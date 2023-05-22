Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удалений в матче «Спартак» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев и Виллиан Роша приглашены на заседание КДК РФС.

«Спартак» обыграл ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1).

Нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

«Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», – сказал глава комитета Артур Григорьянц. 

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88 комментариев

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Феликс Иваненко
им должны выдать линейку, чтоб в присутствии свидетелей решил спор раз и навсегда
+81
-3
+78
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bevooch
Ответ Жаргал Шадапов
Россиянин думаю в проигрыше будет 🤭
Жаргал Шадапов - главный эксперт по измерениям у россиян
+37
0
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Ильдар Фарукшин
Сколько шуток. Тогда Дзюбу пригласить надо экспертом
+32
-3
+29
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kulik13
Сначала один покажет. Потом другой.
А потом очная ставка!
+15
-2
+13
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Forrest Gamp
роша опять показывать будет? он же языка не знает))
+14
-2
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-DF-
Зарему экспертом не забудьте позвать - её тема.
+14
-2
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BBshkin
Ответ werter
Потом дуэль!
На причиндалах?
+8
0
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Честный контроль
Господи,идиоты,Рошу ту нахрена приглашать на ваш шабош
+7
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NaGLiY
Ответ Ильдар Фарукшин
Сколько шуток. Тогда Дзюбу пригласить надо экспертом
Третейским судьей.
+7
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snork
Доигралиcь судьи с соболевым в лояльность, он и на заседании может этот жест повторить.
+7
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Виктор Поникаров
хорошо бы еще родителей пригласить... анекдот...
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shishovv
Выездное заседание в океанариуме
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Сергей Жарковский
ЭСК должны были ещё и Карасёва пригласить.
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Babusya
Соболева наказать, Рошу оправдать!
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murzzzzzilka
Подскажите Роше взять переводчика:) а то ведь опять начнёт показывать:))
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ДудьСдулся
Ответ Forrest Gamp
роша опять показывать будет? он же языка не знает))
Придёт с сурдопереводчиком :)
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Мосгорсуд
А Рошу то за что))....цирк
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ДудьСдулся
Ответ Мосгорсуд
А Рошу то за что))....цирк
За цитирование :)
В России же сейчас так: процитировал что-то не то про СВО и получил десяточку (не матчей)
+4
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werter
Ответ BBshkin
На причиндалах?
Само собой.
+2
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LifeSpartak
Приглашены,чтобы Соболев ещё раз продемонстрировал свой жест только уже кдк!
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koskyan
Показательно нужно дисквалифицирован на максимальный срок
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Руслан Левинский
Ответ Жаргал Шадапов
Россиянин думаю в проигрыше будет 🤭
Ты видать спец по южноамериканским балалайкам?
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Wiley Fox
Роша и там покажетт этим придуркам, что ему Соболев показывал
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sargassman
Ответ ВячеславКЗ
Весь Зенит можно, они все свидетили
Так и весь Спартак можно..! Есть отличное фото из раздевалки Спартака 90-х, где ребята дурачатся ещё жёстче, чем Дзюба с Азмуном... Жаль, нельзя сюда его втиснуть.., но при желании можно найти в Инете...
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Neo
в узком кругу будут смотреть) ?
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