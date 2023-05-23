Романцев о стычке Соболева и Роши: «Заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет отношения к футболу»

Олег Романцев осудил стычку Александра Соболева и Виллиана Роши в матче «Спартака» и ЦСКА.

Во втором тайме матча «Спартака» и в 28-м туре Мир (2:1) форвард красно-белых схватил себя за пах, показывая неприличный жест защитнику армейцев , после чего бразилец повторил его жест. Главный арбитр матча после просмотра видеоповтора удалил с поля обоих игроков.

– В воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально.

– И все-таки, каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.

– Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.

– Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?

– Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику – просто из ряда вон выходящий случай!

– Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?

– А ее и без карточки не должно было быть. Александр – уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной!

Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок – мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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