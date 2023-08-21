Писарский попал в ДТП в Самаре. Форвард «Крыльев» сообщил, что не пострадал

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия светская хроника происшествия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский стал участником ДТП в Самаре.

21 августа его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой.

– Вы целы, не пострадали в аварии?

– Все нормально, но времени говорить у меня сейчас нет, – сообщил форвард.

В последний раз 27-летний футболист выходил на поле в мае. Сейчас он восстанавливается от травмы.

Со статистикой Писарского можно ознакомиться здесь.

Фото: t.me/dmbegun

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49 комментариев

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TaR
Ничего, конечно, плохого конкретно про Писарского говорить не хочу и не буду, но парень за карьеру забил мячей 15 в РПЛ, а ездит на Мерседесе, который сейчас миллионов 15 наверное и стоит.

Наш футбол совсем не про футбол
+128
-5
+123
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Тарас Озбилиз
а штраф выпишут на Сычевого
+81
-5
+76
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Тимур Таубаев
Ответ TaR
Ничего, конечно, плохого конкретно про Писарского говорить не хочу и не буду, но парень за карьеру забил мячей 15 в РПЛ, а ездит на Мерседесе, который сейчас миллионов 15 наверное и стоит. Наш футбол совсем не про футбол
Такой больше стоит , особенно по нынешним ценам , и влетел ещё в гелик , явно не старый
+30
-3
+27
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Камбоджа Иванов
Не вписарский на обгоне
+19
-1
+18
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denimo21
О прикольно. Был в Самаре в командировке 4 месяца и мне организация снимала квартиру в доме, что за спиной у Писарского.
А машину жалко. Что называется: «обоссалась». Ну ниче. Вовчик должно быть норм зарабатывает, раз смог купить такую. Сделает. Главное жив , здоров. Не превышайте , не дай бог что. Только недавно про Мандрыкина вспоминали
+22
-8
+14
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Russian Horse
Ответ Тарас Озбилиз
а штраф выпишут на Сычевого
Запишут на малкома
+11
-1
+10
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afonya1988
за что этим недофутболистам столько платят!?
+13
-4
+9
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denimo21
Ответ Caniball
Не гоняйте, пацаны (с)
Вы пацанам ещё нужны ☝🏻☝🏻☝🏻
+9
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+9
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TaR
Ответ alexis2020
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Да спору нет) Мечту исполнил - рад за него. И за всех парней/мужчин кто свои мечты исполняет и своих близких.

Просто у игрока, нападающего, 0 голов за Самару. Несоразмерная ЗП результату работы. Но, опять же, вопросы не к нему.
+9
0
+9
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denimo21
Судя по расположению авто , Вова пересёк двойную сплошную и пытался вернуться в свой ряд. Но что то пошло не так.
+8
-1
+7
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savik-A.M.
в Самаре посреди бело дня на пустой дороге столкнулся новый гелик и новая купешка от того же Мерса , видно богато в городе живут ))) А на деле явно что сами гонялись
+8
-2
+6
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screenager
Парень все дальше от футбола
+6
-1
+5
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sepa39
А какой из амг писарского? Или оба?)
+2
0
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20 лет в офсайде
Судя по всему, в другом Мерсе уважаемые люди ехали,
+2
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savik-A.M.
Ответ DrogbaIvan
за то, что до своего уровня они доходят 1/100 тысяч?
какие 100 тыщ , это во первых , во вторых у него нет никаких достижений , ни титулов , но авто за 200 000 он на больничном растолк ,
+3
-1
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Caniball
Ответ TaR
Ничего, конечно, плохого конкретно про Писарского говорить не хочу и не буду, но парень за карьеру забил мячей 15 в РПЛ, а ездит на Мерседесе, который сейчас миллионов 15 наверное и стоит. Наш футбол совсем не про футбол
По миллиону за гол) все сходится!
+2
0
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Антон Фалафель
Это уже не футболист а хрен знает кто.
+4
-2
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Тимур Таубаев
Ну нехило так влетел , на самом деле, и надеюсь ещё сможет заиграть в Самаре , ждем Сычевого годичной давности)
+2
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AlbertoRa
Если обгонять по встречке через две сплошные, то вполне заслуженно
+2
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Caniball
Ответ denimo21
О прикольно. Был в Самаре в командировке 4 месяца и мне организация снимала квартиру в доме, что за спиной у Писарского. А машину жалко. Что называется: «обоссалась». Ну ниче. Вовчик должно быть норм зарабатывает, раз смог купить такую. Сделает. Главное жив , здоров. Не превышайте , не дай бог что. Только недавно про Мандрыкина вспоминали
Не гоняйте, пацаны (с)
+1
0
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savik-A.M.
Ответ DrogbaIvan
ну посчитай сколько его ровесников в РПЛ играет, представь сколько его одногодок занимались футболом.
в Рпл играет ( в заявке) 100 его ровестников , откуда цифра в 100 000 , столько не занимаются в секциях и близко
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OldRedWhite
Ответ alexis2020
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С детства он мечтал сменить фамилию !
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Crenk
Что то как сменил фамилию так наперекосяк все поехало
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Пинающий Достоинства
Попал красиво
Но тут явно здание библиотеки виновато
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Reggi
Одно интересно - почему машина Вовы на встречной полосе? От удара при столкновении вынесло или таки кто-то считает, что ПДД для лохов?
А вообще, не того Вову из Оренбурга Крылья к себе забрали... Не гений он, не гений
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