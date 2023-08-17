Вратарь «Крыльев» Фролов о Fan ID: «Время сейчас сложное. Значит, закон надо выполнять. Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение»

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Fan ID.

– Fan ID – зло?

– Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение. Но есть закон, и ничего не поделать. Другой момент, что это касается только футбола и только Премьер-лиги. Понимаю, на что этот закон направлен. Слышал, что даже какие-то городские мероприятия в будущем могут начать по подобной системе проводить. Во избежание каких-то моментов.

Время сейчас сложное, однозначно. Значит, закон надо выполнять. Хорошо, что на хоккее он не нужен – буду спокойно на него ходить. На футбол бы я с Fan ID точно не ходил. Не стал бы заморачиваться.

– На «Самара Арене» сильно изменилась атмосфере?

– Конечно, хочется видеть как можно больше болельщиков. Это абсолютно другие эмоции, состояние на поле. На «Спартак» пришло 20 тысяч – плохо сыграть в таких условиях ты не можешь. Будешь выкладываться на 130 процентов и делать все возможное. Когда 2-3 тысячи на трибунах, всегда футбол вялый, скучный и неинтересный. А при 20 тысячах любой момент – и все хватаются за голову. Даже в кубковой игре с «Зенитом» трибуны кричали, ликовали, расстраивались. Это заводит, – сказал .

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