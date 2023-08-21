В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой. Ему вернули прежнее название – «Труд»
Легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя Елены Исинбаевой, переименован.
Об этом говорится в постановлении правительства Республики Дагестан (РД).
«Правительство РД постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение РД «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение РД «Стадион «Труд», – говорится в документе.
Стадион «Труд» был переименован в честь Елены Исинбаевой летом 2017 года.
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