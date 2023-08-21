«МЮ» расстанется с Гринвудом: «Все стороны признают, что Мэйсону трудно возобновить карьеру в «Юнайтед»
Мэйсон Гринвуд больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед».
Клуб подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен.
При этом стороны пришли с согласию насчет того, что игроку будет сложно возобновить карьеру в «МЮ». Начата работа по прекращению сотрудничества.
«На основании имеющихся у нас доказательств мы пришли к выводу, что размещенные в интернете материалы не дают полной картины и что Мэйсон не совершал преступлений, в которых первоначально был обвинен. При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность.
Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд». Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата», – сказано в заявлении на сайте «МЮ».
Напомним, что в январе 2022-го футболист был задержан в своем доме после того, как в соцсетях появилась серия фото, которые были размещены спутницей Гринвуда, заявившей, что она подверглась насилию.
Футболиста подозревали в изнасиловании, нападении, сексуальном насилии и угрозах убийством. 2 февраля 2022-го его выпустили под залог. В июне ему продлили освобождение под залог.
В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога: он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.
В начале февраля 2023-го полиция Большого Манчестера сообщила, что с Гринвуда сняты все перечисленные выше обвинения. Летом у футболиста и девушки, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.
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Да и по Гринвуду не согласен с комментаторами тут. Гринвуд очевидно виновен. Это очевидно и людям и Гринвуду и МЮ. Если бы его девушка не помирилась с ним и не забрала заявление, то он бы сел.
Поэтому МЮ приняли решение, которое всех устроило. Они озвучивают, что их расследование показало его невиновность (что очевидно чушь), но при этом сотрудничать с ним дальне не планируют.
То есть они одновременно и не хотят двигаться дальше с таким человеком, но и карьеру ему портить тоже не хотят. Мне кажется Гринвуд должен поблагодарить МЮ и спокойно пойти в следующий клуб и всё. Репутационные потери клуба как бренда были бы сильнее пользы от Гринвуда на поле.
Ну и очень дипломатично сливает дурнопахнущий актив.
Кстати, не понимаю, почему у многих комментаторов есть уверенность что Гринвуд "щас как заиграет".
Жаль Мэйсона, он имел право на второй шанс
Во-первых, Гринвуду всё равно не дали бы нормально вернуться. Его бы замучили журналисты, активисты и тд.
Во-вторых, это удар по репутации клуба. Вместо спортивных вопросов представители клуба круглосуточно только и отбивались бы от нападок прессы, умоляли не уходить спонсоров и тд.
В-третьих, неизвестно, что из себя представляет Мэйсон после 2,5 лет домашнего затворничества. И физически, и психологически. Возможно, там уже ничего от прежнего Гринвуда и не осталось. Это профессиональный спорт, пропуск двух лет наверстать не просто.
Ну а в-четвёртых, надо уметь сдерживать эмоции, следит за своим ртом и не распускать руки. Особенно в отношении женщин.
Ну конечно клуб виноват в том, что игрок вляпался в историю и вместо тренировок решил балдеть с веселящим газом, а потом по лицу нахлопать своей мадам
С учетом всех общественных движений за равноправие и все прочее было бы странно, если бы он наоборот вернулся. Мало того, ему и в АПЛ не играть в ближайшем будущем и скорее всего в принципе в команду из топ-5 его тоже никто не возьмет
У него отличный удар с обеих ног, неплохая скорость. Но он слабоват для вингера и никакой в роли единственного форварда.
А когда пришёл Роналду, то Гринвуд стал лупить со всех точек, пытаясь показать себя главным.
Ну и касаемо обвинений - они не голословные как с Менди, ибо он свою барышню лупил.
МЮ уважение, что не разорвали с ним контракт, но он виновен и для команды вообще не потеря.
Так что пусть доказывает свою значимость в другой команде.
Кто его оправдывает - желаю, что бы ваших дочерей так же лупили, как он свою возлюбленную.
Думать нужно о клубе, а не об игроке. И местные комментаторы считающие домашнее насилие нормой, мне вас жаль.
Ну разве что крутится вокруг оси не так профессионально.