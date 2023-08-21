Писарский попал в ДТП в Самаре. Форвард «Крыльев» сообщил, что не пострадал
Владимир Писарский стал участником ДТП в Самаре.
21 августа его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой.
– Вы целы, не пострадали в аварии?
– Все нормально, но времени говорить у меня сейчас нет, – сообщил форвард.
В последний раз 27-летний футболист выходил на поле в мае. Сейчас он восстанавливается от травмы.
Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.
Фото: t.me/dmbegun
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Наш футбол совсем не про футбол
А машину жалко. Что называется: «обоссалась». Ну ниче. Вовчик должно быть норм зарабатывает, раз смог купить такую. Сделает. Главное жив , здоров. Не превышайте , не дай бог что. Только недавно про Мандрыкина вспоминали
Просто у игрока, нападающего, 0 голов за Самару. Несоразмерная ЗП результату работы. Но, опять же, вопросы не к нему.
Но тут явно здание библиотеки виновато
А вообще, не того Вову из Оренбурга Крылья к себе забрали... Не гений он, не гений