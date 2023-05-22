Вингер «Реала» Винисиус жестом показывал, что «Валенсия» должна вылететь в Сегунду.

Случилось это после того, как бразильца удалили с поля. Фанаты с трибун в это время скандировали слово «дурень» в адрес футболиста.

Жест Винисиуса вызвал гневную реакцию на скамейке «Валенсии» и спровоцировал новую стычку в подтрибунном туннеле.

Ранее также стало известно, что фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной».

Винисиус был удален с поля в ходе стычки между игроками команд, когда ударил по лицу форварда Уго Дуро.

После 35 туров «Валенсия» занимает 13-е место, набрав 40 очков. Команда еще имеет теоретические шансы на вылет.

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!