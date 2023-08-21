В трансфере Захаряна в «Сосьедад» участвовали агент Модрича и Арустамян, у которого была авторизация на переговоры с клубами из Европы

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Sports.ru Лука Модрич Нобель Арустамян агенты Арсен Захарян Футбол

Нобель Арустамян и агент Луки Модрича участвовали в трансфере Арсена Захаряна.

Впервые «Реал Сосьедад» заговорил о Захаряне в июне 2022-го. По информации Sports.ru, клуб обратился за помощью к главе агентства Universe Twenty Two Владо Лемичу, агенту Луки Модрича, Эмилиано Мартинеса, Александера Исака. Примерно в то же время Лемич готовил трансфер Исака из «Реал Сосьедада» в «Ньюкасл» за 70 миллионов евро – это укрепило отношения агента и клуба. 

В России Лемич известен сопровождением сделок по Самюэлю Это’О, Лассана Диарра и Виллиану в «Анжи», а также по назначениям Гуса Хиддинка в сборную России и Лучано Спаллетти – в «Зенит». Собеседники Sports.ru считают, что в переговорах по Захаряну Лемичу помогал российский агент – учитывая бэкграунд Владо, логично предположить, что это Герман Ткаченко (он работал в «Анжи» при покупке Это’О, Диарра и Виллиана). В разговоре со Sports.ru Ткаченко не подтвердил, но напрямую и не опроверг эту теорию: «Я не буду это комментировать. Клуб и группа Павла Андреева воспитывали Арсена, управляли его карьерой. Правильно, если все лавры достанутся им». 

Собеседники Sports.ru, близкие к «Динамо», называют переговоры между клубами «очень быстрыми». Источники, связанные с агентским бизнесом, соглашаются с этой характеристикой, но добавляют, что скорее это заслуга «Реал Сосьедада». «Они соглашались практически на все условия «Динамо», которые менялись по ходу переговоров», – говорят они.

Возможно, главный координатор сделки – журналист Нобель Арустамян. По информации Sports.ru, агент Захаряна Павел Андреев предоставил Нобелю и его партнерам авторизацию на переговоры с европейскими клубами. 

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

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53 комментария

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Ебздрогыч
Я по-доброму поражаюсь Нобелю, его умению работать и дружить, общаться с людьми. Начал с обычного журналиста и добрался до довольно влиятельного деятеля в российском футболе, только к которому приходят на интервью, который участвует напрямую в одном из крупнейших трансферов нашего футбола за последние годы. И, заметьте, он ни с кем никогда не ругался и никто про него плохого слова не сказал, даже в этом токсичном комментаторском мирке самовлюбленных нарциссов. Нобель красавчик!
+176
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Антон Фалафель
Нобиль красава. Подмазался и срубил миллион евро.
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Очки Дани Алвеса
Ответ Антон Фалафель
Нобиль красава. Подмазался и срубил миллион евро.
Нобель, наверное, самый успешный из бывших-нынешних МАТЧтвшников.
Можно со Слуцким и Дзюбой материться в букмекерских передачах, а можно толковых ребят в Европу устраивать. Красавец!
+86
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gangstarr
Нобель красава на самом деле
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Aleksey Yashin
Нобель.
Журналист. Инсайдер. Агент.
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Mark Safa
Впервые вижу фамилию Арустамян и Модрич, в одном заголовке👏🏼
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Алексей Ненахов
Ответ Антон Фалафель
Нобиль красава. Подмазался и срубил миллион евро.
Нобиль и без масла , в жопу влезет
+29
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damondiamond
собеседники спортс ру это мы с вами, новость составлена из наших комментариев, всех поздравляю
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Three Days Grace
ну Нобель точно Арсену желает самого лучшего. Не думаю, что им движила жажда наживы. Молодцы, что провернули трансфер
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Спортик161
Ответ Ебздрогыч
Я по-доброму поражаюсь Нобелю, его умению работать и дружить, общаться с людьми. Начал с обычного журналиста и добрался до довольно влиятельного деятеля в российском футболе, только к которому приходят на интервью, который участвует напрямую в одном из крупнейших трансферов нашего футбола за последние годы. И, заметьте, он ни с кем никогда не ругался и никто про него плохого слова не сказал, даже в этом токсичном комментаторском мирке самовлюбленных нарциссов. Нобель красавчик!
Бубнов его давно на чистую воду вывел. Подхалим он и лизун
+23
-18
+5
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dimamak10
Ответ ДМ-1чемпион
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Так сколько воды уже утекло, он двигается не сидит на месте. Если бы просто сидел на одном месте , то вряд ли бы взял интервью у Буффона и Каладзе
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Spaten
Нобель агент за 0,07 ))
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выходец из убежища
Ответ Алексей Ненахов
Нобиль и без масла , в жопу влезет
Это полезное качество для его профессии. Благодаря этому он и стал таким успешным.
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Roman Araslanov
Не ну Нобель конечно неплохо пристроился)
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flash166
Это как в НХЛ Ден Мильштейн агент у большинства российских игроков, так теперь у армянских будет Нобель))
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Big_Ball
Ответ Очки Дани Алвеса
Нобель, наверное, самый успешный из бывших-нынешних МАТЧтвшников. Можно со Слуцким и Дзюбой материться в букмекерских передачах, а можно толковых ребят в Европу устраивать. Красавец!
Ну так то Нобель является продюсером Коммент.Шоу и большинство гостей туда именно он приводит. То есть он вообще идеально устроился, лутает бабки с буков за шоу, в котором сам почти не участвует, на собственном канале выпускает эксклюзив, даже новый тренер сборной к нему раньше пришел, чем на федеральный канал. А теперь ещё и в агентских делах участвует.

Помню Генич шутил, что Нобель со своими связями уже в одну ложку с Инфантино проникает, ну думаю, что это не далеко от правды.
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Паша Пашков
Не зря Нобель с матчтв ушел
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tony
Нобель молодцом конечно, везде успехи делает
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Don Cherry 67
Ну все Нобель, можно идти шопиться в Loro Piana
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Felp
Ответ Ебздрогыч
Я по-доброму поражаюсь Нобелю, его умению работать и дружить, общаться с людьми. Начал с обычного журналиста и добрался до довольно влиятельного деятеля в российском футболе, только к которому приходят на интервью, который участвует напрямую в одном из крупнейших трансферов нашего футбола за последние годы. И, заметьте, он ни с кем никогда не ругался и никто про него плохого слова не сказал, даже в этом токсичном комментаторском мирке самовлюбленных нарциссов. Нобель красавчик!
Нобель, это ты?
+7
-6
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Никого_нет
Ответ Очки Дани Алвеса
Нобель, наверное, самый успешный из бывших-нынешних МАТЧтвшников. Можно со Слуцким и Дзюбой материться в букмекерских передачах, а можно толковых ребят в Европу устраивать. Красавец!
Ну камон, он же продюсер коммент шоу и букмекерская передача Дзюбы и Слуцкого, как раз таки его проект
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Shadow1882
Ответ Спортик161
Бубнов его давно на чистую воду вывел. Подхалим он и лизун
Как мы видим, это позволило ему добиться определённых высот
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Mohnatiy
Нобель, конечно, везде успевает 😁
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Barsa! bolshe chem klub
Нобель понял что всё получится, когда Лемич на "брат Джан" ответил : хорошо бро
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BZB
Наш пострел везде поспел.
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