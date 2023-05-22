Винисиус жестом показывал, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду, когда его удалили

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Д2 Испания Винисиус Жуниор Футбол

Вингер «Реала» Винисиус жестом показывал, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду.

Случилось это после того, как бразильца удалили с поля. Фанаты с трибун в это время скандировали слово «дурень» в адрес футболиста.

Жест Винисиуса вызвал гневную реакцию на скамейке «Валенсии» и спровоцировал новую стычку в подтрибунном туннеле.

Ранее также стало известно, что фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной».

Винисиус был удален с поля в ходе стычки между игроками команд, когда ударил по лицу форварда Уго Дуро.

После 35 туров «Валенсия» занимает 13-е место, набрав 40 очков. Команда еще имеет теоретические шансы на вылет.

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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71 комментарий

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Unwar25
Ответ Unwar25
Удаление Винисиуса целиком его вина, имхо. В абсолютно рядовой и безобидной ситуации и не касающейся его он подбежал к лежащему сопернику, который находился на другом конце штрафной, и стал махать на него рукой и что-то выговаривать. Устроил провокацию и потасовку на ровном месте, хотя без этого Реал просто подал бы угловой и игра продолжилась. В итоге имеем то что имеем.
Регулярные жесты в сторону болельщиков и соперников. Регулярные саркастичные аплодисменты в адрес судей после решений не в его пользу. Ему нужно определиться. Потому что быть альфачом, который объявил войну всему миру, и в то же время жертвой, которую все обижают - не получится.
+245
-23
+222
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92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
+150
-12
+138
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Unwar25
Удаление Винисиуса целиком его вина, имхо. В абсолютно рядовой и безобидной ситуации и не касающейся его он подбежал к лежащему сопернику, который находился на другом конце штрафной, и стал махать на него рукой и что-то выговаривать. Устроил провокацию и потасовку на ровном месте, хотя без этого Реал просто подал бы угловой и игра продолжилась. В итоге имеем то что имеем.
+137
-31
+106
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Нефанатик
Как бы его не боготворили фанатики Реала, этот человек слишком тупой что бы стать великим игроком.
+56
-12
+44
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Botikool
Ответ Unwar25
Регулярные жесты в сторону болельщиков и соперников. Регулярные саркастичные аплодисменты в адрес судей после решений не в его пользу. Ему нужно определиться. Потому что быть альфачом, который объявил войну всему миру, и в то же время жертвой, которую все обижают - не получится.
Да чувак уже поплыл, всё. Эмоционально неуравновешенный. Уже который матч подобное, Какой-то комплекс жертвы + раздутое эго. И видимо это неисправимо, раз никто его привести в чувство не может. Его тереть специально байтить будут болелы всех команд
+51
-9
+42
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Pb-SE
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Назначить Терюшкова президентом клуба.
+41
-1
+40
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Sobachkin
Самое смешное, как Вини уже достал Рудигера, что тот его поднял и понёс с поля после красной, с криком, что нам забивать надо, но Вини потом продолжил цирк....Кстати, поведение Рудигера в отношении Винисиуса это расизм? А фаны Валенсии молодцы нашли слабое извено в команде и выключили его ... Надо Реалу сливать этого Джуниора, ментально он слаб
+39
-7
+32
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андрэ
мальчик жестами показал что его зовут Хулио
+32
-6
+26
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Sobachkin
Мне кажется Винисиус психически не очень здоров
+26
-4
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Мальчик жестом показал, что его зовут Хулио.
+23
-4
+19
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Александр Романов
Он сам провоцирует всех , ведёт себя вызывающе , почему Роналдиньо не разу такую ситуацию не попадал ?
+19
-1
+18
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
А на поле только один черный был? Почему других так не дразнят, а может сам виноват, со своим поведением.
+14
-3
+11
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Alejandro_27
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
В этом жесте всё было понятно, по крайней мере мне, он два пальца показал т е во вторую лигу и рукой направление вниз показал
+10
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ Sardorbek Mamazhanov
А, ну тогда справедливо. Это получается самосуд в Ла Лиге. Ведешь себя плохо - тебе выкрикивают расистские кричалки. Система сама себя регулирует, закрываем вопрос.
Нет я к тому что надо себя начинать. Надо быть профессионалом. Многие не реагируют. Даже были кидание бананов. Алвес помню пошёл поднял банан и скушал, всем видам показав что ему пох
+11
-5
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Михо
Ответ андрэ
мальчик жестами показал что его зовут Хулио
Хуан! Не нужно искажать классику😃
+7
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Безумный Макс
Ответ Магомед МагомедоВ
Комментарий удален модератором
как и тебе в комментариях
+9
-4
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instasamka
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Он показывал падение вниз и кричал «2 Лига» показывая двойку! Я понимаю вы все Ратуете за права чёрных, езжайте в Африку помогайте голодающим детям. Миллионер Винни пиная мяч и без вас разберётся.
+11
-7
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АРХАТ
Провокатор, а ещё ноет.
Эгрегор фанатов очень сильный и заткнуть его сложно
Самое умное - не реагировать, но для Винни это слишком сложно)
+7
-3
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Kane575
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Винисиус показал сначала два пальца и потом пальцем показал вниз, мол спускайтесь во второй дивизион.
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Давид Agabekyan
Ответ arslankolesov71@gmail.com
Расисты оказывается и на спорте есть, Вини💪🏻
А какой расизм был по отношению к Винисиусу? Не может быть расизм по отношению к одному человеку.
+3
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Stasinho7
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Пальцами показал цифру 2, а потом рукой указывал вниз, намекая второй дивизион, и спуск.
Смотрел на окко, так и не понял, почему Гутцайт и Стогниенко не распознали этот жест)
+3
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atomio
Ответ 92:48.
подскажите, как жестом показать, что Валенсия должна вылететь в сегунду?)
Как сегодня Соболев показал)
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Sobachkin
Ответ Нефанатик
Как бы его не боготворили фанатики Реала, этот человек слишком тупой что бы стать великим игроком.
Типичный бразилец.. Слезы, тату, расизм...
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Angusht_17
Ответ Unwar25
Регулярные жесты в сторону болельщиков и соперников. Регулярные саркастичные аплодисменты в адрес судей после решений не в его пользу. Ему нужно определиться. Потому что быть альфачом, который объявил войну всему миру, и в то же время жертвой, которую все обижают - не получится.
точно, ведёт себя как ребёнок. Хотя футболист конечно первоклассный
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sheri_24
А я ведь говорил что Анчелотти и игроки оказывают истеричке медвежью услугу поддерживая его. Так же и судьи которые раз за разом закрывали глаза на его провокации и симуляции с его стороны.
Чтож он в ЛЧ так себя не ведёт с судьями и соперниками?
Потому что понимает, что и там болельщики соперника начали бы его оскорблять после такого. И тогда не получилось бы все свалить на расизм.
За дурачков нас держит?)
Осуждаю расизм в любом проявлении, но поведение истерички не меньше.
Скоро совсем кукухой поедет бедняжка
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