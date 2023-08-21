Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Поцелуй без согласия – это не что-то допустимое. Это форма сексуального насилия»

Теги Луис Рубиалес женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Политика Футбол

Министр равенства Испании осудила Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

Сначала министр равенства Испании Ирен Монтеро поздравила женскую сборную с победой на чемпионате мира: «Спасибо игрокам и тренерскому штабу за эту победу. Спасибо, что показали, особенно стольким девушкам и женщинам, что это возможно».

Затем она прокомментировала эпизод с участием Рубилеса. «Давайте не будем считать, что поцелуй без согласия – это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех. Изменить это – задача всего общества. Согласие – это главное», – написала Монтеро.

Глава RFEF Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо после победы на женском ЧМ

Футболистка сборной Испании Эрмосо о поцелуе с Рубиалесом: «Обычный жест дружбы и благодарности. Не нужно на этом зацикливаться»

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53 комментария

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eskerro
Министр равенства 🤣
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fussballer
Министр равенства? Дальше будет министр мыслепреступлений.
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Пользователь Имени
Дело за малым, осталось убедить в этом саму футболистку, а то она пока как-то "неправильно" высказывается )
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Северный болельщик
Все равно, окончательный ответ за министерством поцелуев
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John Cinematogra
На радостях поцеловал, Эрмосо сама уже ответила, что ничего страшного и против ничего не имеет, но эти «блюстители повесток» уже тут как тут 🤦‍♂️
Похоже, раздуют из этого скандал и ждут Рубиалеса санкции…
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savik-A.M.
Ответ Давид Agabekyan
Повезло Брежневу что раньше жил, а то сейчас его бы так отменили
Брежнев при желании мог полмира отменить )
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Давид Agabekyan
Повезло Брежневу что раньше жил, а то сейчас его бы так отменили
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Давид Agabekyan
Ответ Xm.md
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Сама футболистка тоже лицимер?
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Док163
Ответ eskerro
Министр равенства 🤣
а есть министр неравенства
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St.7
«Сексуальное насилие»,серьезно?
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Stereophonics89
Я вот тут комменты почитал и не могу понять:
Неужели кому-то из комментаторов здесь было бы приятно, если какой-то мужик внезапно просто вот так взял и поцеловал вашу жену/сестру/дочь?

Да, хорошо, что она всё это вот так положительно для мужика восприняла
Да и судя по комментам Рубиалеса они там чуть ли не лучшие друзья

Не так уж и редко в общественных местах мужики пытаются поцеловать или хлопнуть по какой-либо части тела совсем им незнакомых девушек, которые никаким образом им даже не намекали на согласие.

Пусть в этом случае всё добровольно. И слава Богу!

Плохо, что из-за слов всех этих "министров" на реальные проблемы люди теперь смотрят как на "повесточку
"
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Kit244098
Эти трахнутые на все голову дебилки уже достали)) Претензий от футболистки не было, эмоциональный поступок мужика понятен и не имеет криминальной подоплеки. Пора бы успокоиться и праздновать победу в финале. Ан шиш))
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LokoYarik
Раньте так в конце смены бригадир целовал шоферов,чтобы узнать кто солярку сливал😂
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sbtqg59825
Ответ fussballer
Министр равенства? Дальше будет министр мыслепреступлений.
Мыслеполиция этим уже занимается))
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fussballer
Ответ Михаил1970
У нас уже есть такое - инагентов выявляют.
Как правило, это зажравшиеся морды, нахапавшие миллионы и миллиарды в России, а потом с этим баблом свалившие за рубеж.
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градус ненависти
Это из одного кабинета с Министром Пособий, Министром Негроидности, и Министром Небритья Подмышек?
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tolobas
Нельзя мужчине женщину целовать - это же вам любой министр равенства скажет
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Tun
Когда без согласия - безусловно недопустимо, есть куча видосов журналисток, которых пытаются поцеловать болелы - выглядит жалко, девушки под камерами от вас отбрыкиваются, самим приятно?
Но в данном случае всё норм, она была согласна, сама сказала - жест взаимный.
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Алексей Ненахов
Это на тот же министр, который хотел признать педофилию нормой ?
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tolobas
Вот они заморочились. Прям целое министерство не пойми чего создали
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Альтависта
Поехавшая.
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Stereophonics89
Ответ Аморалинни
Ыыы, жена, сестра, дочь, ыыыы
Ну пусть для тебя будут муж/брат/сын
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BaldFraud
Хочу посмотреть на мир будущего, где мужчины никогда не подходят к женщинам и даже не смотрят, если не по делу, а то в твиттере даже на это жаловались.
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Владимир Владимир
Ааааааа, ахахаха, целое министерство равенства - вот это бюрократия)
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Born is the King
Министр равенства ВУАХАХАХА
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