Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов после Кумана. Ее включат в шорт-лист кандидатов
Тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов.
По информации The Telegraph, Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину Вигман в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки Роналда Кумана. В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.
В настоящее время Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года команда под ее руководством вышла в финал, где уступила сборной Испании (0:1), а в 2021 году женская команда Англии выиграла женский чемпионат Европы.
Ранее Вигман выиграла Евро и вышла в финал чемпионата мира с женской командой Нидерландов.
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А так хуже Кумана не будет)
Тем не менее, тренер сборной Канады раньше тренировал женщин, а с мужской сборной добился самых высоких результатов если не в истории, то за последние лет 30 точно. Да, они не вышли из группы на ЧМ, но не забывайте, что это Канада, для которой ещё совсем недавно попадение на ЧМ, лидерство в отборе, финал Лиги наций КОНКАКАФ были недостижимыми мечтами.
Так что не буду говорить, о том, что подобный эксперимент обязательно приведёт к успеху, но и вряд ли станет кромешным провалом. И да, ещё совсем недавно женщин как президентов стран себе представить было невозможно, а сейчас вполне нормальное явление. Так же может случиться и с тренерами.
О, а есть такая компания AMD, где амбициозных дядек столько, что меж ними можно ЧМ на 32 команды провести, в полных составах. Так вот ими руит Лиза Су, которая там не за красивые глаза, а потому, что у неё авторитета и достижений столько, что она тестестероновых мальчиков может ежедневно на обед кушать.