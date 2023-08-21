«Зенит» хочет предложить за Нереса 30+ млн евро, но «Бенфика» не собирается продавать вингера (A Bola)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Давид Нерес деньги Футбол

«Бенфика» не заинтересована в продаже Давида Нереса.

Как сообщает A Bola, «Зенит» готовится предложить португальскому клубу свыше 30 млн евро, а самому вингеру – заманчивый контракт. Петербуржцы надеются, что заключить сделку им поможет то, что бразилец не считается игроком основного состава.

При этом «Бенфика» не планирует отпускать 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» будет готов заплатить за Нереса 45 млн евро.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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45 комментариев

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Александр Беляков
Огромный вопрос зачем это надо.
Лучше бы взять навырост кого то и дешевле.
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bellyashe
за такие деньги объективно не нужен. для чемпионства хватит и Мантуана с Бакаевым, плюс Педро зимой подъедет.
+12
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Никита Самарин
Бенфика будет до последнего раскручивать Зенит на бабки.
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SMART789
45 много, 30 норм, но продать его будет нереально ни за первую ни за вторую цену
Луис Энрике поперспективнее выглядит
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Александр Егоров
да не будет Зенит его брать,накручивают ценник просто слухами
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Архитектор Мендисабаль
Новостники, вы бы хоть суммы согласовывали по нарастающей, а то конфуз получается, а не новость...
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Александр Беляков
Ответ Shikari
взяли Ду Кейроса, есть Мантуан, ЦЗ бразильский....хз, вырастет ли хотя бы один во что-то на перепродажу
Ренан сто процентов. В этом никто не сомневается
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Мага Магамедов
Лучше взять Леон Бейли
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Shikari
Ответ Александр Беляков
Огромный вопрос зачем это надо. Лучше бы взять навырост кого то и дешевле.
взяли Ду Кейроса, есть Мантуан, ЦЗ бразильский....хз, вырастет ли хотя бы один во что-то на перепродажу
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бредущий по граблям
Смешно,что кто-то в эти слухи верит ,еще и обсуждает,люди,включите мозги,да не нужен он Зениту,еще и за такие деньги
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Gestor_36
Газромка бенфике как обычно мимо кассы занесёт мешки народного достояния, ну и про себя не забудет руководство, вместо того чтобы на эти деньги в отсутствие евро кубков развивать внутренний потенциал
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Причёска Бэйла
Ответ SMART789
45 много, 30 норм, но продать его будет нереально ни за первую ни за вторую цену Луис Энрике поперспективнее выглядит
Поперспективнее с 1+3 за 33 игры?
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Oleg Olegov
Ответ Александр Беляков
Огромный вопрос зачем это надо. Лучше бы взять навырост кого то и дешевле.
Ну, можно предполагать.
Надо, чтобы, как минимум, сохранить уровень прошлой команды, а лучше прокачать
Надо, чтобы показать Венделам и Клаудам, что Крутое Рио бывает и без Малкома.
Для развития команды точно надо.
Если деньги позволяют, и даже обжигают, то почему нет.
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Overkiller
Ответ ltkmaby
Питер, как всегда сорит не своими деньгами
Что там в подмосковной квитанции то? Насколько ограбили тебя в это ТО, поведай.
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Максим Заворин
A balaBola
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Fjordy
Ответ Валерий Охотин
Его никто не покупает , посмотрите кто это пишет ? Мозги включите?
Не шуми. A Bola вроде бы неплохой источник, плюс Медведев не опроверг слухи по Нересу.
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Verhovn
Деньжищи огромные. А есть за кого? Просто не в курсе.
Да не знаю я его. Из Шахтёра вроде ушёл в Бенфику. Говорят, и близко не Малком.
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Нагрузки Сборной
Учитывая последний матч, Нерес скорее вот-вот вновь станет игроком основы
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Циник Петербургский
"Летять утки... Летять утки...
А за ни-и-ими два гуся..." (с)
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Андрей Фоминых
лучше тринкау из спортинга взять.
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Остап Бендер Сгибальщик
вопрос он уровня Малкома сезона 2022-2023?
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Fjordy
Лучше бы нашли кого-нибудь другого. Он ещё потом сбежит как Норманн.
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Назар Игорь
Лучший вариант это переподписать Вендела на хороших условиях, от добра добра не ищут.
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Fjordy
Ответ SMART789
45 много, 30 норм, но продать его будет нереально ни за первую ни за вторую цену Луис Энрике поперспективнее выглядит
Согласен, лучше взять этого Энрике из Ла Лиги.
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dimitrii36
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Ответ иван кочубей
не зря Тюкавин был на игре с тушинскими
перед выбором стоял
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