Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удалений в матче «Спартак» – ЦСКА
Александр Соболев и Виллиан Роша приглашены на заседание КДК РФС.
«Спартак» обыграл ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1).
Нападающий красно-белых после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
«Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А потом очная ставка!
В России же сейчас так: процитировал что-то не то про СВО и получил десяточку (не матчей)