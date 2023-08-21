Аболс о КХЛ: «Не поехал бы даже за 10 млн евро. Это кровавые деньги, мне неинтересно дружить с теми, кто едет туда»

Родриго Аболс не согласился бы играть в КХЛ по политическим причинам.

«Моего дедушку, который скончался три года назад, депортировали в Россию, и он несколько раз возвращался. У нас в все должно быть в порядке, потому что мы – страна НАТО. Если бы не это, я думаю, нас бы давно уже захватили. Нам не стоит беспокоиться, но пугает, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от .

[Мой дедушка] не служил в армии, но боролся с русскими другими способами. Так что если бы мне сейчас предложили 10 миллионов [евро] за то, чтобы я играл в – я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда сейчас», – сказал нападающий сборной Латвии, играющий за шведский «Регле», в интервью Helsingborgs Dagblad.

Аболс играл за рижское «Динамо» в сезоне-2014/15, набрав 5 (1+4) очков в 14 матчах.