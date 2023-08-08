Генсек РФС: «Полиция не против продажи пива на стадионах, оборудованных Fan ID»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Максим Митрофанов стадионы Матч ТВ Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Полиция поддержала разрешение продажи пива на стадионы при условии действия Fan ID.

«У полиции нет никаких возражений против продажи пива на стадионах, оборудованных системой карты болельщика, в рамках соревнований, где она действует.

Это вопрос обеспечения безопасности. Потому что если брать советскую историю, то мы знаем, что большая часть потасовок на стадионах, которые широко тогда не освещались, возникали, потому что граждане были «подогретыми».

Большое количество людей – это всегда определенный риск. Фактор алкоголя и его количества важен. Нужно понимать, что это вопрос наших с вами жизней и здоровья. Это самое важное при проведении массовых мероприятий», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее снятие запрета на продажу пива на стадионах одобрила Государственная дума РФ. Депутат Дмитрий Свищев заявил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен во время осенней сессии.

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11 комментариев

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"У полиции нет никаких возражений против продажи пива на стадионах"

Против продажи нет. А против употребления?
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То есть ввели FanID, чтобы не было, по их разумению, буянов и неадекватным, и разрешают продажу пива, чтобы они снова появились. Ну ок.
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То есть на Кубок без пива?
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Пыжьтесь, пыжьтесь. Будем на молодежку и женский ходить.
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Только же навели безопасность!
И опять мамочек и пенсионеров с детьми подвергают опасности.
Необходим Beer ID на стадионах, оборудованных Fan ID.
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Коньяк и виски в театрах и на концертах это другое.
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Да здравствует детский алкоголизм!)У нас же теперь дети основная аудитория по мнению чиновников. Ну и мамы с удовольствием будут потягивать баночное пиво с многократной наценкой
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Больше всего от возвращения пива выиграли фанаты КХЛ где нет FAN ID но при этом прям на аренах есть крутые пивоварни
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Триумвират РФС + МВД + Балтика...
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Ответ Idacius
То есть ввели FanID, чтобы не было, по их разумению, буянов и неадекватным, и разрешают продажу пива, чтобы они снова появились. Ну ок.
гармония!
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Ответ Раменки за Динамо
Коньяк и виски в театрах и на концертах это другое.
МВД по театрам не ходит, они вообще не в курсах че там.
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