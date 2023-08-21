Зайнутдинов перешел в «Бешикташ»: «Горд, что побывал в ЦСКА, о таком даже и не мог мечтать»

Бахтиер Зайнутдинов перешел из ЦСКА в «Бешикташ».

Полузащитник заключил с командой контракт сроком до 2027 года.

Ранее сообщалось, что получит за 5 млн евро и 15% от суммы перепродажи. Была опубликована информация о том, что зарплата хавбека в Турции составит 1,2 млн евро.

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Дорогие болельщики! Пришло время прощаться. Хочу поблагодарить всех: руководство клуба, тренерский штаб, команду, врачей, массажистов, администраторов и весь персонал и всех сотрудников ЦСКА. Я был счастлив в этом великом клубе, провел тут замечательные три года!

Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался отплатить за вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле. Я очень горд, что побывал в таком клубе, как ЦСКА, о таком я даже и не мог мечтать в детстве.

Но настала пора двигаться дальше. Спасибо клубу, что пошел мне навстречу и дал мне возможность осуществить мечту и попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

И помните, вы лучшие болельщики в мире!» – приводит сайт армейцев слова Зайнутдинова.

Изображение: bjk.com.tr

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