Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ-40 лучших моментов чемпионатов мира по легкой атлетике

Победы Исинбаевой и Ласицкене не вошли в топ лучших моментов ЧМ по легкой атлетике.

Международная федерация легкой атлетики ( ) опубликовала топ-40 лучших моментов чемпионатов мира за последние 40 лет.

В списке не оказалось трехкратной чемпионки мира и мировой рекордсменки в прыжках с шестом и трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту .

В топ-10 были включены:

(Нидерланды) – за два золота на ЧМ-2019 (1500 и 10 000 м);

(США) – за золото и мировой рекорд на дистанции 400 м на ЧМ-1999;

(США) – за победы на 100 м, в эстафете 4×100 м и в прыжках в длину на ЧМ-1983;

(Венесуэла) – за победу в тройном прыжке на ЧМ-2017;

(Великобритания) – за победный дубль на ЧМ-2013 (5000 и 10 000 м);

Эллисон Феликс (США) – за три золота на ЧМ-2007 (200 м и эстафеты 4×100 м и 4×400 м);

Шелли-Энн Фрейзер- (Ямайка) – за два золота в спринте на ЧМ-2013;

(США) – за золото и мировой рекорд на 400 м с/б на ЧМ-2022;

(Швеция) – за золото и мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ-2022;

Усэйн Болт (Ямайка) – за золото и мировые рекорды на 100 и 200 м на ЧМ-2009.

Рейтинг был составлен при помощи голосования фанатов. Полный список опубликован на сайте World Athletics (места 20-11, 21-30, 31-40).