Отступные Захаряна в «Сосьедаде» – 75 млн евро. «Динамо» получит 12,5 млн евро одним платежом без бонусов и 15% от перепродажи

Отступные Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» – 75 млн евро.

По данным , «Динамо» и «Сосьедад» рассматривали разные варианты сделки. Например, владелец армянского « » (бывший акционер и член совета директоров «Спартака») был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия российского клуба, но никто всерьез эту идею не обсуждал.

В итоге « » и « » нашли способ прямого перевода. По информации Sports.ru, «Динамо» получит 12,5 миллиона евро единовременным платежом (бонусы не предусмотрены), а также 15% с будущей перепродажи Захаряна.

Арсен заключил с испанцами шестилетний контракт с отступными в размере 75 млн евро.

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