, но почему Кипчоге так низко?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bdv68
Ответ Rahym Hommadow
А где Человек Молния БОЛТ 🤨🤨🤨🤨
Жизнт - Болт ☝️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Ответ Комиссар Жабер
Очень по европейски и по свободослововски, самый честный и самый непредвзятый рейтинг
Иак болельщики голосовали, что мешало поучаствовать?
Лишний раз демонстрирует всеобщую деградацию легкой атлетики в России. Уже все забыли в России про нее...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий