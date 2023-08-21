Лонзо Болл пропустит сезон-2023/24

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл в подкасте Трэя Янга подтвердил, что полностью пропустит сезон-2023/24.

В марте раззыгрывающий перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене. Он может стать первым игроком НБА, вернувшимся после трансплантации хряща.

У Болла было три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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5 комментариев

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Maturmalai
Адьос, Лонзо. Ты был не так хорош, как на тебя все надеялись, и не так плох, как о тебе все говорили.
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kulakoffigor
Очень жаль, но видимо на всех Боллов сказывается, что папаша-Болл загонял их в подростковом возрасте.
+7
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Максим Макеев
до последнего буду верить что на паркет он еще выйдет🙏🏻
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Van
Большой талант, жаль. Надеюсь, этот пример хоть как то образумит тех, кто с малых лет делает из детей будущих оллстаров. Но конечно нет. Максималки за 300млн$ и выше... Большой спорт — большие жертвы. Пойду сделаю себе команду с Лонзо в 2К. Пару раз доводил до МВП и чемпионства. Теперь видимо только так.
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Ajvengo
Эх,а когда-то громко начинал.
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