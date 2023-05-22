Окружение предлагает Винисиусу подумать о смене клуба. Вингер «на грани» из-за расизма и судей, но не планирует покидать «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи ESPN Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

В окружении Винисиуса рассматривается возможность ухода из «Реала».

Как передает ESPN, команда, работающая с бразильцем, в последние недели подняла перед футболистом вопрос о смене клуба в связи с большим количеством расистских инцидентов.

Отношение к игроку беспокоит его окружение. К тому же Винисиус крайне недоволен судейством в Ла Лиге.

Отмечается, что вингер находится на грани срыва, однако сам пока не допускает уход из «Реала».

На прошлой неделе агент игрока Фредерико Пена заявлял, что Винисиус «станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю» и «задержится здесь на 15 лет и больше».

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам» 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaiar
Снова оффтоп. Знаю, что спортс увидит этот комментарий.

Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
+126
-23
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Ответ Gaiar
Снова оффтоп. Знаю, что спортс увидит этот комментарий. Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
Не хотите новость, что Ланс на 2 месте? Кому это реально интересно? Ну вышли и вышли
+50
-4
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Как там Родриго, Камавинга, Алаба, Милитао? Жалуются на расизм? Тоже на грани? Ах да, проблемы только у Винисиуса. С чего бы так.
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Хотел бы увидеть этого добряка в футболке Лацио
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ну перейдет он в какой-то другой чемпионат, вряд ли проблема с расизмом куда-либо исчезнет.

Да и слабое судейство никуда не денется - везде много свистящих не туда судей.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Я не знаю, что происходит в Испании с расизмом, но вспоминая красавчиков зубастика и зубана, думается, что им на первых порах оставалось не меньше, а потом, тому же рональдиньо, стоя аплодировал весь стадион Сантьяго бернабео, за гол в ворота РЕала. У парня походу серьёзные комплексы по этому поводу.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мяти
Люди думают, что будут счастливы, если переедут в другое место, а потом оказывается куда бы ты ни переехал, ты берешь с собой себя
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Косяков
Так у них пол Реала черные, почему только Винисиуса гнобят?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ поколение пепси
винисиуса ждут в чемпионате конго
Тоже не катит - слишком белый по их меркам!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
Ответ Gaiar
Снова оффтоп. Знаю, что спортс увидит этот комментарий. Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
там вообще личность владельца очень интересна!
он Юнион в Бельгии тащит тоже круто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Ответ Aleksandr Danilov
Не хотите новость, что Ланс на 2 месте? Кому это реально интересно? Ну вышли и вышли
так была же даже не новость, а статья про Ланс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Ответ Gaiar
Снова оффтоп. Знаю, что спортс увидит этот комментарий. Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
Здесь это интересно только болельщикам Брайтона, то есть тебе. А эти новости для очередного срача в комментариях.
Ну а так поздравляю, Брайтон силен
+18
-16
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олалала
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Давай в Краснодар, Винни!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaiar
Ответ f0rmoceft
Здесь это интересно только болельщикам Брайтона, то есть тебе. А эти новости для очередного срача в комментариях. Ну а так поздравляю, Брайтон силен
Это интересно любителям футбола, АПЛ, сенсаций. И принесет людям больше, чем все эти новости об удалениях
Спасибо за поздравление
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Philipachek
Не находит ли народ довольно странным тот факт, что этот паренек является не единственным афро в Ла-Лиге, но 99% инфоповодов расистской направленности связаны именно с ним.. Может, все таки есть какие-то проблемы с поведением? (Не оправдание выкрикам «обезьяна», но так, вроде логичные вопросы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Филимонов
Ответ Александр Шейфер
за 21 миллион евро можешь и потерпеть
Нет у вас ни стыда, ни совести! Не все покупается за 21 миллионов евро! Вот 22 миллионов евро - это другое дело!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Условные Клопп и Гвардиола выбили бы дурь из Винисиуса. А Анчелотти продолжает с ним сюсюкаться,никак не пресекая все эти психозы
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Aleksandr Danilov
Не хотите новость, что Ланс на 2 месте? Кому это реально интересно? Ну вышли и вышли
об этом писали уже неделю назад
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Ла Лига - для белых!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ildar Shagiev
Ответ a2wai
Ну перейдет он в какой-то другой чемпионат, вряд ли проблема с расизмом куда-либо исчезнет. Да и слабое судейство никуда не денется - везде много свистящих не туда судей.
Бразилия
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jese Rodrigues
Ответ окечуква
Как там Родриго, Камавинга, Алаба, Милитао? Жалуются на расизм? Тоже на грани? Ах да, проблемы только у Винисиуса. С чего бы так.
Потому что он 1 раз уже поддался на провокацию. А кстати расизм был от Оссасуны в сторону Менди год назад, но тот не отреагировал, в итоге дальше никто и не старался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Botikool
Чувак окончательно поплыл, слишком легко и часто выходит из себя, распыляется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Филимонов
Ответ Gaiar
Снова оффтоп. Знаю, что спортс увидит этот комментарий. Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
А в Брайтоне есть геи или ущемленные чернокожие?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YOKODZUMA
Я не часто смотрю Лалигу. А там один негр играет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Будем надеяться что окружение его уговорит, во благо клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий