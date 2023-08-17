Вратарь «Крыльев» Фролов о Fan ID: «Время сейчас сложное. Значит, закон надо выполнять. Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Евгений Фролов Fan ID Футбол

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о Fan ID.

– Fan ID – зло?

– Если бы от меня что-то зависело, я бы уже принял решение. Но есть закон, и ничего не поделать. Другой момент, что это касается только футбола и только Премьер-лиги. Понимаю, на что этот закон направлен. Слышал, что даже какие-то городские мероприятия в будущем могут начать по подобной системе проводить. Во избежание каких-то моментов.

Время сейчас сложное, однозначно. Значит, закон надо выполнять. Хорошо, что на хоккее он не нужен – буду спокойно на него ходить. На футбол бы я с Fan ID точно не ходил. Не стал бы заморачиваться.

– На «Самара Арене» сильно изменилась атмосфере?

– Конечно, хочется видеть как можно больше болельщиков. Это абсолютно другие эмоции, состояние на поле. На «Спартак» пришло 20 тысяч – плохо сыграть в таких условиях ты не можешь. Будешь выкладываться на 130 процентов и делать все возможное. Когда 2-3 тысячи на трибунах, всегда футбол вялый, скучный и неинтересный. А при 20 тысячах любой момент – и все хватаются за голову. Даже в кубковой игре с «Зенитом» трибуны кричали, ликовали, расстраивались. Это заводит, – сказал Фролов.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Выполняю закон - не посещаю РПЛ без Fan ID. До Fan ID почти не пропускал домашние игры много лет. И, честно говоря, даже не скучаю. Всё равно еврокубков и международных турниров нет, а без них вообще не особо понимаю, зачем это всё надо.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zanuda59
Я так понял(с его слов), что в обычное время закон соблюдать не надо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Rytikov
Так это, раньше то время было нормальное, закон то приняли еще до "сложных" времен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Dmitrievskiy
Ответ jepp ebriloff
Мы люди подневольные, пущай барин судьбинушку нашу решает
Наверху не дураки сидят, им виднее…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladimir Rytikov
Ответ Никита Аксанов
Выполняю закон - не посещаю РПЛ без Fan ID. До Fan ID почти не пропускал домашние игры много лет. И, честно говоря, даже не скучаю. Всё равно еврокубков и международных турниров нет, а без них вообще не особо понимаю, зачем это всё надо.
Согласен, не ходил после введения фанки, а сейчас, после того, как свалил, не ходил бы в любом случае)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Vladimir Rytikov
Согласен, не ходил после введения фанки, а сейчас, после того, как свалил, не ходил бы в любом случае)
Очень важная информация. Типа похвастался, что свалил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий