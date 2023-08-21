Отступные Захаряна в «Сосьедаде» – 75 млн евро. «Динамо» получит 12,5 млн евро одним платежом без бонусов и 15% от перепродажи
Отступные Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» – 75 млн евро.
По данным Sports.ru, «Динамо» и «Сосьедад» рассматривали разные варианты сделки. Например, владелец армянского «Урарту» Джеван Челоянц (бывший акционер и член совета директоров «Спартака») был готов выкупить Захаряна на полгода для перепродажи без участия российского клуба, но никто всерьез эту идею не обсуждал.
В итоге «Реал Сосьедад» и «Динамо» нашли способ прямого перевода. По информации Sports.ru, «Динамо» получит 12,5 миллиона евро единовременным платежом (бонусы не предусмотрены), а также 15% с будущей перепродажи Захаряна.
Арсен заключил с испанцами шестилетний контракт с отступными в размере 75 млн евро.
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