Лонзо Болл пропустит сезон-2023/24

Разыгрывающий « » в подкасте Трэя Янга подтвердил, что полностью пропустит сезон-2023/24.

В марте раззыгрывающий перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене. Он может стать первым игроком , вернувшимся после трансплантации хряща.

У Болла было три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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