Радимов о жесте Соболева: «К тому, что с нападающим «Спартака» происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема предлагает сделать мерч, – это уже за гранью»

Владислав Радимов прокомментировал жест Александра Соболева в матче против ЦСКА.

Напомним, нападающий « » после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Радимов назвал три самых негативных явления недели в российском футболе.

«3. Нелепое « » в «Лужниках». Автозаводцы в этом году поражают исключительно в отрицательном смысле. Сменили кучу тренеров и руководителей, но бесславно вылетели, да еще и матчи проводят в «Лужниках» при практически пустых трибунах. Зачем все это?



2. Лещук со своим лицемерным интервью про . Максимально подробно про это уже рассказал, добавить особо нечего. Все это не по-мужски.

1. и ее любимец . К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да еще и предлагает сделать мерч с жестом – это уже за гранью.

Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые в клубе решения», – написал бывший футболист «Зенита».

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