В Махачкале переименовали стадион имени Елены Исинбаевой. Ему вернули прежнее название – «Труд»

Легкоатлетический стадион в Махачкале, носивший имя Елены Исинбаевой, переименован.

Об этом говорится в постановлении правительства Республики Дагестан (РД).

«Правительство РД постановляет: переименовать государственное бюджетное учреждение РД «Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение РД «Стадион «Труд», – говорится в документе.

Стадион «Труд» был переименован в честь летом 2017 года.

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