Фанаты хоккейного ЦСКА вернутся на домашние матчи команды после 5 лет бойкота из-за нежелания оформлять Fan ID для футбола. Конфликт с Есмантовичем не прекращен

Активная группа фанатов хоккейного ЦСКА вернется на домашние матчи команды.

Бойкот домашних матчей хоккейного клуба, который продолжался 5 лет, завершен.

Он начался 17 августа 2018 года из-за серьезных разногласий фанатов с президентом ХК ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«Возвращение активных фанатов на домашние матчи, но не на фанатский сектор.

С начала сезона-2023/24 активные фанаты ЦСКА приняли решение о возвращении на трибуны домашней для ПХК ЦСКА арены, которую не посещали на протяжении последних пяти сезонов.

Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять Fan ID и лишенных большей части живого футбола.

Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не «фанатский сектор Есмантовича»! Отношение к этому персонажу остается неизменным!» – говорится в заявлении фанатской группы.

ЦСКА закрыл гостевой сектор. Клуб воюет с фанатами с начала сезона (январь 2019 года)

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