Зайнутдинов перешел в «Бешикташ»: «Горд, что побывал в ЦСКА, о таком даже и не мог мечтать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция трансферы Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ».

Полузащитник заключил с командой контракт сроком до 2027 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за Зайнутдинова 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Была опубликована информация о том, что зарплата хавбека в Турции составит 1,2 млн евро.

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе, как ЦСКА, о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы лучшие болельщики в мире!» – приводит сайт армейцев слова Зайнутдинова.

Изображение: bjk.com.tr

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32 комментария

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Кирилл
Там еще видео очень трогательное вышло с Бахой в телеграмм-канале ЦСКА..
Думаю, после его просмотра большинство болельщиков взгрустнут ..

Спасибо, Баха, за эти 3 года !
Это было крутое путешествие )
+91
-2
+89
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Bob_Kolomb
Ответ Кирилл
Там еще видео очень трогательное вышло с Бахой в телеграмм-канале ЦСКА.. Думаю, после его просмотра большинство болельщиков взгрустнут .. Спасибо, Баха, за эти 3 года ! Это было крутое путешествие )
Глянул по вашей наводке. Баха прекрпсный пример, как можно красиво перейти в другой клуб без лишнего шума и сканлала. Надеюсь у него в карьере всё сложится
+38
0
+38
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error505
Удачи, Бахтиер!
+30
0
+30
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Тимур Таубаев
Спасибо Бахе за годы , проведённые в ЦСКА, обидно терять такого игрока , но ему надо двигаться дальше , бесспорно , жаль что не топ-5 конечно, в любом случае Бахе удачи👍🏻
+29
0
+29
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OrganicChemist
Ответ igor.igorev
Глупость. Баха хороший человек, но как футболист среднего уровня, хорошо, что выручили за него 5 миллионов евро.
А ты всегда мнение человека, не совпадающее с твоим, называешь глупостью? Тогда у тебя проблемы) Неужели Баха портил картину в ЦСКА? Да, на позиции Зайнутдинова есть Обляков и Рядно. Но первый в прошлом сезоне был крайне эффективен в атакующей линии, а второй - молод, неопытен и, вероятно, нестабилен
+14
0
+14
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OrganicChemist
Серьезная потеря для ЦСКА ещё и с учётом универсальности Бахи. Спасибо за вклад в успехи команды и удачи в новом клубе!
+15
-1
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igor.igorev
Ответ Максим Семин
Ты и так играл в зарубежном чемпионате!
Россия это почти дома.
+5
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Никита Самарин
Удачи Баха!
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Амантай Калымтаев
Баха сәтілік!
+4
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OrganicChemist
Ответ igor.igorev
Баха ничего не портил, но и не выделялся. Это и есть средний уровень. Баха только в воротах в ЦСКА не играл, поэтому я бы не стал его привязывать к какой-то конкретной позиции. Им дыры затыкали. С чего ты взял, что у него позиция Облякова? Как распасовщик он сроду не выделялся. Поэтому продажа его выгодна всем, в том числе и самому Бахе. Может в новом клубе найдут ему постоянное место.
Зайнутдиновым затыкали дыры по той причине, что он - универсал и не портит командной игры, выходя на разных позициях. Такие футболисты всегда на вес золота особенно в ситуации серьезных кадровых проблем, которые сейчас есть у ЦСКА. По твоей логике и Облякова тогда нужно продавать: весной он играл на позиции сегодняшнего Мухина, а сейчас затыкает дыру на левом фланге обороны
+3
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leon74
Спасибо за всё Баха!
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Chucky
Удачи!!
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Arthur Nowack
Удачи, Баха!
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Бакытбек Мусин
Баха красавчик!!!!
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Billy Jean
Удачи, Баха!
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Islam Gasanov
спасибо за душевные слова и удачи во всем Баха
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Кирилл Эсаулов
Вот по тебе будем скучать! Без всякого пафоса, про верность, про любовь. Красавец!
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Ризабек Ж
Аллаға
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Африкан Богаевский
давайте с Казахстаном на евро ждём ,Удачи!
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The.Kanonir
Прикольно представили с FM 😃
https://www.instagram.com/reel/CwNYT-gopJR/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
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Максим Семин
Ты и так играл в зарубежном чемпионате!
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Mihmesh35
Ответ Максим Семин
Ты и так играл в зарубежном чемпионате!
учитывая, что он не легионер, я не согласен
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инок
Удачи Бахе в Бешикташе! Добросовестный игрок
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elvis22 gnom
Ответ The.Kanonir
Прикольно представили с FM 😃 https://www.instagram.com/reel/CwNYT-gopJR/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
все позиции отметил, кроме вратарской)
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Vladimir Rytikov
Каеф, может когда-нибудь будут нормальные трансферы на вход.
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