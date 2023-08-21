Аболс о КХЛ: «Не поехал бы даже за 10 млн евро. Это кровавые деньги, мне неинтересно дружить с теми, кто едет туда»

Теги чемпионат Швеции Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига Регле Политика Родриго Аболс Хоккей

Родриго Аболс не согласился бы играть в КХЛ по политическим причинам.

«Моего дедушку, который скончался три года назад, депортировали в Россию, и он несколько раз возвращался. У нас в Латвии все должно быть в порядке, потому что мы – страна НАТО. Если бы не это, я думаю, нас бы давно уже захватили. Нам не стоит беспокоиться, но пугает, что Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.

[Мой дедушка] не служил в армии, но боролся с русскими другими способами. Так что если бы мне сейчас предложили 10 миллионов [евро] за то, чтобы я играл в КХЛ – я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда сейчас», – сказал нападающий сборной Латвии, играющий за шведский «Регле», в интервью Helsingborgs Dagblad.

Аболс играл за рижское «Динамо» в сезоне-2014/15, набрав 5 (1+4) очков в 14 матчах.

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21 комментарий

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Rodgeras
Езжай в НХЛ! 10 ЛЕТНИЙ контракт на 15 лямов в год!
Ах да. ты там нафиг не нужен.
+22
-2
+20
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Вячеслав Котов
Ответ Наездник на кабанах
Дедушка случайно не из Латышского легиона СС?
естественно оттуда
+18
-2
+16
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Наездник на кабанах
Дедушка случайно не из Латышского легиона СС?
+18
-3
+15
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Назар Игорь
Ответ Наездник на кабанах
Дедушка случайно не из Латышского легиона СС?
Дедушка "лесной брат", после войны 15 лет по схронам сидел.
+12
0
+12
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sancho81
А кто это?
+10
-2
+8
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Crenk
А когда папа тут работал и ты жрал гулял на эти деньги
+5
0
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sd4fmwrvz8
Еще один недалекий латыш 🤦🏻‍♂️если бы не Русские как страны и нации Латвии не было и в помине как когда то Пруссии ни стало!
+4
-1
+3
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Александр Воронцов
не Аболс, а аболтус какой-то
+2
0
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Dragon10
Почему то вспомнился анекдот про неуловимого Джо) Не знаю, как насчёт евро, но даже за 10 млн. рублей помчался бы в любой клуб, да не нужен он никому
+2
0
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Ivan Sergeev
Ответ sancho81
А кто это?
Неуловимый Родриго!
+2
0
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Шепот Шумов
Ответ Uriah Heep
Комментарий удален пользователем
Абсолютно!
Именно так и поступают все нормальные, вменяемые леги - не едут играть в КХЛ.
+3
-2
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Pronger
Ответ Назар Игорь
Дедушка "лесной брат", после войны 15 лет по схронам сидел.
и кровавый режим его не расстрелял? Ох, чудеса
+1
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sd4fmwrvz8
Ответ Шепот Шумов
😂😂😂 Проснись! Тебя поимели.
Я твой рот имел ☺️
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r9naldo1
Ответ Sergey Smolensky
Кто это?
Очевидно кто-то известнее чем ты
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j_jms
Ответ Шепот Шумов
Что ты несёшь? Удивительно, с каким апломбом можно нести лютый бред. Почитай про генерала Бермонта хотя бы. И в 1918-м, и в 1940 -м (оккупация произошла именно в 40 -м, а не 39-м) были столкновения и бои.
Нахимсон, Вацетис и прочие в 18 году воевали с Деникиным и Врангелем, и организовывали ВЧК.Латышские стрелки считались " придворной гвардией" большевиков
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Шепот Шумов
Ответ j_jms
При чем тут армия, дедушка мог служить или у нацистов, или быть "красным латышским стрелком", другая латышская армия никогда с русскими не воевала в 20-м веке, в 1939 никто при присоединении не стрелял. Он жалеет, что дед в СС не служил?
Что ты несёшь?
Удивительно, с каким апломбом можно нести лютый бред.
Почитай про генерала Бермонта хотя бы.
И в 1918-м, и в 1940 -м (оккупация произошла именно в 40 -м, а не 39-м) были столкновения и бои.
+2
-2
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marchellinos
Ответ Rodgeras
Езжай в НХЛ! 10 ЛЕТНИЙ контракт на 15 лямов в год! Ах да. ты там нафиг не нужен.
Они про него даже не знают. Для чего про него писать ?
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Sergey Smolensky
Кто это?
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Uriah Heep
Комментарий удален пользователем
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