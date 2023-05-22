Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удалений в матче «Спартак» – ЦСКА

Александр Соболев и Виллиан Роша приглашены на заседание КДК РФС.

« » обыграл ЦСКА в 28-м туре Мир (2:1).

Нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику , указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

«Эпизод с жестом будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

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