Американка Ричардсон победила на 100 м на ЧМ в Будапеште с рекордом чемпионатов мира
Ша’Кэрри Ричардсон выиграла забег на 100 м на ЧМ-2023 с рекордом чемпионатов мира.
Американка финишировала на турнире в Будапеште с результатом 10,65.
Она превзошла достижение ямайской бегуньи Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,67), которое было установлено на чемпионате мира 2022 года в Юджине.
Наверняка просто физически не видела американку, была уверена, что первая. Если бы видела, возможно, выдавила бы из себя больше...
Дорожка сыграла свою роль, это точно.