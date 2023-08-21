Министр равенства Испании о том, что Рубиалес поцеловал футболистку: «Поцелуй без согласия – это не что-то допустимое. Это форма сексуального насилия»

Министр равенства Испании осудила Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку.

В финале женского чемпионата мира, прошедшего в Австралии и Новой Зеландии, сборная Испании обыграла Англию (1:0) и выиграла титул впервые в своей истории.

Во время церемонии вручения медалей глава Королевской испанской футбольной федерации крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.

Сначала министр равенства Испании Ирен Монтеро поздравила женскую сборную с победой на чемпионате мира: «Спасибо игрокам и тренерскому штабу за эту победу. Спасибо, что показали, особенно стольким девушкам и женщинам, что это возможно».

Затем она прокомментировала эпизод с участием Рубилеса. «Давайте не будем считать, что поцелуй без согласия – это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы до сих пор не можем взять под контроль, от которой женщины регулярно страдают незаметно для всех. Изменить это – задача всего общества. Согласие – это главное», – написала Монтеро.

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