Романцев о стычке Соболева и Роши: «Заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет отношения к футболу»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Олег Романцев Сергей Карасев видеоповторы Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Спорт-Экспресс Футбол

Олег Романцев осудил стычку Александра Соболева и Виллиана Роши в матче «Спартака» и ЦСКА.

Во втором тайме матча «Спартака» и ЦСКА в 28-м туре Мир РПЛ (2:1) форвард красно-белых Александр Соболев схватил себя за пах, показывая неприличный жест защитнику армейцев Виллиану Роше, после чего бразилец повторил его жест. Главный арбитр матча Сергей Карасев после просмотра видеоповтора удалил с поля обоих игроков.

– В воспоминаниях об этом дерби будут больше говорить не о красивых голах и ярких комбинациях, а об этой грязной истории, которая заставила вздрогнуть даже таких тертых в футболе людей, как я. И это печально.

– И все-таки, каким вы увидели этот конфликт? Ведь он тоже стал частью дерби.

– Считаю, что к футболу, к самой игре, эта заваруха с хамством, грубостью, взаимными оскорблениями и хулиганской выходкой не имеет никакого отношения. Для дворового футбола, где всякое случается, такое могло бы еще сойти. Но в матче лидеров в присутствии десятков тысяч болельщиков это воспринялось как дикость и распущенность.

– Но кого бы вы назвали в этой истории зачинщиком, а кого пострадавшим?

– Я не люблю обсуждать такие ситуации, как и оценивать решения судей. И уж тем более искать здесь правых и виноватых. Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий. И уж точно на такую выходку не стоило отвечать откровенной грубостью. А уж безобразный жест по отношению к сопернику – просто из ряда вон выходящий случай!

– Возможно, покажи перед этим Карасев Роше и Соболеву по желтой карточке, не было бы той дикой вспышки спартаковца?

– А ее и без карточки не должно было быть. Александр – уже сложившийся игрок, сделавший себе имя уважаемого форварда. Так расти дальше, становись настоящим лидером «Спартака», завоюй место в сборной!

Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок – мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

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35 комментариев

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Vagner01
Ответ Spartakus1984
Вот именно,Карась должен был показывать обоим по ЖК еще раньше-когда анчались стычки
Он должен был дельфину КК показать ещё тогда когда тот в центре поля тоже самое показывал! Почему ему боковой и ВАР не подсказали это тоже вопрос!
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Дата саентист
"Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок – мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно"

напомнило "Компромисс" Довлатова, там такой же язык)
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+6
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Cst Cap
Во времена Олега Романцева, как игрока, защитник встал бы и, не апеллируя к судье, бил бы этого как бы человека до приезда милиции. Вот только тогда делать такие жесты никому бы не пришло в голову, люди были другие.
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Owen_the_Simple
Ответ Cst Cap
Во времена Олега Романцева, как игрока, защитник встал бы и, не апеллируя к судье, бил бы этого как бы человека до приезда милиции. Вот только тогда делать такие жесты никому бы не пришло в голову, люди были другие.
Не до приезда милиции, конечно. Но разок бы прописали и это было бы правильно. Тут дело не во временах. Странно, что никто Соболеву в юности этот урок не преподнёс. Потому, что сейчас-то уже поздно, если ему кто в торец щёлкнет, то хоть и будет прав, но получит дисквалификацию на ещё более длительный срок, чем сам Соболев, что открывает Соболеву путь для продолжения провокационного поведения.
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Кржемилик
Чето мне кажется погорячился Романцев с "уважаемым форвардом", имя то он себе сделал, только совсем другое.
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Alyosha1803
Имя уважаемого форварда? мне показалось?????
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Иван Правспарт
Больше поговорить не о чем ,здесь что все озабочены ,ну погорячился Малый, молодой ещё, сообразит исправится ,не справится будем делать выводы.
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Tydeus
Даже Романцев говорит: "Но то, что уже после свистка Роша толкнул Соболева, не давало повода для такого развития событий".
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Vagner01
Ответ Caustic
когда он показывал такое же в центре поля? минуту матча назови! или все этот ноунеймовский скриншотик мусошишь как доказательство?
А это разве не доказательство этот скриншот? Ваши же мусолят что типа гол Игнатова был чистый хотя его колено было в офсайде!
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Caustic
Ответ Vagner01
И что ? На всех видео колено в офсайде! А минуту где ваш неадекват и дельфин в центре яйцами тряс ищи сам мне не надо это!
так не трынди тогда что он что-то там делал.. сами придумали, сами нарисовали, сами бегаете как с флагом с левой картинкой.
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Vagner01
Ответ Caustic
так не трынди тогда что он что-то там делал.. сами придумали, сами нарисовали, сами бегаете как с флагом с левой картинкой.
Да нет это вы придумали что гол Игнатова был чистый и третий день об этом орете! И даже если ваш мерзюк в центре поля этого не делал и как вы говорите что мы это якобы нарисовали (что бред полнейший) то это не оправдывает того что он потом сделал! Хотя дельфин и есть дельфин! У вас вся команда дельфины на тренировках небось только и учатся в штрафной нырять!
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Cst Cap
Ответ mnogokotin-
ты типа говоришь что это хорошо? )))))))))))))))))) давай вылазь там из своих 90х, 20 лет прошло
Вот о том то и речь, раньше было бы нечего обсуждать, ибо такое просто не произошло бы никогда. Не то, что сейчас
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Caustic
Ответ Cst Cap
Во времена Олега Романцева, как игрока, защитник встал бы и, не апеллируя к судье, бил бы этого как бы человека до приезда милиции. Вот только тогда делать такие жесты никому бы не пришло в голову, люди были другие.
да-да, фантазируй.
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Caustic
Ответ Cst Cap
Ты читать умеешь? Где я написал, что это хорошо или что драка бы произошла? Этого бы не было просто, никаких жестов, никаких побоев. Потому что люди были другие
барыжили плащами в свободное от футбола время, например? хватит сказки рассказывать про время.
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Сергей Ошлапов
Ответ Дата саентист
"Допускаю, что это был только срыв, который станет для него уроком на будущее. О чем Саша сразу же заявил после матча, извинившись перед болельщиками. Случившееся еще и тревожный звонок – мол, одумайся, парень, ты перешел грань! И вот это уже опасно" напомнило "Компромисс" Довлатова, там такой же язык)
Саша стратил, но он осознал уже, а недруги готовы смешать парня с дермом.
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