Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Кейта Бальде Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Кейта Бальде рассказал, что Александр Сооблев не извинился за жест в матче с ЦСКА.

Напомним, нападающий «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?

– Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.

Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, – сказал форвард «Спартака».

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57 комментариев

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Budabuda
абаскаль заставил его написать публичные извинения. понятно что дельфин не жалеет, а наооборот можем повторить.
+79
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+69
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Алексей Ненахов
Соболь уже очень сильно перебарщивает , может на 4 игры его отстранят и охладят его пыл , поступок на уровне низкого развития
+58
-5
+53
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Евгений Кошелек
Ответ заблокированному пользователю
До сих пор не понимаю как этот Кейта оказался в России а не перешёл в топ клуб в Италии ...
За ним очереди не стоят, он ничего вообще не показал последнее время в Италии. Какой ему топ клуб?
+34
-1
+33
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Невский баклан
Соболев очень часто получает желтые карточки и недополучает 2ые желтые карточки по счастливой для него случайности, неужели он сам этого не понимает или ему не подсказывают?! У него явно с психикой что-то не так
+28
-1
+27
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Сергей Ковалёв
Ответ Алексей Ненахов
Соболь уже очень сильно перебарщивает , может на 4 игры его отстранят и охладят его пыл , поступок на уровне низкого развития
до конца это сезона 100% надо отстранять, если летом не одумается, то можно попробовать продать...с головой там и правда не всё в порядке.
+21
-2
+19
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Ak4705
Всё что решат, это только на усмотрение клуба, конечно такие поступки, не красят людей, соперника надо уважать,я как болельщик Зенита, так же это отнесу и М. Кержакову. Соболев же конечно подвёл команду, сейчас важные матчи за распределение мест, а он как основной нап, получается мимо, плюс у него уже была дисква на Кубок, где он очень мог помочь команде, дойти до финала.
+13
0
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velosipedin
Ответ заблокированному пользователю
До сих пор не понимаю как этот Кейта оказался в России а не перешёл в топ клуб в Италии ...
в топ-клуб после того как с ним кальяри не продлил контракт? ну да
+14
-1
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mnogokotin-
Ответ Vsemprivet
Ага. Эстафету от дельфина перенял Мозес и нырнул квалифицированнее некуда! Дело Соболева живет и побеждает. 🤢
нырнул? разве не было удара по ноге? )
+18
-10
+8
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Blaumerc
Ответ Алексей Шашин
Взял и сдал друга как стеклотару)))
друга???
+8
-2
+6
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Demedieu
Соболь, конечно, сорвал хайпа. Уже третий день только о нем и говорят делая паузу на Винисиуса
+5
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Дядя ТУРА
Ответ Алексей Шашин
Взял и сдал друга как стеклотару)))
ну да. друзья детства. не разлей вода
+6
-1
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Petr Denisov
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Ответ Ak4705
Всё что решат, это только на усмотрение клуба, конечно такие поступки, не красят людей, соперника надо уважать,я как болельщик Зенита, так же это отнесу и М. Кержакову. Соболев же конечно подвёл команду, сейчас важные матчи за распределение мест, а он как основной нап, получается мимо, плюс у него уже была дисква на Кубок, где он очень мог помочь команде, дойти до финала.
Мне, как болельщику Спартака, кажется что он рано зазвездил, больше нужно забивать и меньше разговоров вести с судьями и провокаторами.

Может в отпуск захотел пораньше, не поймёшь его.

Либо он сделает выводы, либо на выход.
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Spartakus1984
Ответ Невский баклан
Соболев очень часто получает желтые карточки и недополучает 2ые желтые карточки по счастливой для него случайности, неужели он сам этого не понимает или ему не подсказывают?! У него явно с психикой что-то не так
Если на него ен повлияла дисква в 6 матчей кубка то да,что то с пспихикой у него.
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Дмитрий Сологубов
Ответ Wiley Fox
А должен был? Селихов и жжикия извиняются? Обоюдное удаление помогло Спартаку. Коням днища в защите и не хватило
Должен.Это прежде всего неприемлемое поведение.Или ты считаешь, что если соперник такое вытворяет, то это зашквар, а если свой, то ладно?
Да, и обоюдным это удаление стало по чистой случайности.
+5
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Круглый С
Ответ mnogokotin-
нырнул? разве не было удара по ноге? )
Федотов сказал, что падать при ударе должен был назад 😂😂😂
+2
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ЧакСевернаяКорея
Чувак,воспитанный в подворотне,никогда не сможет понять,что такое нравственность.Сейчас все внимание на его жест,но вспомните хоть одну его игру или интервью,где он был адекватен?Эй,жирналисты,ку-ку?
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Батуа
Ответ Артур Багдасарян
а кто-нибудь хоть задался вопросом откуда вообще он взял именно этот жест? вряд ли просто с утра проснулся и решил покажу ка такой жест сегодня Роше. какая-то предистория есть у этого конфликта, очевидно, раз до таких диких эмоций дошло
Когда тебя хулиган на***й посылает, или п****ом обзывает, ты тоже предисторию ищешь?
Какая тут предисторию, он показал ему типо "соси". Как типичный недалёкий школьник. Штраф огромный ему впаять, а если рецедив будет, в дубль сослать. Напы еще есть слава богу.
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Никита Давыдкин
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Один клоун показал жест, второй повторил несколько раз. Роше тоже плевать на команду? Обоим по красной, при этом нет ни одной осуждающей глупый поступок Роши в этом моменте
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Артур Багдасарян
Ответ Батуа
Когда тебя хулиган на***й посылает, или п****ом обзывает, ты тоже предисторию ищешь? Какая тут предисторию, он показал ему типо "соси". Как типичный недалёкий школьник. Штраф огромный ему впаять, а если рецедив будет, в дубль сослать. Напы еще есть слава богу.
Если тебя кто-то посылает, какая-то есть предистория скорее всего, да. Возможно, тебя по делу послали.

Я Соболя не оправдываю, ему у психологу жить надо, как на тренировках. При этом мне лично интересно, что привело к такой редакции. Мы же в случае с боданием Зидана не кричали всем миром, что Зидан редиска и ему штраф и в дубль. Мы разбирались и узнали суть конфликта. Вот и тут интересно было бы узнать.
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Umnik9
Ответ Алексей Шашин
Взял и сдал друга как стеклотару)))
таких друзей иметь, врагов не надо)
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ЖУЛИК
^***ло набить и всё
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Виталик Украинский
Ответ Никита Давыдкин
Один клоун показал жест, второй повторил несколько раз. Роше тоже плевать на команду? Обоим по красной, при этом нет ни одной осуждающей глупый поступок Роши в этом моменте
Понятно что Роша от безысходности повторил. Судья же абсолютно "не хотел" замечать ни первый, ни второй жест извращенца. Если бы не Роша, Соболь до конца игры ходил бы, показывая всему стадиону, свой культур-мультур уровень. Игрок ЦСКА был вынужден пожертвовать собой дабы докричаться до "слепого" судьи.
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Vsemprivet
Ага. Эстафету от дельфина перенял Мозес и нырнул квалифицированнее некуда! Дело Соболева живет и побеждает. 🤢
+21
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Александр Чернов
Ответ Budabuda
абаскаль заставил его написать публичные извинения. понятно что дельфин не жалеет, а наооборот можем повторить.
Мне вот понятно что тебе непонятно что всем понятно
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Виталик Украинский
Ответ Круглый С
Именно так, судьи все видели и разобрались бы. А этот не нашел ни чего лучшего , чем повторять 😂😂
Это уже был второй "показ" Соболева за игру. Что же судьи первую демонстрацию "проглотили"?
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