«Спартак» объявил о трансфере Бабича из «Альмерии». Контракт – на 3 года

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига трансферы Альмерия Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии».

27-летний центральный защитник подписал со «Спартаком» контракт сроком на 3 года. За московский клуб он будет выступать под 6-м номером.

Фото: spartak.com

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за серба 5 млн евро. Зарплата игрока – 1,5 млн евро в год.

До «Альмерии» Бабич выступал за «Црвену Звезду», «Фамаликан», «Реус Депортиу», «Реал Сосьедад Б» и «Войводину». Статистику футболиста можно найти здесь.

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54 комментария

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PavelKazakov
Ответ Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
Честно говоря, Джикия уже сам едва тянет на основного
+79
-2
+77
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Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
+29
0
+29
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Старая школа
Нелицензированная версия Видича.
+22
-1
+21
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lavrusha87
Ответ Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
Или не с Джикией)
+16
-1
+15
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Toha1090
Хоть 5 защитников покупайте. Работа над оборотной тренером не ведётся, без фундамента дом не построить.
+14
-3
+11
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Фалькао к нам не поедет ©
Ответ Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
Последний год показывает, что Спартаку нужно искать центрального защитника не в пару к Джикии, а ВМЕСТО него
+8
0
+8
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Метью Харрельсон
Как не горько, но Джикии пора присесть на лавку и задуматься о своём будущем, в частности отношения к своей работе. А Бабич надеюсь станет хорошой связкой с Дуарте и Литвинов наконец-то вернётся на своё место
+6
0
+6
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error505
На замену Джикии пойдет
+4
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alexmixer9
Ответ PavelKazakov
Честно говоря, Джикия уже сам едва тянет на основного
Так пару лет как уже, сейчас ясно что раньше его тупо тянул Жиго, вчера с отрывом худший на поле был
+2
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Холден Колфилд
Ну,....добро пожаловать!
+4
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PIT-BUL
жду коммент мостового что за 5 лямов можно было и в Саранске найти защитника ))
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Caniball
Ответ Метью Харрельсон
Как не горько, но Джикии пора присесть на лавку и задуматься о своём будущем, в частности отношения к своей работе. А Бабич надеюсь станет хорошой связкой с Дуарте и Литвинов наконец-то вернётся на своё место
Тоже думаю - это лучший вариант развития событий.
Пара: Бабич-Дуарте, Литвинов в опорную зону, Джикия и Чернов на замене, Маслов в аренду.
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Slavanya
Может из-за этого Джикия вчера такой напряженный был? Теперь на лавку сядет
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mr kovalsky
Ответ Старая школа
Нелицензированная версия Видича.
Папича
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Bartez1986
Ответ Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
не очень понятно, почему Чернов впал в немилость. Не хуже тех, кто есть, вроде как
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Игорь М.
Ответ alexmixer9
Так пару лет как уже, сейчас ясно что раньше его тупо тянул Жиго, вчера с отрывом худший на поле был
почему худший? Забил гол, стоя спиной к воротам, активно участвовал в атаках Зенита. По моему мнению, это один из лучших игроков прошлого матча)))
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Caniball
Ответ Антон Чугунов
Чем больше центральных защитников, тем больше вариантов для ротации состава. Может этот станет основным в паре с Джикией. Или не станет
Этот скорее на место Джикии. Он левоногий.
А вот Маслов или Чернов, один из них становится не нужным на этот сезон.
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korysh
надеюсь сможет хорошо заменить Джикию. Всё таки, хоть Литвинов и Чернов тоже ошибаются, но они хотя бы молодые с перспективой. А Джикия с каждым сезоном только хуже и хуже. Вчера вообще не тянул уровень.
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.ru
судя по счёту в последних матчах Спартака и Альмерии... для новичка в его новом клубе мало что изменится
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Брат Заремы
Срджан,просыпайся,за…л)
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Александр Быкович
Надеюсь будет играть он и Дуарте.Джикию в медиалигу, Литвинова в опорную зону.Медину можно обратно в цска отдать,даже бесплатно
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Jonny
может вратаря ещё купить ,раз Абаскаль не доверяет не Селихову не Максименко ,а ставит Свинова который дырка 😑
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Марат Октябрьский
надо у саудитов уже топов присматривать)технологию параллельного импорта налаживать
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Caniball
Ответ error505
На замену Джикии пойдет
Джикия на замену пойдет))
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alexmixer9
Ответ Toha1090
Хоть 5 защитников покупайте. Работа над оборотной тренером не ведётся, без фундамента дом не построить.
Я бы посмотрел как бы ты построил оборону с вратарём который от мяча уворачивается, с немотивированным джигитом и индейцем который по ощущениям мяч пятый раз в жизни увидел, ну и два великолепных фланга, которые в том же зените даже на банку бы не проходили)
Я понимаю что у болельщиков Спартака классика возносить до богов тренера после двух побед и так же мкать в грязь после 2 поражений
Абаскаль пока как может справляется, вот щас привезут защитника если продолжится все так же то да провал, а так команда просто дико перекошена в атаку
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