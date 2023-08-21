Отступные Захаряна в «Сосьедаде» – 75 млн евро. «Динамо» получит 12,5 млн евро одним платежом без бонусов и 15% от перепродажи

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Sports.ru высшая лига Армения Урарту Джеван Челоянц деньги Арсен Захарян Футбол

Отступные Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» – 75 млн евро.

По данным Sports.ru, «Динамо» и «Сосьедад» рассматривали разные варианты сделки. Например, владелец армянского «Урарту» Джеван Челоянц (бывший акционер и член совета директоров «Спартака») был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия российского клуба, но никто всерьез эту идею не обсуждал. 

В итоге «Реал Сосьедад» и «Динамо» нашли способ прямого перевода. По информации Sports.ru, «Динамо» получит 12,5 миллиона евро единовременным платежом (бонусы не предусмотрены), а также 15% с будущей перепродажи Захаряна.

Арсен заключил с испанцами шестилетний контракт с отступными в размере 75 млн евро.

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37 комментариев

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Mark Safa
Ответ Tigo_Volchara93
Удачи Захе ❤️🇦🇲
Он родился в Самаре, при чем тут Армения 🤔?
+25
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Ранальду с пивком
Надеюсь в Сосьедаде в селекционном отделе не дураки , Как в Фиорентине например , может правда что-то разглядели в нем
+13
-2
+11
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Mark Safa
Он родился в Самаре, при чем тут Армения 🤔?
Гражданство России, национальность армянин.
+4
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Dinamik1
Совсем другой колинкор.Процент от перепродажи это успех Динамо.Молодцы.
+3
-1
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Bobby Shmonka
Сколько у него зарплата? Нигде не публикуют
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justbored
Ответ red_devils
красава. хорошие отступные
и чего ж прекрасного в таких отступных для Захаряна интересно
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Cearvm
Ответ justbored
и чего ж прекрасного в таких отступных для Захаряна интересно
В Испании обязательно прописывать отступные, поэтому они завышены. Если разыграется, то они вполне нормальные. А если нет, то скинут за 10 миллионов, никто до конца контракта держать не будет.
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Александр Чижов
Ответ Bobby Shmonka
Ахахаха Челси за такие же деньги купил бесполезного лавочника Кукурелью ,который сидит в глухом запасе.Лучше просто напиши я ненавижу Украину и всех Украинцев ,а не ахинею про бесполезность Мудрика.
Я сам украинец наполовину
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Russ Ivan
Очень жду ближайшую игру Сосьедада, надеюсь дадут Захаряну хотя бы 20мин...
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Bobby Shmonka
Ответ Александр Чижов
В челси за сотку оба полена что он что михайло
Ахахаха Челси за такие же деньги купил бесполезного лавочника Кукурелью ,который сидит в глухом запасе.Лучше просто напиши я ненавижу Украину и всех Украинцев ,а не ахинею про бесполезность Мудрика.
+4
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Михаил Иванов
Ответ Bobby Shmonka
Ахахаха Челси за такие же деньги купил бесполезного лавочника Кукурелью ,который сидит в глухом запасе.Лучше просто напиши я ненавижу Украину и всех Украинцев ,а не ахинею про бесполезность Мудрика.
Усраина ! Моя вторая половина !
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Mark Safa
Ответ Ранальду с пивком
Надеюсь в Сосьедаде в селекционном отделе не дураки , Как в Фиорентине например , может правда что-то разглядели в нем
Надо Сосьедаду не дремлет, и забрать себе Кокору, хотя бы в роле талисмана
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justbored
Ответ Cearvm
В Испании обязательно прописывать отступные, поэтому они завышены. Если разыграется, то они вполне нормальные. А если нет, то скинут за 10 миллионов, никто до конца контракта держать не будет.
Если не разыграется, кто ж за него 65 отвалит.
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Hibro
Кэшбек)
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Валерий Сергеевич
Ответ Russ Ivan
Очень жду ближайшую игру Сосьедада, надеюсь дадут Захаряну хотя бы 20мин...
Да, согласен, очень хочется посмотреть.
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evgshk
Ответ Bobby Shmonka
Мало,для 6 летнего контракта и огромных отступных.
Все будет зависеть от его игры. Сделает 15–20 голевых действий за сезон - уверен, поднимут. Или купят.
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Evil Man
Ответ Bobby Shmonka
Мало,для 6 летнего контракта и огромных отступных.
Больше платить ему не за что
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Михаил Иванов
Ответ Bobby Shmonka
Мало,для 6 летнего контракта и огромных отступных.
Много .
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hompos
Ответ Bobby Shmonka
Сколько у него зарплата? Нигде не публикуют
1,4 млн евро в год пишут
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Тарас Озбилиз
зенит купит через пару лет на деньги с продажи бразильцев шейхам
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Ivan Tkachenko
Ну, теперь можно и в Челси
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verhowen
Хорошая сделка и для самого Захаряна, и для Динамо.
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verhowen
Ответ Дэвид Нэри
А про болельщиков российских как обычно никто не подумал
А что было бы лучше, если бы через год Захарян ушёл сам и бесплатно?
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Tigo_Volchara93
Удачи Захе ❤️🇦🇲
+5
-5
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Трент Резнор
Ну и нормально, главное чтобы заиграл. А там и процент прилетит.
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