Генсек РФС: «Полиция не против продажи пива на стадионах, оборудованных Fan ID»

Полиция поддержала разрешение продажи пива на стадионы при условии действия Fan ID.

«У полиции нет никаких возражений против продажи пива на стадионах, оборудованных системой карты болельщика, в рамках соревнований, где она действует.

Это вопрос обеспечения безопасности. Потому что если брать советскую историю, то мы знаем, что большая часть потасовок на стадионах, которые широко тогда не освещались, возникали, потому что граждане были «подогретыми».

Большое количество людей – это всегда определенный риск. Фактор алкоголя и его количества важен. Нужно понимать, что это вопрос наших с вами жизней и здоровья. Это самое важное при проведении массовых мероприятий», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее снятие запрета на продажу пива на стадионах одобрила Государственная дума РФ. Депутат Дмитрий Свищев заявил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии.

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