«Зенит» хочет предложить за Нереса 30+ млн евро, но «Бенфика» не собирается продавать вингера (A Bola)

«Бенфика» не заинтересована в продаже Давида Нереса.

Как сообщает A Bola, « » готовится предложить португальскому клубу свыше 30 млн евро, а самому вингеру – заманчивый контракт. Петербуржцы надеются, что заключить сделку им поможет то, что бразилец не считается игроком основного состава.

При этом « » не планирует отпускать 26-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» будет готов заплатить за 45 млн евро.

Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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