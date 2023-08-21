Американка Ричардсон победила на 100 м на ЧМ в Будапеште с рекордом чемпионатов мира

Ша’Кэрри Ричардсон выиграла забег на 100 м на ЧМ-2023 с рекордом чемпионатов мира.

Американка финишировала на турнире в Будапеште с результатом 10,65.

Она превзошла достижение ямайской бегуньи Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,67), которое было установлено на чемпионате мира 2022 года в Юджине.