Геркус о Fan ID и матче «Спартак» – «Зенит»: «Бойкот проваливается? Если придет 40 000 – значит, фанаты ошиблись с формой протеста. Может, мы никогда больше не увидим «Фратрию» и «Вираж»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Открытие Банк Арена Фратрия Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Ландскрона Илья Геркус Fan ID Футбол

Илья Геркус считает, что бойкот фанатов из-за Fan ID провалился.

«Fan ID и фанаты – бойкот проваливается?

Поводом для размышления стал бодрый пост в телеграме «Спартака» о том, что к дерби с «Зенитом» уже продано 25 000 билетов.

То есть, с учетом того, что еще несколько дней продаж и многие решают пойти за день-два до игры, а то и в сам день матча, есть все шансы, что на матч придет 30-40 тысяч болельщиков.

Для клуба очень важна каждая лишняя тысяча. Придут ближе к 30 000 – результат хороший, но пока еще далекий от классической цифры в 40-42 тысячи для такого матча. Придут ближе к 40 000 – значит барьер Fan ID (некстати, неудобно и неуклюже введенный), практически преодолен.

А это значит, что стадионная выручка снова сможет стать значимым источником доходов для клуба. То есть для футбольных клубов показался свет в конце тоннеля.

А что это означает для активных фанатов, которые, как известно, бойкотируют матчи уже второй сезон? Это означает, что они ошиблись с формой протеста, что их риторика не смогла повлиять на широкие массы болельщиков и бойкот ждет поражение.

И вполне может быть, что мы никогда воочию больше не увидим (и не услышим) ни «Фратрию», ни «Вираж».

Средний болельщик может и поскучает и повздыхает по старым временам, градус упал, накал потух, но что же – не ходить теперь? Времена, как известно, меняются.

А может статься, возникнут новые объединения – из «лояльных» болельщиков, поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis («Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними»).

Еще один пример (возможно, самый успешный) преодолевания барьера Fan ID – «Динамо». «Динамо» в прошлом сезоне добилось самой высокой в своей российской истории посещаемости и стало самым посещаемым московским клубом. Согласитесь, это не просто, особенно, когда клуб, мягко скажем, не борется за чемпионство.

И вот, после ввода Fan ID, посещаемость у них в первые матчи здорово упала (на Самару пришло меньше 5 000 болельщиков), но затем ожила, и уже на «Локо» пришло больше 15 000.

Интересно, посмотреть на завтрашнюю игру с ЦСКА. Спортивная интрига есть, погода отличная, все факторы только за. Будет больше 20 000 – значит, менеджеры «Динамо» смогли найти ключи к новой аудитории, раскачали публику и, несмотря на препятствия, привели ее на арену.

Значит, не за горами новые рекорды посещаемости и вызов перед остальными московскими клубами, которым волей-неволей придется перенимать динамовские методы работы и подходы к работе с аудиторией», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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23 комментария

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Дмитрий Никифоров
Да, возможно, на Зенит и соберется тысяч 30, на ЦСКА, а остальные матчи по 2, 3 и 5 тысяч собирать? бред
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Tun
Проблема в том, что фанаты и болельщики раньше сами приносили деньги, а теперь им приходится платить, чтобы пришли
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Ярик01
Фанаты приходили на каждый матч, ильюшки лишь на высокие.
Не помню как с Зенитом, но на матч с ЦСКА билеты исчезали даже не доходя до открытой продажи за две недели до начала матча (этап после распределения по корпоративным заявкам и приоритета абонементчиков на доп.билеты). Сейчас гордятся, что ко дню матча может 30 тыс. билетов будет распродано.
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Vladvenk
Ответ Дмитрий Никифоров
Да, возможно, на Зенит и соберется тысяч 30, на ЦСКА, а остальные матчи по 2, 3 и 5 тысяч собирать? бред
И в итоге сократят чемпионат до 5 окупаемых команд.
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Severfan
можно хоть весь стадион забить ряжеными, но фанатской энергии всё равно не будет. долой fan id
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Aleksey Yashin
Раньше на матчи уровня Спартак-ЦСКА, Спартак-Зенит нужно было заранее очередь огромную отстоять, чтобы билет купить (и не факт что купишь в итоге), про билеты в кассе перед матчем и речи быть не могло, только у перекупов в 3-4 раза дороже. Сейчас же полупустые трибуны, при том что бюджетников нагоняют разными способами. Может времена и меняются, но такого ажиотажа нет от слова совсем, и ближайшее время не будет.
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Геркус на работу напрашивается? Своим лояльным к фануйди постом
Да он кремлю одно место уже полтора года усиленно вылизывает
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Oleg Olegov
"А может статься, возникнут новые объединения – из «лояльных» болельщиков, поднимутся новые знамена, зазвучат новые песни"

Представляю, как на этом матче у Спартака и Зенита вдруг возникнут новые объединения лояльных болельщиков, и они сразу подружатся друг с другом, ведь насилие и вражда остались в том страшном и злом дофанайдийном мире, и все вместе поднимут новые знамена и запоют новые песни.

Sero venientibus ossa, раз так.
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Денис Давыдов
Сказал известный лизоблюд кремля
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Cst Cap
И когда времена поменяются, что-то мне подсказывает, что геркусы будут также пространно и путанно отказываться от сказанного. Чтобы снова шагать в ногу с теми, кто платит деньги
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Cavenaghi_19
Он прав, бойкотировать надо до конца. Иначе, власть снова покажет на циферки и скажет что всё хорошо, все спасены от буйных фанатов и честный люд пошел на стадионы.
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kritik777
Геркус не учел важный фактор, фанаты это драйв, эмоции, атмосферность. Ничего этого обычные болелы дать не могут ибо не в состоянии организованно выдать перфоманс. Новые объединения никто создавать не будет-) дабы не попасть под раздачу
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
То, что на Зенит сейчас ходит 20k+ это заслуга бесплатных билетов (которые до сих пор раздают по ведомствам, мне друзья регулярно присылают), низкие цены на билеты (просто сравните с прошлыми сезонами) и всякие плюшки - бесплатные хот доги, бесплатные автобусы вон вернули. Все это дорогое удовольствие и приносит клубам гораздо меньше денег. Представить сегодня, что на Газпром арену придёт 55к на Спартак с ценами от 2к за билет нереально
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Eugene88
Очень глупо (или осознанная манипуляция) сравнивать на примере топ матчей. На топ всегда собирались те самые, которые 2 раза в год. А фанаты ходят на каждый матч. Таким образом матчи с аутсайдерами, да еще и в будни будут на пустых стадионах
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градус ненависти
куда уж без этой шавки геркуса
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Ебздрогыч
Геркус на работу напрашивается? Своим лояльным к фануйди постом
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Мукунку хороший
Ответ Vladvenk
И в итоге сократят чемпионат до 5 окупаемых команд.
Так давно пора..можно до 10.. максимум..
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Vladvenk
Ну, посмотрим.
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Василий Монксик
Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
То, что на Зенит сейчас ходит 20k+ это заслуга бесплатных билетов (которые до сих пор раздают по ведомствам, мне друзья регулярно присылают), низкие цены на билеты (просто сравните с прошлыми сезонами) и всякие плюшки - бесплатные хот доги, бесплатные автобусы вон вернули. Все это дорогое удовольствие и приносит клубам гораздо меньше денег. Представить сегодня, что на Газпром арену придёт 55к на Спартак с ценами от 2к за билет нереально
Лучше бесплатно раздать,чем пустое сидение..
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