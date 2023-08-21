Дюков заявил, что не болеет за «Зенит»: «Я президент РФС и равноудален от всех клубов»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не болеет за «Зенит».

– За вами многие годы закреплен статус болельщика « ». Вы являетесь таким человеком?

– Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудален от всех клубов, – сказал .

С мая 2008-го по март 2017-го Дюков был президентом «Зенита». Также с 2008-го по февраль 2019-го он являлся председателем совета директоров «Зенита». Эту должность он покинул в связи с избранием на пост президента .

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