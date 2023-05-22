Винисиус жестом показывал, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду, когда его удалили
Вингер «Реала» Винисиус жестом показывал, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду.
Случилось это после того, как бразильца удалили с поля. Фанаты с трибун в это время скандировали слово «дурень» в адрес футболиста.
Жест Винисиуса вызвал гневную реакцию на скамейке «Валенсии» и спровоцировал новую стычку в подтрибунном туннеле.
Ранее также стало известно, что фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной».
Винисиус был удален с поля в ходе стычки между игроками команд, когда ударил по лицу форварда Уго Дуро.
После 35 туров «Валенсия» занимает 13-е место, набрав 40 очков. Команда еще имеет теоретические шансы на вылет.
Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»
Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Эгрегор фанатов очень сильный и заткнуть его сложно
Самое умное - не реагировать, но для Винни это слишком сложно)
Смотрел на окко, так и не понял, почему Гутцайт и Стогниенко не распознали этот жест)
Чтож он в ЛЧ так себя не ведёт с судьями и соперниками?
Потому что понимает, что и там болельщики соперника начали бы его оскорблять после такого. И тогда не получилось бы все свалить на расизм.
За дурачков нас держит?)
Осуждаю расизм в любом проявлении, но поведение истерички не меньше.
Скоро совсем кукухой поедет бедняжка