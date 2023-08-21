«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»

Мэйсон Гринвуд больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед».

Клуб подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен.

При этом стороны пришли с согласию насчет того, что игроку будет сложно возобновить карьеру в «МЮ». Начата работа по прекращению сотрудничества.

«На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что размещенные в интернете материалы не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в которых первоначально был обвинен. При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность.

Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в « ». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд». Теперь мы будем работать с с целью достижения этого результата», – сказано в заявлении на сайте «МЮ».

Напомним, что в январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.

Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку