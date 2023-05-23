Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»
Кейта Бальде рассказал, что Александр Сооблев не извинился за жест в матче с ЦСКА.
Напомним, нападающий «Спартака» после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
– Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?
– Нет, не извинялся. Соболев, на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.
Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, – сказал форвард «Спартака».
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Может в отпуск захотел пораньше, не поймёшь его.
Либо он сделает выводы, либо на выход.
Да, и обоюдным это удаление стало по чистой случайности.
Какая тут предисторию, он показал ему типо "соси". Как типичный недалёкий школьник. Штраф огромный ему впаять, а если рецедив будет, в дубль сослать. Напы еще есть слава богу.
Я Соболя не оправдываю, ему у психологу жить надо, как на тренировках. При этом мне лично интересно, что привело к такой редакции. Мы же в случае с боданием Зидана не кричали всем миром, что Зидан редиска и ему штраф и в дубль. Мы разбирались и узнали суть конфликта. Вот и тут интересно было бы узнать.