Окружение предлагает Винисиусу подумать о смене клуба. Вингер «на грани» из-за расизма и судей, но не планирует покидать «Реал»
В окружении Винисиуса рассматривается возможность ухода из «Реала».
Как передает ESPN, команда, работающая с бразильцем, в последние недели подняла перед футболистом вопрос о смене клуба в связи с большим количеством расистских инцидентов.
Отношение к игроку беспокоит его окружение. К тому же Винисиус крайне недоволен судейством в Ла Лиге.
Отмечается, что вингер находится на грани срыва, однако сам пока не допускает уход из «Реала».
На прошлой неделе агент игрока Фредерико Пена заявлял, что Винисиус «станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю» и «задержится здесь на 15 лет и больше».
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не хотите сделаеть новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал. Сколько уже новостей про этих двоих? А про успех целого клуба не можете ничего написать, да?
Да и слабое судейство никуда не денется - везде много свистящих не туда судей.
он Юнион в Бельгии тащит тоже круто
Ну а так поздравляю, Брайтон силен
Спасибо за поздравление