Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Поцелуй без согласия – это не что-то допустимое. Это форма сексуального насилия»
Министр равенства Испании осудила Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку.
В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.
Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.
Сначала министр равенства Испании Ирен Монтеро поздравила женскую сборную с победой на чемпионате мира: «Спасибо игрокам и тренерскому штабу за эту победу. Спасибо, что показали, особенно стольким девушкам и женщинам, что это возможно».
Затем она прокомментировала эпизод с участием Рубилеса. «Давайте не будем считать, что поцелуй без согласия – это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех. Изменить это – задача всего общества. Согласие – это главное», – написала Монтеро.
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Похоже, раздуют из этого скандал и ждут Рубиалеса санкции…
Неужели кому-то из комментаторов здесь было бы приятно, если какой-то мужик внезапно просто вот так взял и поцеловал вашу жену/сестру/дочь?
Да, хорошо, что она всё это вот так положительно для мужика восприняла
Да и судя по комментам Рубиалеса они там чуть ли не лучшие друзья
Не так уж и редко в общественных местах мужики пытаются поцеловать или хлопнуть по какой-либо части тела совсем им незнакомых девушек, которые никаким образом им даже не намекали на согласие.
Пусть в этом случае всё добровольно. И слава Богу!
Плохо, что из-за слов всех этих "министров" на реальные проблемы люди теперь смотрят как на "повесточку
"
Но в данном случае всё норм, она была согласна, сама сказала - жест взаимный.