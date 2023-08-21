Дюков заявил, что не болеет за «Зенит»: «Я президент РФС и равноудален от всех клубов»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС болельщики Александр Дюков Футбол

Президент РФС Александр Дюков заявил, что не болеет за «Зенит».

– За вами многие годы закреплен статус болельщика «Зенита». Вы являетесь таким человеком?

– Нет, это не соответствует действительности. Я президент РФС и равноудален от всех клубов, – сказал Дюков.

С мая 2008-го по март 2017-го Дюков был президентом «Зенита». Также с 2008-го по февраль 2019-го он являлся председателем совета директоров «Зенита». Эту должность он покинул в связи с избранием на пост президента РФС.

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56 комментариев

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Гусеконь
и Орлов независимый комментатор
+86
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jdrk
Ответ Гусеконь
и Орлов независимый комментатор
А вчерашние комментаторы за кого болели во время трансляции, на подскажешь? 🤡
+57
-25
+32
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St.7
А президентом Зенита был он просто ради души)
+31
-8
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Evgeny Trifonov
Ответ Ебздрогыч
Все так. У нас ни один президент РФС не болеет за Зенит, просто так совпало, что они раньше были президентами Зенита
лол, когда был Толстых который 10 сезонов за Динамо отыграл, потом был президентом клуба, также говорил?
+34
-11
+23
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KOS14
Обоюдоравноудален и безызбежен
+19
-3
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Simplicissimus
Справедливости ради, он ответил политкорректно, с упором на то что как для должностного лица, клубы для него равны. А "я не болею за Зенит" не прозвучало)
+12
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jdrk
Ответ WhatZ
Как это противоречит тому, что Орлов болеет за Зенит?
Орлов очень много лет комментировал Зенит на местном 5 канале , который вещал на территории СПб и ЛО… Из-за возраста ему было сложно быстро перестроиться, но к слову, в последние годы он максимально нейтрально комментировал, в отличие от того, что сейчас происходит на Матч тв
+12
-2
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Владимир Туаев
Президент РФС должен быть одинаково близок ко всем клубам, а не равноудалён! Как я понимаю...
+11
-2
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WhatZ
Ответ jdrk
А вчерашние комментаторы за кого болели во время трансляции, на подскажешь? 🤡
Как это противоречит тому, что Орлов болеет за Зенит?
+13
-6
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Stas Politik
Ответ Гусеконь
и Орлов независимый комментатор
Орлов хотя бы не скрывал своих симпатий к Зениту, в отличие от комментаторов на Матче, которые в открытую топят за Спартак и зачастую против Зенита, говоря о каком-то нейтралитете по отношению к клубам.
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Ебздрогыч
Все так. У нас ни один президент РФС не болеет за Зенит, просто так совпало, что они раньше были президентами Зенита
+21
-18
+3
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SMART789
Ответ Гусеконь
и Орлов независимый комментатор
Орлов вообще не комментатор уже 5 лет как
+7
-4
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Дважды_Герой
Ответ Артем Гладских
Дюков :Я не болею за зенит , но готов помогать им с судейством каждый матч. чивоуштам
Действительно, как здорово помог со Спартаком - дали пенальти за палец и добавили семь минут..
+6
-3
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munhin
Ответ Ебздрогыч
Все так. У нас ни один президент РФС не болеет за Зенит, просто так совпало, что они раньше были президентами Зенита
представляете каким бы г-ом было РФС если бы им руководил например Федун?
+4
-1
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rarog
Забавные попытки розовощекой прессы накинуть чего-нибудь про Зенит, чтобы вчерашнее приземление чемпионов трёх туров не выглядело таким красноречивым)
+7
-4
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Давид Agabekyan
Ответ St.7
А президентом Зенита был он просто ради души)
