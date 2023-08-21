В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой. Ему вернули прежнее название – «Труд»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки с шестом Р-Спорт Легкая атлетика

Легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя Елены Исинбаевой, переименован.

Об этом говорится в постановлении правительства Республики Дагестан (РД).

«Правительство РД постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение РД «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение РД «Стадион «Труд», – говорится в документе.

Стадион «Труд» был переименован в честь Елены Исинбаевой летом 2017 года.

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23 комментария

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Ебздрогыч
Предлагаю компромиссное название: стадион "Труд Елены Исинбаевой!
+29
-3
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Гусеконь
у нас же не СССР, переименуйте в Капитал
+11
-2
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Ебздрогыч
Россия - страна с непредсказуемым прошлым. Вчерашние герои легко превращаются в изгоев и наоборот
+11
-4
+7
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Анатолий Конь
Ответ Ебздрогыч
Предлагаю компромиссное название: стадион "Труд Елены Исинбаевой!
Едросыч , это пять !
+5
-1
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Ярик01
Опять русофобы отменяют русскую спортивную культуру
+3
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Booligan
Ответ Levaevich
а как изначально стадион "Труд" в Махачкале был связан с Исинбаевой?
Папа Исинбаевой родом откуда-то с Дагестана, иными словами более чем никак
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Ебздрогыч
Ответ Анатолий Конь
Едросыч , это пять !
Редко встретишь положительный комментарий. Спасибо, дружище!
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А если оправдается, опять переименуют?) Представляю, что будет лет через 10)
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Dmitriy Racheev
Элегантный способ попила. И вверх по лигнворектальной вертикали лизнули и на переименовании отмыли немного
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Вячеслав Тотров
Предательство и Труд название сотрут
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ноунэйм
наверное стоит переименовать грандиозный проект полетов на Луну в "лунанаш". поскольку и Германия, и США валяются в судорогах от данного, безусловно успешного, мероприятия по распилу гос средств, это наиболее подходящее название в рамках патриотизма, повестки дня и будущего страны
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Алексей Виноградов
Спасибо, что не Труп. ;-)
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Bahmut
Испанский труд!
Как же представителям Папуа Новой-Гвинеи должно быть стыдно.
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Александр Скворцов
А зря!
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catcher69
Слава Труду !!!!!!!!!!
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Заборостроитель
Так может, прости господи, Конституцию, вернем к прежним статьям.
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Георгий Большаков
Ответ Ебздрогыч
Россия - страна с непредсказуемым прошлым. Вчерашние герои легко превращаются в изгоев и наоборот
Так ведь за нынешние деяния переименовали
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tahat4
Ответ Ебздрогыч
Россия - страна с непредсказуемым прошлым. Вчерашние герои легко превращаются в изгоев и наоборот
Культура отмены. Это не только в России
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Levaevich
а как изначально стадион "Труд" в Махачкале был связан с Исинбаевой?
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dimitrii36
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
глава газпрома принимал участие в данном труде
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Timur Sagitov
А что случилось?
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