Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов после Кумана. Ее включат в шорт-лист кандидатов

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Тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов.

По информации The Telegraph, Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину Вигман в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки Роналда Кумана. В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.

В настоящее время Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года команда под ее руководством вышла в финал, где уступила сборной Испании (0:1), а в 2021 году женская команда Англии выиграла женский чемпионат Европы.

Ранее Вигман выиграла Евро и вышла в финал чемпионата мира с женской командой Нидерландов.

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49 комментариев

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LifeStream
Ответ Ложный Латераль
Даже представить трудно. Это не футьбольный менеджер. Тут нужно держать раздевалку. А парни не будут уважать, каков их уровень ни был
Банально сложно представить, как миниатюрная женщина будет пихать условному двухметровой у Ван дэйку, а он на серьезных щах будет ее слушать, после речей от клоппа.
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Amalfitano
Ответ Korney
ты в школу ходил?!кто тебя учил?))80% женщины,ты их не уважал?смотрел как на г...о?))))) да пусть тренерует
А школьные учительницы учили/руководили взрослыми амбициозными тестостероновыми мужиками?
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Demyan Grachev
тема сисек не раскрыта...
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+14
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Ложный Латераль
Ответ Korney
ты в школу ходил?!кто тебя учил?))80% женщины,ты их не уважал?смотрел как на г...о?))))) да пусть тренерует
Странное сравнение. Меня в школе учили тем вещам, которые я не знаю. А тут получается она будет просить их играть так, как она себе и представить не может, так как не играла в мужской футбол.
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red hikkikomori
Главное чтобы она футболистов не целовала после их побед)
А так хуже Кумана не будет)
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Я всех их сделал
Нужно обязать в рамках борьбы с нетолерантностью и неравенством каждую сборную иметь триумвират тренеров - женщина, чернокожий и гей. Либо пусть это будет чернокожая женщина-лесбиянка, но тогда до кучи чтоб ещё бодипозитивным трансгендером с ограниченными возможностями была.
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Георгий Михеев
После Кумана травокурам уже ничё не страшно. Можно даже Саню Мостового назначить -)))
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lime unicorn
учитывая, что в королевском футбольном союзе не знают тренеров, кроме Луи, Адвоката, Кумана и Хиддинка, вариант с Сариной будет хотя бы интересным. и получится уж явно лучше, чем у де Бура
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tennisman75
Не пойдет… «Мисс Голландия» трансгендер, а тренер мужской сборной женщина) недорабатывает где то федерация футбола Голландии)
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Jervinho
Мостовой в курсе?
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Edo Milanian
Отлично, надеюсь так и будет. Одним конкурентом для Италии меньше. Да и по результатам эту тему прикроют надолго.
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Cleric9339
Ответ Глеб Глебыч
типа нет хороших женщин-режиссёров ? из какой пещеры ты выбрался
Сразу на ум приходят братья Вачовски, как стали сёстрами, так сразу и шлак сняли 😂
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lime unicorn
Ответ Edo Milanian
Отлично, надеюсь так и будет. Одним конкурентом для Италии меньше. Да и по результатам эту тему прикроют надолго.
канеш Нидерланды Италии не конкурент. последние конкуренты у итальянцев -- Македония и Швеция.
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Жирный Лукаку
Ответ noti22
Ну допустим её назначат, она с вероятностью 99% опозорится, и может хоть так глаза у европейцев откроются
Откуда такая уверенность? Ей же не на поле бегать. По сути женщин-руководителей хватает, вполне себе есть те, кто отлично себя в мужских коллективах чувствует
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Amalfitano
Ответ Жирный Лукаку
Откуда такая уверенность? Ей же не на поле бегать. По сути женщин-руководителей хватает, вполне себе есть те, кто отлично себя в мужских коллективах чувствует
Тут как бы спорт высших достижений, а не просто мужской коллектив.
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Никита Бурцев
Ответ Baymyrat Gafurov
Если она хороший спец, то почему нет?
Всё-таки это довольно опасно. Уровень футбола у женщин крайне низкий, даже у чемпионов мира. Тоже самое касается физической формы. Силы пасов, ударов, что из этого как и где крыть и перехватывать. Без предварительной обкатки в мужской команде калибром поменьше, осень рискованно назначать ее сразу тренером мужской сборной
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Глеб Глебыч
Ответ Блистательно
спасибо, но нет. Нам женщин-режиссёров достаточно, снимающих феминистские высеры
типа нет хороших женщин-режиссёров ? из какой пещеры ты выбрался
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Назар Игорь
Хорошая шутка.
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noti22
Ответ Жирный Лукаку
Откуда такая уверенность? Ей же не на поле бегать. По сути женщин-руководителей хватает, вполне себе есть те, кто отлично себя в мужских коллективах чувствует
Потому что женский футбол по сути является совсем другим видом спорта, с другими скоростями и уровнем сопротивления. Условно как пляжный или мини-футбол. Пусть попробует сначала потренировать где-то в низшей лиге мужского футбола, а зачем идёт в сборную Голландии
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NikoVinkovic
Предвкушаю множество уничижительных комментариев и критику такой затеи от псевдоэкспертов.
Тем не менее, тренер сборной Канады раньше тренировал женщин, а с мужской сборной добился самых высоких результатов если не в истории, то за последние лет 30 точно. Да, они не вышли из группы на ЧМ, но не забывайте, что это Канада, для которой ещё совсем недавно попадение на ЧМ, лидерство в отборе, финал Лиги наций КОНКАКАФ были недостижимыми мечтами.
Так что не буду говорить, о том, что подобный эксперимент обязательно приведёт к успеху, но и вряд ли станет кромешным провалом. И да, ещё совсем недавно женщин как президентов стран себе представить было невозможно, а сейчас вполне нормальное явление. Так же может случиться и с тренерами.
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Роман Г.
Уверен, футболисты сборной Нидерландов просят другого главного тренера - Тихану Немчич.
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vzi
Ответ LifeStream
Банально сложно представить, как миниатюрная женщина будет пихать условному двухметровой у Ван дэйку, а он на серьезных щах будет ее слушать, после речей от клоппа.
Еще нормально будет выглядеть выход игроков после душа. Если кто-то забудет свою балду прикрыть.
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Ложный Латераль
Ответ LifeStream
Банально сложно представить, как миниатюрная женщина будет пихать условному двухметровой у Ван дэйку, а он на серьезных щах будет ее слушать, после речей от клоппа.
Именно
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NikoVinkovic
Ответ lime unicorn
канеш Нидерланды Италии не конкурент. последние конкуренты у итальянцев -- Македония и Швеция.
Щас ещё Украина вон конкурент в отборе.
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МТБ
Ответ Amalfitano
А школьные учительницы учили/руководили взрослыми амбициозными тестостероновыми мужиками?
Учительныцы не знаю, но я видел таких в универе. Лично у меня была такая преподаватель по дискретной математике, что давила авторитетом многих. Знавал я теких и в других местах. В условном интеле, например.
О, а есть такая компания AMD, где амбициозных дядек столько, что меж ними можно ЧМ на 32 команды провести, в полных составах. Так вот ими руит Лиза Су, которая там не за красивые глаза, а потому, что у неё авторитета и достижений столько, что она тестестероновых мальчиков может ежедневно на обед кушать.
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