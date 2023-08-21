Писарский попал в ДТП в Самаре. Форвард «Крыльев» сообщил, что не пострадал

Владимир Писарский стал участником ДТП в Самаре.

21 августа его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой.

– Вы целы, не пострадали в аварии?

– Все нормально, но времени говорить у меня сейчас нет, – сообщил форвард.

В последний раз 27-летний футболист выходил на поле в мае. Сейчас он восстанавливается от травмы.

Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/dmbegun

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