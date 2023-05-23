Бальде рассказал, что Соболев не извинился перед командой за жест в матче с ЦСКА: «Он совершил ошибку. Такое удаление может подкосить команду»

Кейта Бальде рассказал, что Александр Сооблев не извинился за жест в матче с ЦСКА.

Напомним, нападающий « » после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

– Соболев получил красную карточку на ровном месте. Он извинился перед командой в раздевалке?

– Нет, не извинялся. , на мой взгляд, совершил ошибку. Потому что такое удаление может подкосить команду.

Но мы показали, что у нас отличный коллектив, собранный из индивидуально сильных футболистов. Действуя сообща, мы сумели переломить игру и добиться победы, – сказал форвард «Спартака».

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