Президентом Зенита он был чтобы заработать деньги. Или ты работаешь для души?
+9
-7
+2
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Recreated
Ответ Evgeny Trifonov
лол, когда был Толстых который 10 сезонов за Динамо отыграл, потом был президентом клуба, также говорил?
Нет, у него не спрашивали!)
+5
-3
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Всё знаю
Ответ Владимир Туаев
Президент РФС должен быть одинаково близок ко всем клубам, а не равноудалён! Как я понимаю...
Оговорочка по Фрейду)
+3
-2
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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« равноудален»
А лично я так не считаю:
Спонсор Зенита- Газпромнефть и Сибур где Дюков занимает ключевые руководящие должности.
Что такое спонсор - я считаю ,это прежде всего реклама компаниям , продвижение продукта этих компаний
Когда будет наиболее действенная реклама в данном случае? Я считаю , когда Зенит находится в верхней строчке турнирной таблицы РПЛ ,а идеальный случай когда Зенит вечный чемпион.
Канэчна, я не экономист и ничего в этом не соображаю, тогда поправьте.
Я могу продолжить и про генсека Митрофанова который из Питера и про зама Митрофанова - Бурлакова якобы тоже из Питера , но в следующий раз.
Я считаю , если это так , то это перебор, такого в нашем футболе не должно быть.
Хотя бы Митрофанова убрали из рфс. , я считаю толку от него большого все равно не будет, если даже судить по тому как он договаривается по товарнякам нашей сборной.
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Romano1985
Все в той или иной манере , комментаторы поддерживают свой клуб , это было всегда , недавно смотрел крылья - спартак , 2002 год , по матч тв ( 36 тыс зрителей , написали при вместительности 34 … я был на этом матче , в Самаре моей капец как любили футбол , но сейчас не об этом , а о том , что комментировал маслаченко , в силу возраста , я прислушивался , что он говорит , так вот весь матч , тотально нахваливал спартак ! Идем дальше , матч тв , все ! Абсолютно все ! Не любят хвалить КС ( так пару слов ) хотя по игре Самара лучшая команда , факел , пари нн, ни слова … а если играет спартак или ЦСКА , зенит или локо…. За час до матча начинают прям в одни ворота …. Исключение Рома Нагучев , сколько слушаю его , всегда провинциальные команды не обходит стороной.
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FETISH
Лукавит. Он с децва за ромбик! )
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SMART789
Ответ Владимир Туаев
Президент РФС должен быть одинаково близок ко всем клубам, а не равноудалён! Как я понимаю...
Так это одно и тоже
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ЗЕНИТ65
Ответ СИ
« равноудален» А лично я так не считаю: Спонсор Зенита- Газпромнефть и Сибур где Дюков занимает ключевые руководящие должности. Что такое спонсор - я считаю ,это прежде всего реклама компаниям , продвижение продукта этих компаний Когда будет наиболее действенная реклама в данном случае? Я считаю , когда Зенит находится в верхней строчке турнирной таблицы РПЛ ,а идеальный случай когда Зенит вечный чемпион. Канэчна, я не экономист и ничего в этом не соображаю, тогда поправьте. Я могу продолжить и про генсека Митрофанова который из Питера и про зама Митрофанова - Бурлакова якобы тоже из Питера , но в следующий раз. Я считаю , если это так , то это перебор, такого в нашем футболе не должно быть. Хотя бы Митрофанова убрали из рфс. , я считаю толку от него большого все равно не будет, если даже судить по тому как он договаривается по товарнякам нашей сборной.
А кого-то интересует лично твоё мнение?
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Hong Kil
Московские все ищут и ищут оправдания своим деревянным. Все мрии сводятся к одной "вот сейчас поставим своего президента и будем панувати!". Скучные люди.
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ЗЕНИТ65
Ответ jdrk
Орлов очень много лет комментировал Зенит на местном 5 канале , который вещал на территории СПб и ЛО… Из-за возраста ему было сложно быстро перестроиться, но к слову, в последние годы он максимально нейтрально комментировал, в отличие от того, что сейчас происходит на Матч тв
Более того, он очень часто во время трансляций критиковал Зенит. Да и сейчас бывает.
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