Дюков заявил, что не болеет за «Зенит»: «Я президент РФС и равноудален от всех клубов»
Президент РФС Александр Дюков заявил, что не болеет за «Зенит».
– За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита». Вы являетесь таким человеком?
– Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудален от всех клубов, – сказал Дюков.
С мая 2008-го по март 2017-го Дюков был президентом «Зенита». Также с 2008-го по февраль 2019-го он являлся председателем совета директоров «Зенита». Эту должность он покинул в связи с избранием на пост президента РФС.
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А лично я так не считаю:
Спонсор Зенита- Газпромнефть и Сибур где Дюков занимает ключевые руководящие должности.
Что такое спонсор - я считаю ,это прежде всего реклама компаниям , продвижение продукта этих компаний
Когда будет наиболее действенная реклама в данном случае? Я считаю , когда Зенит находится в верхней строчке турнирной таблицы РПЛ ,а идеальный случай когда Зенит вечный чемпион.
Канэчна, я не экономист и ничего в этом не соображаю, тогда поправьте.
Я могу продолжить и про генсека Митрофанова который из Питера и про зама Митрофанова - Бурлакова якобы тоже из Питера , но в следующий раз.
Я считаю , если это так , то это перебор, такого в нашем футболе не должно быть.
Хотя бы Митрофанова убрали из рфс. , я считаю толку от него большого все равно не будет, если даже судить по тому как он договаривается по товарнякам нашей сборной.