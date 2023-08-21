Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов после Кумана. Ее включат в шорт-лист кандидатов

Тренер женской сборной Англии Сарина Вигман может возглавить сборную Нидерландов.

По информации The Telegraph, Королевский футбольный союз Нидерландов готов включить Сарину Вигман в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной в случае отставки . В этом случае она может стать первой женщиной, возглавившей мужскую национальную команду.

В настоящее время Сарина Вигман возглавляет женскую сборную Англии. На женском чемпионате мира 2023 года команда под ее руководством вышла в финал, где уступила сборной Испании (0:1), а в 2021 году женская команда Англии выиграла женский чемпионат Европы.

Ранее Вигман выиграла Евро и вышла в финал чемпионата мира с женской командой Нидерландов.

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