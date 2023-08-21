«Зенит» хочет предложить за Нереса 30+ млн евро, но «Бенфика» не собирается продавать вингера (A Bola)
«Бенфика» не заинтересована в продаже Давида Нереса.
Как сообщает A Bola, «Зенит» готовится предложить португальскому клубу свыше 30 млн евро, а самому вингеру – заманчивый контракт. Петербуржцы надеются, что заключить сделку им поможет то, что бразилец не считается игроком основного состава.
При этом «Бенфика» не планирует отпускать 26-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» будет готов заплатить за Нереса 45 млн евро.
Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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Лучше бы взять навырост кого то и дешевле.
Луис Энрике поперспективнее выглядит
Надо, чтобы, как минимум, сохранить уровень прошлой команды, а лучше прокачать
Надо, чтобы показать Венделам и Клаудам, что Крутое Рио бывает и без Малкома.
Для развития команды точно надо.
Если деньги позволяют, и даже обжигают, то почему нет.
А за ни-и-ими два гуся..." (с)