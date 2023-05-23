Радимов о жесте Соболева: «К тому, что с нападающим «Спартака» происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема предлагает сделать мерч, – это уже за гранью»

Теги Спартак ЦСКА Владислав Радимов Лужники премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Славиша Йоканович Игорь Лещук Александр Соболев Зарема Салихова Футбол

Владислав Радимов прокомментировал жест Александра Соболева в матче против ЦСКА.

Напомним, нападающий «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Радимов назвал три самых негативных явления недели в российском футболе. 

«3. Нелепое «Торпедо» в «Лужниках». Автозаводцы в этом году поражают исключительно в отрицательном смысле. Сменили кучу тренеров и руководителей, но бесславно вылетели, да еще и матчи проводят в «Лужниках» при практически пустых трибунах. Зачем все это?

2. Лещук со своим лицемерным интервью про Йокановича. Максимально подробно про это уже рассказал, добавить особо нечего. Все это не по-мужски.

1. Зарема Салихова и ее любимец Александр Соболев. К тому, что с нападающим «Спартака» периодически происходит какая-то дурь, уже все привыкли. Но то, что Зарема его настолько открыто поддерживает, да еще и предлагает сделать мерч с жестом – это уже за гранью.

Страшно представить, что творилось в клубе, когда она оказывала влияние на принимаемые в клубе решения», – написал бывший футболист «Зенита».

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47 комментариев

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Alibi_URAL
Ответ angry horse
весь спартачок пора отправить в психдиспансер на дообследование 😎
И Зарему туда же, у нее как раз медицинская одежда от эскорт услуг должна остаться.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Сергей Лепехин
А что Радимов не добавил, как пьяный жену избивал... Это другое ?
Вот пусть и этой втащит
+14
-1
+13
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angry horse
Ответ Назар Игорь
Неужели нормальные болельщики Спартака не видят что клуб становится посмешищем, а ведь это самое позорное.
нет, не видят, потому что они сами таковыми являются🤡 удивительно, что за все эти дни самым адекватным среди них оказался только Мостовой 😎
+8
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+6
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Назар Игорь
Вот от Заремы всë и пошло, она на весь клуб и его окружение распространила этот вирус идиотизма.
+9
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Назар Игорь
Неужели нормальные болельщики Спартака не видят что клуб становится посмешищем, а ведь это самое позорное.
+10
-5
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angry horse
весь спартачок пора отправить в психдиспансер на дообследование 😎
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seka@
Да не, Владик не бухает, это просто у него особенности лица такие
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ angry horse
весь спартачок пора отправить в психдиспансер на дообследование 😎
Коней на колбасу, львов в цирк.
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Тиджани Бабангида
Негативных явлений гораздо больше. Но Радимову пришлось в них покопаться,создавая рейтинг
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angry horse
Ответ Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
Радимов играл за ЦСКА тоже, так, к сведению если что 😎
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Сергей Лепехин
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В этом сезоне? Я мож пропустил чего...
Пропустил, как Буланову метелил. Развелись
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Ответ Alibi_URAL
И Зарему туда же, у нее как раз медицинская одежда от эскорт услуг должна остаться.
Так халаты недорого стоят )
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S. A.
У неё просто мoзгов ещё меньше, чем у Соболева
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Круглый С
Соболь все сделал правильно, надо было ещё достать и дать понюхать 😂😂😂
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T622222
Дурь орать матом про Спартак празднуя)))
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Сергей Лепехин
А что Радимов не добавил, как пьяный жену избивал... Это другое ?
+6
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Мерч с Соболевым нужен только Зареме... пусть порадуется...
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Борщёв
Ответ Алексей Никитин
а тебя куда отправить надо? На конюшню копыта вырезать?
В ЛТП😁
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RWMen
Влад, завязывай со спиртным уже, аналитик нашелся)
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Alyosha1803
Опять вы всё передернули.
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Ильдар Фарукшин
Комментарий удален пользователем
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Olenyuksi
Что то слишком много стало мнений этого алкаша Владика...
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angry horse
Ответ Круглый С
2:1 Москва красно - белая!!! 😂😂😂
Лондонские парады тоже , с примесью чб😁
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Круглый С
Ответ angry horse
нет, не видят, потому что они сами таковыми являются🤡 удивительно, что за все эти дни самым адекватным среди них оказался только Мостовой 😎
Мостовой? Болельщик Спартака? 🤣🤣🤣
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ angry horse
нет, не видят, потому что они сами таковыми являются🤡 удивительно, что за все эти дни самым адекватным среди них оказался только Мостовой 😎
Мостовой никогда болельщиком Спартака не был, конь попутал.
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