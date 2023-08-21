«Спартак» объявил о трансфере Бабича из «Альмерии». Контракт – на 3 года

Срджан Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии».

27-летний центральный защитник подписал со « » контракт сроком на 3 года. За московский клуб он будет выступать под 6-м номером.

Фото: spartak.com

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за серба 5 млн евро. Зарплата игрока – 1,5 млн евро в год.

До «Альмерии» выступал за «Црвену Звезду», «Фамаликан», «Реус Депортиу», «Реал Сосьедад Б» и «Войводину». Статистику футболиста можно найти здесь.

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