Аболс о КХЛ: «Не поехал бы даже за 10 млн евро. Это кровавые деньги, мне неинтересно дружить с теми, кто едет туда»
Родриго Аболс не согласился бы играть в КХЛ по политическим причинам.
«Моего дедушку, который скончался три года назад, депортировали в Россию, и он несколько раз возвращался. У нас в Латвии все должно быть в порядке, потому что мы – страна НАТО. Если бы не это, я думаю, нас бы давно уже захватили. Нам не стоит беспокоиться, но пугает, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.
[Мой дедушка] не служил в армии, но боролся с русскими другими способами. Так что если бы мне сейчас предложили 10 миллионов [евро] за то, чтобы я играл в КХЛ – я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда сейчас», – сказал нападающий сборной Латвии, играющий за шведский «Регле», в интервью Helsingborgs Dagblad.
Аболс играл за рижское «Динамо» в сезоне-2014/15, набрав 5 (1+4) очков в 14 матчах.
Ах да. ты там нафиг не нужен.
Именно так и поступают все нормальные, вменяемые леги - не едут играть в КХЛ.
Удивительно, с каким апломбом можно нести лютый бред.
Почитай про генерала Бермонта хотя бы.
И в 1918-м, и в 1940 -м (оккупация произошла именно в 40 -м, а не 39-м) были столкновения и бои.