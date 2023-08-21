«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед».

Клуб подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен.

При этом стороны пришли с согласию насчет того, что игроку будет сложно возобновить карьеру в «МЮ». Начата работа по прекращению сотрудничества.

«На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что размещенные в интернете материалы не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в которых первоначально был обвинен. При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность.

Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд». Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата», – сказано в заявлении на сайте «МЮ».

Напомним, что в январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

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197 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
+243
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+191
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Андрей Паницков
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
а потом его за 100млн обратно выкупят🤣
+153
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+139
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Полуэктов Пётр
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А почему Антони играет? Он тоже женщину отметелил
Мне кажется, что если обвинение трансформируется в уголовное дело, то он тут же перестанет играть.
Да и по Гринвуду не согласен с комментаторами тут. Гринвуд очевидно виновен. Это очевидно и людям и Гринвуду и МЮ. Если бы его девушка не помирилась с ним и не забрала заявление, то он бы сел.
Поэтому МЮ приняли решение, которое всех устроило. Они озвучивают, что их расследование показало его невиновность (что очевидно чушь), но при этом сотрудничать с ним дальне не планируют.
То есть они одновременно и не хотят двигаться дальше с таким человеком, но и карьеру ему портить тоже не хотят. Мне кажется Гринвуд должен поблагодарить МЮ и спокойно пойти в следующий клуб и всё. Репутационные потери клуба как бренда были бы сильнее пользы от Гринвуда на поле.
+138
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Андрей
Все правильно сделали. Он взрослый человек, и выступая на топ-уровне должен думать головой, прежде чем бить людей и угрожать им убийством (есть видео и аудио). Надо нести ответственность за свои поступки - вот это с ним и происходит.
+79
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Самая быстрая булочка в мире
А почему Антони играет? Он тоже женщину отметелил
+55
-9
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Давид Agabekyan
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
Унижать МЮ это не достижение
+56
-18
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Иван Печерский
Руководство МЮ лишний раз подтвердило , что они идиоты
+70
-32
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Апач
Критикам "некрасивого" поведения МЮ: клуб итак себя сверхтолерантно повел, оплачивая зп домашнему боксеру все последние полтора года. И публично "признав невиновным". Хотя все эти примирения Гринвуда с "жертвой" дают понять, что не такой уж он заинька.
Ну и очень дипломатично сливает дурнопахнущий актив.
Кстати, не понимаю, почему у многих комментаторов есть уверенность что Гринвуд "щас как заиграет".
+39
-7
+32
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Андрей
Ответ зак
Комментарий скрыт
«Метелил свою бабу» Гринвуд, а края потерял МЮ? Ты уверен?))
+19
0
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deadjoker
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А почему Антони играет? Он тоже женщину отметелил
Это другое :)
+21
-6
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SergeevArtemBaa
Какой кошмар в комментариях
+14
0
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2OLEGEND1999
Это фиаско, с Антони, сырым Гарначо и Рэшем, который после продления контракта опять походу расслабился далеко не уедем.
Жаль Мэйсона, он имел право на второй шанс
+26
-13
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Indygo
Абсолютно правильное решение.
Во-первых, Гринвуду всё равно не дали бы нормально вернуться. Его бы замучили журналисты, активисты и тд.
Во-вторых, это удар по репутации клуба. Вместо спортивных вопросов представители клуба круглосуточно только и отбивались бы от нападок прессы, умоляли не уходить спонсоров и тд.
В-третьих, неизвестно, что из себя представляет Мэйсон после 2,5 лет домашнего затворничества. И физически, и психологически. Возможно, там уже ничего от прежнего Гринвуда и не осталось. Это профессиональный спорт, пропуск двух лет наверстать не просто.
Ну а в-четвёртых, надо уметь сдерживать эмоции, следит за своим ртом и не распускать руки. Особенно в отношении женщин.
+17
-5
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Рахим Фунтик Стерлинг
Ответ Rad0
Ну перейдёт на сезон куда-нибудь в Эвертон и продырявит вас в обоих матчах, потом на повышение в Сити или Арсенал. Молодцы
Ему карьера в Англии закрыта
+13
-2
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Джавез Тилл
Он лучше днарей Антони и Гарначо...
+11
-3
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red hikkikomori
🤡 надо было тогда в начале ТО это делать
+7
0
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SegaYasch
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
Комментарий ради плюсиков
Ну конечно клуб виноват в том, что игрок вляпался в историю и вместо тренировок решил балдеть с веселящим газом, а потом по лицу нахлопать своей мадам
С учетом всех общественных движений за равноправие и все прочее было бы странно, если бы он наоборот вернулся. Мало того, ему и в АПЛ не играть в ближайшем будущем и скорее всего в принципе в команду из топ-5 его тоже никто не возьмет
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Ola BP
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
Чувак показал свою ограниченность уже при Оле.
У него отличный удар с обеих ног, неплохая скорость. Но он слабоват для вингера и никакой в роли единственного форварда.
А когда пришёл Роналду, то Гринвуд стал лупить со всех точек, пытаясь показать себя главным.
Ну и касаемо обвинений - они не голословные как с Менди, ибо он свою барышню лупил.
МЮ уважение, что не разорвали с ним контракт, но он виновен и для команды вообще не потеря.
Так что пусть доказывает свою значимость в другой команде.
Кто его оправдывает - желаю, что бы ваших дочерей так же лупили, как он свою возлюбленную.
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lovkac
Ответ Самая быстрая булочка в мире
А почему Антони играет? Он тоже женщину отметелил
Это ж не сексуальное насилие, она просто не вывезла раз на раз. Так что по сути Антони медаль нужно дать, он не посмотрел на пол и надавал по щам безгендерному существу
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<~Inter~>
Ответ lovkac
Комментарий удален модератором
нету в Англии таких клубов которые рискнут репутацией
+6
-1
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C.M.P. 95
Все правильно сделали!
Думать нужно о клубе, а не об игроке. И местные комментаторы считающие домашнее насилие нормой, мне вас жаль.
+6
-1
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Rad0
Ну перейдёт на сезон куда-нибудь в Эвертон и продырявит вас в обоих матчах, потом на повышение в Сити или Арсенал. Молодцы
+23
-18
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The Best
Такую драму развели,какое-то внутренное расследование проводили и в итоге решили его отпустить.Мне кажется что Гринвуд не хуже спиннера,а если форму наберёт то даже лучше будет.Желаю ему удачи в любом случае,вся эта история с избиением не очень чистая.Все детали и нюансы до сих пор не известны,и девушка уже ждёт от него ребёнка + забрала заявление.
+9
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<~Inter~>
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Ну и клоуны. Был шанс, что Гринауд в топаря превратиться. Не удивлюсь, если через пару лет будет МЮ унижать
ему дорога в западноевропейский клуб закрыта. В Англии его никто не рискнёт взять, а на континенте можно рассчитывать разве что на Турцию
+6
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Профессор из Кобхэма
Ответ The Best
Такую драму развели,какое-то внутренное расследование проводили и в итоге решили его отпустить.Мне кажется что Гринвуд не хуже спиннера,а если форму наберёт то даже лучше будет.Желаю ему удачи в любом случае,вся эта история с избиением не очень чистая.Все детали и нюансы до сих пор не известны,и девушка уже ждёт от него ребёнка + забрала заявление.
Что значит не хуже спиннера? Он раз в 10 сильнее, по всем параметрам.
Ну разве что крутится вокруг оси не так профессионально.
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