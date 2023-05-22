Окружение предлагает Винисиусу подумать о смене клуба. Вингер «на грани» из-за расизма и судей, но не планирует покидать «Реал»

В окружении Винисиуса рассматривается возможность ухода из «Реала».

Как передает , команда, работающая с бразильцем, в последние недели подняла перед футболистом вопрос о смене клуба в связи с большим количеством расистских инцидентов.

Отношение к игроку беспокоит его окружение. К тому же Винисиус крайне недоволен судейством в .

Отмечается, что вингер находится на грани срыва, однако сам пока не допускает уход из « ».

На прошлой неделе агент игрока Фредерико Пена заявлял, что Винисиус «станет одним из тех, кто остается в одном клубе и пишет его историю» и «задержится здесь на 15 лет и больше».

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»

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