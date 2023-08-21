Американка Ричардсон победила на 100 м на ЧМ в Будапеште с рекордом чемпионатов мира

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная США жен рекорды Ша'Кэрри Ричардсон Легкая атлетика

Ша’Кэрри Ричардсон выиграла забег на 100 м на ЧМ-2023 с рекордом чемпионатов мира.

Американка финишировала на турнире в Будапеште с результатом 10,65. 

Она превзошла достижение ямайской бегуньи Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,67), которое было установлено на чемпионате мира 2022 года в Юджине.  

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9 комментариев

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Chris "Birdman" Andersen
Ответ bel01
Джексон повернула голову вправо только после финиша. Наверняка просто физически не видела американку, была уверена, что первая. Если бы видела, возможно, выдавила бы из себя больше... Дорожка сыграла свою роль, это точно.
Там 7 сотых разница, может Джексон выдавила бы из себя еще 2-3, но не 7-8, это не выдавливаемое время
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Владимир Заварухин
Ответ bel01
Джексон повернула голову вправо только после финиша. Наверняка просто физически не видела американку, была уверена, что первая. Если бы видела, возможно, выдавила бы из себя больше... Дорожка сыграла свою роль, это точно.
По мнению специалистов у Ричардсон из современных спринтеров самая совершенная техника бега..ей авансы еще пару лет назад давали. Техника практически идентичная Гриффит Джойнер. Есть ролик в ютубе с переводом даже,где подробно по деталям все разобрано. Молодая еще,если не закайфует то максимально к 10.49 приблизится. Рост маленький плохо для рекорда. 200 в тройке на кураже точно будет.
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bel01
Джексон повернула голову вправо только после финиша.
Наверняка просто физически не видела американку, была уверена, что первая. Если бы видела, возможно, выдавила бы из себя больше...
Дорожка сыграла свою роль, это точно.
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Yaroslove
Если она ещё и стартовать научится, то вообще может стать непобедимой ))
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Warsz
С 2019 года когда она в финале NCAA 10.75 пробежала в 19 лет уже 4 года прошло. Тут была статья про студентов и почему они результаты больше не показывают.
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Игор Ткачук
Ответ bel01
Джексон повернула голову вправо только после финиша. Наверняка просто физически не видела американку, была уверена, что первая. Если бы видела, возможно, выдавила бы из себя больше... Дорожка сыграла свою роль, это точно.
ДА НЕТ РИЧАРДСОН БЕЖАЛА ПО САМОЙ ПЛОХОЙ ЕТО ФАКТ. ЖАЛЬ ДЖЕСИКУ, НО НА 200 М, ОНА ВСЕХ ПОРВЕТ.
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Bdv68
Ответ Ярик01
Бежит красиво волосы назад. Позади ротвейлер догоняет зад.
похожее на реп
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