В трансфере Захаряна в «Сосьедад» участвовали агент Модрича и Арустамян, у которого была авторизация на переговоры с клубами из Европы

Нобель Арустамян и агент Луки Модрича участвовали в трансфере Арсена Захаряна.

Впервые «Реал Сосьедад» заговорил о Захаряне в июне 2022-го. По информации Sports.ru, клуб обратился за помощью к главе агентства Universe Twenty Two Владо Лемичу, агенту , Эмилиано Мартинеса, Александера Исака. Примерно в то же время Лемич готовил трансфер Исака из « » в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро – это укрепило отношения агента и клуба.

В России Лемич известен сопровождением сделок по Самюэлю Это’О, Лассана Диарра и Виллиану в «Анжи», а также по назначениям Гуса Хиддинка в сборную России и Лучано Спаллетти – в «Зенит». Собеседники Sports.ru считают, что в переговорах по Захаряну Лемичу помогал российский агент – учитывая бэкграунд Владо, логично предположить, что это Герман Ткаченко (он работал в «Анжи» при покупке Это’О, Диарра и Виллиана). В разговоре со Sports.ru Ткаченко не подтвердил, но напрямую и не опроверг эту теорию: «Я не буду это комментировать. Клуб и группа Павла Андреева воспитывали , управляли его карьерой. Правильно, если все лавры достанутся им».

Собеседники Sports.ru, близкие к « », называют переговоры между клубами «очень быстрыми». Источники, связанные с агентским бизнесом, соглашаются с этой характеристикой, но добавляют, что скорее это заслуга «Реал Сосьедада». «Они соглашались практически на все условия «Динамо», которые менялись по ходу переговоров», – говорят они.

Возможно, главный координатор сделки – журналист . По информации Sports.ru, агент Захаряна Павел Андреев предоставил Нобелю и его партнерам авторизацию на переговоры с европейскими клубами.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

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