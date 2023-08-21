«Спартак» объявил о трансфере Бабича из «Альмерии». Контракт – на 3 года
Срджан Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии».
27-летний центральный защитник подписал со «Спартаком» контракт сроком на 3 года. За московский клуб он будет выступать под 6-м номером.
Фото: spartak.com
Сообщалось, что «Спартак» заплатит за серба 5 млн евро. Зарплата игрока – 1,5 млн евро в год.
До «Альмерии» Бабич выступал за «Црвену Звезду», «Фамаликан», «Реус Депортиу», «Реал Сосьедад Б» и «Войводину». Статистику футболиста можно найти здесь.
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Пара: Бабич-Дуарте, Литвинов в опорную зону, Джикия и Чернов на замене, Маслов в аренду.
А вот Маслов или Чернов, один из них становится не нужным на этот сезон.
Я понимаю что у болельщиков Спартака классика возносить до богов тренера после двух побед и так же мкать в грязь после 2 поражений
Абаскаль пока как может справляется, вот щас привезут защитника если продолжится все так же то да провал, а так команда просто дико перекошена в атаку